Phim Việt hợp tác quốc tế có bước tiến mới

Nhộn nhịp phim hợp tác

Ngày 4.7 vừa qua, phim Điều ước cuối cùng remake (làm lại) từ tác phẩm The last ride (2016) của điện ảnh Hàn Quốc chính thức ra mắt khán giả. Cầm trịch bởi đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên, đây là dự án đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Contents Panda - một trong những đơn vị sản xuất và phát hành phim hàng đầu xứ sở kim chi, đứng sau thành công của Train to Busan, Peninsula… đình đám với Runup Việt Nam nói riêng và điện ảnh nước ta nói chung. Có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ như Avin Lu, Quỳnh Lý, Hoàng Hà, Tiến Luật, Đinh Y Nhung…; bộ phim mang đến nhiều cảm xúc về tuổi học đường, nhận được phản ứng khá tích cực.

Nhiều phim hợp tác quốc tế đang và sắp ra mắt trong thời gian tới ẢNH: TƯ LIỆU

Cũng hợp tác với Hàn Quốc, phim Mang mẹ đi bỏ với sự trở lại của "cặp bài trùng" Hồng Đào, Tuấn Trần dự kiến ra rạp từ ngày 1.8 tới. Tác phẩm do nhà làm phim Mo Hong Jin nổi tiếng với Điều ước cuối cùng của tù nhân 2037 đạo diễn và viết kịch bản. Về phía VN, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh giữ vai trò cố vấn từ khâu kịch bản đến quá trình sản xuất, hậu kỳ, quảng bá phim... Phim có sự góp mặt của Juliet Bảo Ngọc, Lâm Vỹ Dạ… cùng tài tử Jung Il Woo.

Ngoài ra, phim Cô dâu ma hợp tác giữa VN - Thái Lan cũng hứa hẹn nối dài sức nóng của thể loại kinh dị tại rạp chiếu 2 nước, dự kiến ra mắt từ ngày 15.8. Tác phẩm có Rima Thanh Vy từng tạo dấu ấn trong Cám, Thanh Sói… thủ vai chính, cùng Jun Vũ, Công Dương và nam tài tử JJ Krissanapoom của Thái Lan. Tối 1.7 vừa qua, trong khuôn khổ LHP Châu Á Đà Nẵng lần III, phim Love in Vietnam - Yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng lần đầu được trình chiếu. Đây là tác phẩm hợp tác đầu tiên giữa Ấn Độ và VN, do đạo diễn Rahhat Shah Kazmi đảm nhận và thuộc thể loại lãng mạn, với hơn 75% cảnh quay được thực hiện tại nước ta. Trong phim, Khả Ngân đóng cặp cùng Shantanu Maheshwari.

Bên cạnh các phim đã xác nhận thời gian ra mắt, nhiều tác phẩm khác đang trong quá trình sản xuất cũng có yếu tố hợp tác quốc tế như My Beautiful Mom - Người mẹ xinh đẹp của tôi (hợp tác Việt - Hàn) do Đinh Tuấn Vũ đồng đạo diễn với Jeng Min Joo; dự án chuyển thể tiểu thuyết Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng (hợp tác VN - Singapore - Hàn Quốc) do Phan Gia Nhật Linh biên kịch và đạo diễn…

Đạo diễn Mo Hong Jin (thứ 3 từ trái sang) và Phan Gia Nhật Linh (thứ 5 từ trái sang) cùng dàn cast của Mang mẹ đi bỏ ẢNH: NSX

Những thay đổi mới

Những tác phẩm trên có thể nói là tín hiệu đáng mừng khi điện ảnh nước nhà ngày càng có cơ hội hợp tác, cọ xát từ đó nâng cao năng lực chuyên môn, tuy vậy để đến được thành công vẫn cần nhiều sự thay đổi. Quá khứ từng ghi nhận nhiều tác phẩm hợp tác quốc tế tuy rất tiềm năng nhưng chưa đủ sức chạm đến khán giả, có thể kể đến Lala: Hãy để em yêu anh, Kẻ thứ 3 (hợp tác Hàn Quốc), Mỹ nhân thần sách, Là mây trên bầu trời của ai đó (hợp tác Thái Lan), Girls 2: Những cô gái và găng tơ (hợp tác Hồng Kông), Nhắm mắt thấy mùa hè (hợp tác Nhật Bản)… Những bộ phim này tuy có sự tham gia của nhiều tên tuổi nổi tiếng trong nước và một vài sao quốc tế, nhưng vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng. Một trong những lý do trực tiếp là kịch bản chưa được đầu tư đúng mức cũng như khai thác yếu tố VN chưa thật rõ ràng. Nhìn nhận sâu hơn, nguyên nhân trực tiếp của điều này đến từ "thế dưới" của nước ta trong quá trình hợp tác.

Nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh cho biết: "Hầu hết những phim hợp tác Hàn Quốc trước đây chỉ dừng ở việc mời 1, 2 diễn viên người Việt tham gia hoặc quay một vài bối cảnh trong nước. Phía VN hầu như không bao giờ có quyền quyết định về mặt sáng tạo hoặc góp ý kịch bản". Điều này khiến cho câu chuyện và yếu tố VN còn nhợt nhạt, chưa thật thu hút. Nhận thấy điều này, Mang mẹ đi bỏ sẽ là tác phẩm đầu tiên mà hai bên Việt - Hàn chia nhau đồng đều vai trò từ kinh phí, ý tưởng sáng tạo đến quy trình sản xuất. Phan Gia Nhật Linh cho biết: "Dù đây là kịch bản do Mo Hong Jin chấp bút và đạo diễn, nhưng phía VN cũng đã chỉnh sửa nhiều chi tiết để làm sao có đời sống thật "Việt" trong phim". Chẳng hạn, tuy đa phần được quay ở nước ta nhưng cũng có những cảnh được thực hiện tại Hàn Quốc; và để đảm bảo tính xác thực, các mô hình nhà của người Việt đều được dựng mới theo tỷ lệ 1:1, trong khi các vật dụng như bát, đũa, xô, chậu… đều được mang từ VN sang.

Ở phim Điều ước cuối cùng vừa ra rạp, tuy là sản phẩm remake nhưng đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên cũng có những thay đổi cho phù hợp và quen thuộc hơn với khán giả Việt như các phân cảnh "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò". Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cũng tiết lộ trong phim My Beautiful Mom - Người mẹ xinh đẹp của tôi, biên kịch Hàn Quốc đã nghiên cứu rất kỹ về văn hóa, phong tục tập quán… của người Việt nhằm xây dựng một tác phẩm thuần Việt. Ngoài ra, các yếu tố như bối cảnh chính ở Hải Phòng, ẩm thực Việt… và khai thác nghề cạo gỉ tàu cũng hứa hẹn mang đến sự quen thuộc cho khán giả trong nước.

Đạo diễn Mo Hong Jin cho biết: "VN là đất nước rất coi trọng tình cảm gia đình và tôi khao khát mang đến những cảm xúc mới trong một chủ đề quen thuộc, để người xem thấy được giá trị của gia đình trong lòng người Việt". Ông đánh giá: "Văn hóa của các bạn đang phát triển vô cùng mạnh mẽ và tôi muốn được đồng hành cùng dòng chảy ấy". Điều này cho thấy vị thế mới của nước ta trong các sản phẩm hợp tác, hứa hẹn một tương lai rộng mở và nhiều tiềm năng.