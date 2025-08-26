Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Xem - Nghe

‘Khế ước bán dâu’ có Lâm Thanh Mỹ đóng chính tham dự LHP Busan

Danh Nghi
Danh Nghi
26/08/2025 16:22 GMT+7

Phim 'Khế ước bán dâu' với diễn xuất chính của Lâm Thanh Mỹ tham dự hạng mục Midnight Passion của LHP Quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 30, diễn ra từ 17 - 26.9.

Đây là lần đầu tiên một tác phẩm điện ảnh Việt có mặt trong hạng mục này, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế của phim Việt trên bản đồ điện ảnh châu Á và quốc tế. Khế ước bán dâu quy tụ dàn diễn viên: NSND Trung Anh, NSND Minh Châu, Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Phương Trà My, Lê Tuyết Anh…

BIFF nằm trong top 5 LHP uy tín thế giới, thu hút hàng trăm tác phẩm châu Á và quốc tế, đồng thời là bệ phóng cho nhiều phim Việt được chú ý trên bản đồ điện ảnh toàn cầu. Trước đó, Ròm từng đoạt giải New Currents tại BIFF 2019, Memento Mori: Earth là đại diện duy nhất của Việt Nam được chọn vào cùng hạng mục năm 2022. Sự góp mặt của Khế ước bán dâu tại BIFF 2025 đánh dấu bước tiến mới, khi lần đầu tiên một bộ phim Việt xuất hiện ở hạng mục Midnight Passion - một trong những hạng mục thu hút đông đảo khán giả nhất tại BIFF, tập trung giới thiệu những bộ phim có nhịp độ dồn dập, kịch tính cao, gây ám ảnh mạnh về cả thị giác lẫn cảm xúc.

Trong nhiều năm qua, hạng mục Midnight Passion từng giới thiệu những bộ phim đáng chú ý như The Wailing (2016), Blair Witch (2016), The Girl with All the Gifts (2016), Halloween (2018), The House That Jack Built (2018), Arctic (2018),... trước khi trở thành hiện tượng phòng vé, được giới phê bình đánh giá cao.

Khế ước bán dâu tham dự LHP Busan: Lâm Thanh Mỹ tỏa sáng trong vai diễn chính - Ảnh 1.

Lâm Thanh Mỹ vai Nhài trong Khế ước bán dâu

ẢNH: ĐPCC

Là dự án điện ảnh cổ trang có yếu tố tâm linh – kỳ bí, Khế ước bán dâu lấy bối cảnh u ám, nhuốm màu bi kịch với những nghi lễ hủ tục quái dị cùng loạt chi tiết rùng rợn như bào thai đẫm máu hay thân thể biến dạng… 

Trailer phim Khế ước bán dâu

Đạo diễn Lê Văn Kiệt cho biết: "Chúng tôi không chỉ muốn làm một bộ phim để kích thích nỗi sợ, mà còn mong muốn khán giả khi xem sẽ cảm nhận được chiều sâu văn hóa, niềm tin và cả những bi kịch con người phải đối diện khi niềm tin ấy bị thử thách. Việc Khế ước bán dâu được tham dự Midnight Passion tại BIFF lần này là niềm khích lệ to lớn".

Song song với việc góp mặt tại BIFF, Khế ước bán dâu cũng sẽ phát hành thương mại tại 22 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc – thị trường nổi tiếng khắt khe với thể loại kinh dị.

Khế ước bán dâu và những bí ẩn xoay quanh cuộc sống nàng dâu

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh, Khế ước bán dâu lấy bối cảnh cổ trang thay vì giai đoạn cuối của chế độ phong kiến như trong tác phẩm văn học. Phim do đạo diễn Lê Văn Kiệt cầm trịch, xoay quanh Nhài (Lâm Thanh Mỹ thủ vai) - cô dâu trẻ vừa được gả vào gia tộc họ Vũ, để rồi vô tình bị cuốn vào một "khế ước" kinh hoàng.

Khế ước bán dâu tham dự LHP Busan: Lâm Thanh Mỹ tỏa sáng trong vai diễn chính - Ảnh 2.

Cảnh đám cưới trong phim

ẢNH: ĐPCC

Nữ diễn viên gen Z xuất hiện trong trang phục cô dâu lộng lẫy, thế nhưng đằng sau lớp màn che lại là một nửa khuôn mặt bị biến dạng bởi những vết hằn hình rễ cây kỳ dị.

Lâm Thanh Mỹ không xa lạ với khán giả yêu thích dòng phim tâm linh - kinh dị. Nữ diễn viên sinh năm 2005 ghi dấu ấn ngay từ nhỏ qua bộ phim kinh dị Đoạt hồn (2014), lần lượt góp mặt trong những tác phẩm mang màu sắc tâm linh, rùng rợn như Bóng đè (2021), Cám (2024) và sắp tới là Khế ước bán dâu (dự kiến ra rạp ngày 12.9).

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
