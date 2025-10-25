'Khát' lao động tại Mỹ Yên, xã 'cửa ngõ trọng điểm' của Miền Tây

Doanh nghiệp ỡ Mỹ Yên 'khát' lao động

Ngày 25.10, xã Mỹ Yên (Tây Ninh) tổ chức chương trình "Gặp gỡ giữa doanh nghiệp và chính quyền kết nối - đồng hành - phát triển" lần thứ I. Xã Mỹ Yên được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Mỹ Yên, Phước Lợi, Long Hiệp (huyện Bến Lức, Long An cũ).

Tọa lạc tại ranh giới giữa TP.HCM và tỉnh Tây Ninh, xã Mỹ Yên có vị trí được ví như "nút giao thông của các nút giao thông" khi cùng lúc hội tụ 3 tuyến huyết mạch quốc gia gồm Quốc lộ 1, cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3 TP.HCM, tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Đây là khu vực kết nối trực tiếp giữa vùng Đông Nam bộ - TP.HCM - ĐBSCL, giữ vai trò trung tâm trong hành lang vận chuyển hàng hóa và giao thương khu vực phía Nam.

Xã Mỹ Yên tiếp giáp với TP.HCM và có nút giao thông quan trọng bậc nhất kết nối với miền Tây với TP.HCM, cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ẢNH: BẮC BÌNH

Hiện nay, Mỹ Yên có 881 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, phần lớn trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Nhiều DN đã mở rộng quy mô sản xuất, tận dụng lợi thế vị trí gần TP.HCM và hệ thống giao thông liên vùng. Các dự án Đường tỉnh 830E, ĐT.830C, các khu dân cư Gò Đen 2 và Phước Lợi - Hải Sơn, và Dự án thành phần 8 của Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đang được triển khai đúng tiến độ.



Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Yên, khẳng định sẵn sàng kết nối, chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong tất cả các lĩnh vực đầu tư, đất đai, lao động, an ninh trật tự ẢNH: BẮC BÌNH

"Chúng tôi đã chuyển trụ sở từ tỉnh Đồng Nai về địa bàn xã Mỹ Yên tỉnh Tây Ninh từ nhiều tháng qua nhưng không tuyển dụng được lao động tại cơ sở, mặc dù đã hợp tác với hơn 10 doanh nghiệp dịch vụ lao động vẫn không tuyển đủ. Do đó, công ty chúng tôi hiện phải sử dụng xe đưa rước công nhân từ tỉnh Đồng Nai về đây. Về lâu dài thì việc thiếu lao động sẽ khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi rất mong địa phương giải được bài toán khó này", đại diện Công ty CP Bibica (lĩnh vực sản xuất bánh kẹo) nói. Vấn đề thiếu hụt lao động nói trên cũng được rất nhiều doanh nghiệp ở xã Mỹ Yên chia sẻ và kỳ vọng lãnh đạo xã Mỹ Yên, cũng như tỉnh Tây Ninh quan tâm.

Tận dụng vị trí chiến lược nút giao trọng điểm

Ghi nhận ý kiến của đại diện các doanh nghiệp, ông Lê Thành Út, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Yên, khẳng định, địa phương định hướng phát triển không gian đô thị mới quanh "nút giao thông" Mỹ Yên để giải bài toán thiếu lao động và phát triển kinh tế. Mục tiêu là xây dựng các khu cao ốc thương mại - dịch vụ, trung tâm giao thương và khu dân cư hiện đại quanh khu vực nút giao để vừa đáp ứng nhu cầu công nhân, lao động; đồng thời tạo sức hút đầu tư và cung cấp dịch vụ lao động chất lượng cao cho vùng.

Ngoài ra, xã Mỹ Yên cũng đang đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông nội bộ để kết nối đồng bộ với các tuyến giao thông huyết mạch đi qua nút giao Mỹ Yên. Việc hoàn thiện các tuyến đường này sẽ giúp Mỹ Yên liên kết nhanh với cảng biển Hiệp Phước, sân bay Long Thành và các khu công nghiệp trọng điểm của vùng kinh tế phía Nam, tạo điều kiện hình thành trung tâm logistics quy mô cấp vùng, phục vụ vận tải, kho bãi và trung chuyển hàng hóa.

Ông Lê Thành Út, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Yên, khẳng định nút giao thông Mỹ Yên sẽ là trung tâm phát triển kinh tế của xã trong tương lai ẢNH: BẮC BÌNH

Hiện tại, chính quyền xã Mỹ Yên đang kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa để phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng giao thông nội bộ, điện - nước và hệ thống viễn thông, hướng tới hình thành đô thị logistics hiện đại, năng động, gắn với chuyển đổi số và chính quyền điện tử.



Ông Võ Thành Trí, Chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết tỉnh Tây Ninh vừa được Chính phủ giao thêm 2.000 căn nhà ở xã hội, nâng tổng số căn mà tỉnh được T.Ư giao thực hiện đến năm 2030 lên 10.000 căn.

Đây là cơ hội cho các địa phương đang có nhu cầu bức thiết về nhà ở, đặc biệt là xã Mỹ Yên khi địa bàn xã vẫn chưa có các dự án nhà ở xã hội chính thức, mà chỉ có các dự án căn hộ giá rẻ.

Quang cảnh buổi đối thoại, gặp gỡ giữa lãnh đạo xã Mỹ Yên và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn ẢNH: BẮC BÌNH

Theo mục tiêu đặt ra đến năm 2030, xã Mỹ Yên phấn đấu nằm trong tốp 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất tỉnh Tây Ninh, với thu nhập bình quân đạt 105 triệu đồng/người/năm. Trong đó, dịch vụ logistics và thương mại được xem là động lực phát triển then chốt, từng bước trở thành điểm nhấn phát triển kinh tế - thương mại - dịch vụ hiện đại, kết nối tỉnh Tây Ninh và cả khu vực Tây Nam TP.HCM.