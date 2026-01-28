‘Học không chỉ để thoát nghèo, mà còn nuôi dưỡng khát vọng làm giàu’

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và vui mừng khi trở lại thăm xã Trường Hà (tỉnh Cao Bằng) đúng vào dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

Tổng Bí thư phát biểu tại lễ khởi công dự án ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Pác Bó - Trường Hà không chỉ đơn thuần là một địa danh lịch sử mà còn là biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc. Việc Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng ngôi trường quy mô lớn tại đây nhằm mục đích rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền, cải thiện điều kiện học tập cho con em đồng bào và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên.

Học không chỉ để thoát nghèo

Tổng Bí thư cho biết, trong thời gian tới, cả nước sẽ đồng loạt khởi công và đẩy nhanh tiến độ xây dựng 248 trường học tại các xã biên giới đất liền, với giai đoạn đầu tập trung vào 100 trường nội trú liên cấp để cung cấp môi trường học tập toàn diện. Theo Tổng Bí thư, việc xây dựng trường lớp phải gắn liền với đổi mới môi trường giáo dục hiện đại. Bên cạnh nhiệm vụ dạy chữ, nhà trường cần đặc biệt chú trọng "dạy người", bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư mong muốn ngôi trường này không chỉ là nơi dạy và học, mà phải thực sự trở thành "ngôi nhà thứ hai", đảm bảo tốt nhất các điều kiện ăn ở, sinh hoạt và vệ sinh an toàn thực phẩm để phụ huynh có thể yên tâm gửi gắm con em mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại xã Trường Hà ẢNH: TTXVN

Gửi gắm niềm tin vào thế hệ tương lai, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn các em học sinh xã Trường Hà nói riêng và tỉnh Cao Bằng nói chung không chỉ học để thoát nghèo, mà phải nuôi dưỡng khát vọng học để làm giàu cho bản thân, gia đình và xây dựng quê hương cội nguồn cách mạng ngày càng giàu đẹp.

"Mỗi cháu học sinh là một cột mốc sống, khám phá về tri thức, lòng yêu nước trên mảnh đất thiêng liêng biên giới", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, mỗi nỗ lực học tập, mỗi lớp học được xây lên chính là thêm một niềm tin được thắp sáng cho tương lai vùng biên cương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa cam kết tỉnh sẽ chỉ đạo chặt chẽ, công khai và minh bạch để đảm bảo các công trình triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Tỉnh đặt mục tiêu đưa Trường phổ thông nội trú TH-THCS Trường Hà - một trong 11 công trình trường nội trú trọng điểm - vào sử dụng đồng bộ để phục vụ khai giảng năm học 2026 - 2027.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng quà cho 12 gia đình chính sách và 18 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Trường Hà.