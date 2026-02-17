Khát vọng lớn lao về một quốc gia thịnh vượng

Thành công 2025: Bản lĩnh vượt bão và "bệ đỡ" vĩ mô

Giai đoạn vừa qua, thế giới chứng kiến những cơn "địa chấn" kinh tế và địa chính trị chồng lấn: từ xung đột kéo dài tại Ukraine, Trung Đông đến sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và chính sách bảo hộ thương mại gia tăng mạnh mẽ. Trong bối cảnh "gió ngược" ấy, Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh kiên cường khi thực hiện thành công mục tiêu phục hồi tăng trưởng đồng thời vẫn duy trì ổn định vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.

Phải khẳng định thành tựu lớn nhất không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng, mà chính là năng lực phi thường trong việc giữ vững ổn định và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Đây không phải là thành quả mang tính thời điểm, mà là việc xây dựng một nền móng kiên cố, giúp nền kinh tế trụ vững giữa tâm bão, tạo ra niềm tin cho xã hội và tích lũy nội lực cho một chu kỳ phát triển mới, mạnh mẽ và bền vững hơn.

Năm 2025 khép lại với tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng ước đạt khoảng 8%, đưa mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2022 - 2025 đạt 7,2%, vượt xa mục tiêu đề ra. Đặc biệt, lạm phát được kiểm soát chặt chẽ dưới mức 4% trong suốt nhiệm kỳ, riêng năm 2025 chỉ vào khoảng 3,5%. Nợ công được giữ ở mức an toàn, chỉ khoảng 37% GDP vào cuối năm 2024, tạo dư địa tài khóa dồi dào để đầu tư cho phát triển.

Trong hành trình “vượt bão” 2025, kinh tế tư nhân đã tỏa sáng với vai trò là trụ cột vững chắc ẢNH: ĐAN THANH

Trong hành trình "vượt bão" ấy, kinh tế tư nhân đã tỏa sáng với vai trò là "trụ cột" vững chắc. Tính đến giữa năm 2025, khu vực tư nhân đã đóng góp khoảng 50% GDP, thu hút tới 82% tổng lực lượng lao động cả nước.

Sự hồi phục mạnh mẽ của niềm tin kinh doanh được chứng minh qua số liệu thực tế. Tổng số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại hoạt động trong 11 tháng năm 2025 đạt 275.600 doanh nghiệp, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2024, đóng góp tới 62% vào tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn vừa qua.

Con số ấn tượng trên cũng chứng minh vai trò "vốn mồi" thành công của đầu tư công, tạo ra nền tảng hạ tầng và củng cố niềm tin, từ đó khơi thông và thu hút dòng vốn đầu tư tư nhân khổng lồ theo sau.

Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đã chính thức công nhận kinh tế tư nhân là "một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia", đánh dấu bước chuyển lịch sử trong tư duy quản lý. Cùng với sự phát triển của kinh tế tư nhân, tạo công ăn việc làm, thu nhập người lao động cũng được cải thiện.

Qua đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 11 tháng năm 2025 tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,37 triệu tỉ đồng. Đặc biệt, ngành du lịch có sự bứt phá ngoạn mục với doanh thu lữ hành 11 tháng năm 2025 ước đạt 85.400 tỉ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ 2024, khẳng định vị thế của thị trường nội địa trên 100 triệu dân.

Hướng tới 2026: Ba trụ cột lịch sử vươn mình

Năm 2026 được xác định là năm bản lề, mở ra chu kỳ phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng GDP bứt phá từ 10% trở lên. Để hiện thực hóa khát vọng này, Việt Nam tập trung vào 3 trụ cột mang tính lịch sử.

Thứ nhất là kinh tế tư nhân - động lực nội sinh mãnh liệt.

Với mục tiêu đạt khoảng 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, các chính sách tới đây về phát triển kinh tế tư nhân sẽ tập trung vào việc tạo lập môi trường kinh doanh thực sự an toàn, thuận lợi, với các giải pháp chính bao gồm: cải cách triệt để thủ tục hành chính, khơi thông các nguồn vốn, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời đề cao đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Chuyển đổi số là chìa khóa chiến lược, mở cánh cửa vào kỷ nguyên mới ẢNH: B.T.P

Nhà nước sẽ tiếp tục "cởi trói" bằng các cơ chế đột phá như dành ít nhất 5% quỹ đất sạch trong các khu công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như xóa bỏ hoàn toàn thuế khoán vào năm 2026. Kinh tế tư nhân sẽ không chỉ là "người đi sau" mà kỳ vọng phải trở thành lực lượng tiên phong trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Thứ hai là chuyển đổi số - cánh cửa vào tương lai.

Để giải quyết tận gốc những giới hạn của mô hình tăng trưởng cũ - chủ yếu dựa vào vốn đầu tư và lao động giá rẻ - được phản ánh qua tốc độ tăng năng suất lao động còn thấp và hệ số ICOR (hệ số sử dụng vốn) còn cao (6 - 7, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn còn thấp so với tiềm năng), khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là "liều thuốc" đặc trị, là "chìa khóa" chiến lược.

Theo định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đây chính là con đường để Việt Nam thoát khỏi "bẫy thu nhập trung bình", nâng cao năng suất và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số đạt 30% GDP vào năm 2030. Trọng tâm sẽ là làm chủ các công nghệ chiến lược như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng mới. Đáng chú ý, chính sách "sandbox" - thử nghiệm có kiểm soát cho các lĩnh vực mới như fintech sẽ được đẩy mạnh để tạo sân chơi công bằng cho sự đổi mới sáng tạo.

Tinh thần dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cũng đã xác định rõ: Việt Nam phải chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không còn là lựa chọn, mà là con đường duy nhất để chúng ta thoát khỏi "bẫy thu nhập trung bình" và tiến tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Thứ ba là phát triển hạ tầng chiến lược - "vốn mồi" cho sự bứt phá.

Đầu tư công sẽ đóng vai trò dẫn dắt, tập trung vào các siêu dự án như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, sân bay quốc tế Long Thành và hệ thống cao tốc xuyên quốc gia. Hạ tầng hiện đại không chỉ giảm chi phí logistics mà còn tạo ra không gian phát triển mới cho các vùng kinh tế trọng điểm. Phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại không chỉ để giải quyết các điểm nghẽn hiện tại mà còn để mở ra không gian phát triển mới, kết nối các vùng kinh tế và giảm chi phí cho toàn xã hội.

Phải khẳng định 3 trụ cột nêu trên không tồn tại tách rời mà cộng hưởng, hỗ trợ lẫn nhau. Thể chế thông thoáng sẽ "chắp cánh" cho kinh tế tư nhân; kinh tế tư nhân lớn mạnh sẽ là chủ thể chính của đổi mới sáng tạo; và hạ tầng hiện đại sẽ là huyết mạch để dòng chảy kinh tế luân chuyển hiệu quả. Sức mạnh tổng hợp này chính là bảo chứng cho sự bứt phá của kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới.

Ở ngưỡng cửa năm 2026, chúng ta đang thấy một Việt Nam đầy tự tin và khát vọng về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tin tưởng rằng nếu tháo gỡ được các "điểm nghẽn" và tận dụng tốt làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên một kỳ tích mới. Với sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đang từng bước vững chắc trên con đường dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, khẳng định vị thế của một quốc gia năng động, liêm chính và thịnh vượng trên bản đồ kinh tế thế giới.