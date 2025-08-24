'Sao nhí' Lâm Thanh Mỹ áp lực khi lần đầu đóng cảnh tình cảm

Lâm Thanh Mỹ muốn mang đến hình ảnh hình ảnh mới mẻ, khác lạ so với hình tượng "sao nhí" ẢNH: ĐPCC

Lâm Thanh Mỹ lần đầu 'làm vợ'

Tối 23.8, sự kiện giới thiệu bộ phim điện ảnh Khế ước bán dâu diễn ra tại TP.HCM, gây chú ý khi tái hiện một lễ rước dâu đậm màu sắc cổ trang. Dàn diễn viên chính của bộ phim gồm Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Trà My, Tuyết Anh... cùng xuất hiện trong lễ phục cưới thời xưa.

Tại buổi ra mắt, diễn viên Lâm Thanh Mỹ đã có những chia sẻ xoay quanh vai diễn trong Khế ước bán dâu. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Nhài, một cô dâu trẻ 17 tuổi bị cuốn vào khế ước dòng tộc chất chứa lời nguyền truyền đời. Chồng Nhài là Vũ Thế Định (Hữu Vi) - công tử của nhà họ Vũ. Gia tộc này có 3 nàng dâu nhưng người nhà nói chỉ Nhài "có thể thay đổi vận mệnh, phải sinh con trai để gánh vác đại nghiệp".

Lâm Thanh Mỹ và Hữu Vi mặc lễ phục cưới xuất hiện trong buổi showcase ẢNH: ĐPCC

Nữ diễn viên cho biết: "Đây là một trong những lần hiếm hoi tôi đóng cùng bạn diễn nam trong mối quan hệ vợ chồng. Trước đây tôi thường đóng những vai tình cảm nhẹ nhàng, dễ thương hơn. Khi đọc kịch bản, tôi cũng có chút đắn đo bởi trong phim sẽ có những cảnh tình cảm với bạn diễn nam. Tôi có bày tỏ sự lo lắng đó với ê kíp sản xuất, mọi người có giải thích và đảm bảo cảnh quay được an toàn nhất có thể. Nhờ đó, tôi mới tự tin nhận lời và thể hiện nhân vật".

Lâm Thanh Mỹ thừa nhận cô cũng có chút áp lực về sự đón nhận của khán giả dành cho vai diễn Nhài. Bởi cô hiểu khán giả vốn quen với hình ảnh Lâm Thanh Mỹ gắn với những vai diễn trong trẻo, dễ thương. "Tôi không dám kỳ vọng qua vai diễn Nhài, khán giả sẽ thấy mình đã trưởng thành, khác hoàn toàn hình ảnh diễn viên nhí trước đây. Để khán giả nhìn nhận sự lột xác của mình không phải chuyện ngày một ngày hai mà cần thời gian và đi qua từng vai diễn. Dù vậy, tôi mong qua vai Nhài, khán giả sẽ thấy hình ảnh mới mẻ, ấn tượng hơn từ tôi", cô bày tỏ.

Nữ diễn viên chia sẻ vai Nhài trong Khế ước bán dâu khác hầu hết nhân vật cô từng thể hiện ẢNH: ĐPCC

Sao nhí đình đám một thời thừa nhận trên phim trường, cô cảm giác luôn có khoảng cách nhất định với Hữu Vi. Nữ diễn viên cho rằng có thể vì cách biệt thế hệ (13 tuổi) khiến hai người trò chuyện không hòa hợp. Dù vậy, điều này lại vô tình trùng hợp với mối quan hệ giữa hai nhân vật Nhài và Định trên phim. Bởi Nhài luôn thấy cô đơn, lạc lõng trong ngôi nhà rộng lớn, cố gắng kết nối nhưng không được chồng đáp lại.

Đây cũng là lần thứ hai Lâm Thanh Mỹ hợp tác với đạo diễn Lê Văn Kiệt, sau phim điện ảnh Bóng đè (2020). Nữ diễn viên cho biết gặp lại đạo diễn sau nhiều năm mang đến cảm giác tự hào. Ở dự án lần này, nữ diễn viên làm việc hiệu quả hơn vì đã quen cách làm việc của “chú Kiệt”. Dẫu vậy, vai Nhài vẫn là một thử thách lớn. Lâm Thanh Mỹ thừa nhận nhân vật có nhiều trải nghiệm mới lạ so với độ tuổi thật của mình. “Ở tuổi 20, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện lấy chồng, sinh con, sẽ xây dựng hạnh phúc gia đình như thế nào. Còn Nhài phải trải qua những trải nghiệm trong cuộc sống nên tôi buộc phải trưởng thành hơn về mặt tâm lý để hóa thân trọn vẹn. Tôi đã cố gắng bỏ nhiều công sức cho vai diễn này", cô cho hay.

Sao nhí phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thừa nhận xa cách với bạn diễn Hữu Vi ẢNH: ĐPCC

Nhắc đến quá trình làm việc cùng Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi chia sẻ: "Lần đầu đóng cặp bạn diễn nữ có khoảng cách tuổi tác chú - cháu cũng rất thú vị. Ngoài đời, chúng tôi xa cách thật, không biết có phải do Mỹ cảm thấy đây là điều cần thiết cho nhân vật không. Dù tôi đã rất cố gắng để tương tác với nhau nhưng vẫn có cảm giác xa cách giữa hai người".



Trà My trở lại màn ảnh sau 7 năm

Sau 7 năm vắng bóng, Trà My mong muốn mang đến cho khán giả một phiên bản trưởng thành hơn

ẢNH: ĐPCC

Trong dự án Khế ước bán dâu, sự góp mặt của "diễn viên nhí" Nguyễn Phương Trà My sau 7 năm vắng bóng trên màn ảnh, nhận được sự quan tâm. Trước đó, cô từng góp mặt trong phim điện ảnh Vợ ba, ra mắt khán giả năm 2019. Phim dù tạo tiếng vang tại nhiều liên hoan phim quốc tế nhưng khi chiếu tại Việt Nam đã tạo dư luận trái chiều bởi các cảnh nhạy cảm do diễn viên Trà My đóng thời điểm cô mới 13 tuổi.

Kể từ đó, Trà My cũng chưa tham gia thêm bất kỳ dự án nghệ thuật nào tại Việt Nam. Hiện tại, nữ diễn viên đã bước sang tuổi 21, nhan sắc ngày càng mặn mà, sắc sảo. Tại buổi showcase, Trà My chia sẻ bản thân vốn rất kỹ tính trong việc chọn lựa kịch bản, và Khế ước bán dâu trở thành lựa chọn đặc biệt bởi nữ diễn viên trẻ đã vốn rất yêu thích nguyên tác cũng như nhận thấy sự chỉn chu của ê kíp thực hiện. Bên cạnh đó, Trà My cũng mong muốn có thể mang đến cho khán giả một phiên bản trưởng thành hơn so với hình tượng "diễn viên nhí" trong quá khứ.

Khế ước bán dâu được ấn định khởi chiếu vào ngày 12.9 ẢNH: ĐPCC

Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, Trà My cho biết cô dành nhiều tâm huyết, trong đó có cả việc học và tự tay đánh đàn thật cho vai diễn. Nữ diễn viên chia sẻ chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng này đã giúp bản thân tự tin hơn trong lần trở lại điện ảnh sau thời gian dài vắng bóng.