Khen nhưng không thưởng

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ký quyết định tặng bằng khen cho 82 tập thể và 365 cá nhân thuộc ngành giáo dục Nghệ An vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" năm học 2022 - 2023. Quyết định ghi rõ "kèm theo bằng khen, tập thể và cá nhân được thưởng theo mức thưởng quy định tại Nghị định 91 ngày 31.7.2017 của Chính phủ, trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị trình".

Theo Nghị định 91, mức thưởng dành cho người được nhận bằng khen cấp bộ là 1 lần mức lương cơ sở (tương đương 1,8 triệu đồng).

Các giáo viên tiêu biểu Trường THPT Lê Viết Thuật (TP.Vinh, Nghệ An) được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen CTV

Tuy nhiên, đến nay, hầu hết GV có bằng khen vẫn chưa nhận được tiền thưởng, trong khi chưa biết cơ quan nào chi thưởng. Đây cũng là thực trạng diễn ra từ nhiều năm qua ở Nghệ An khi GV được nhận bằng khen của Bộ nhưng không được nhận tiền thưởng. Một GV được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen trong năm 2022 chia sẻ dù số tiền không lớn, nhưng đó là nguồn động viên. Không có tiền thưởng khiến GV được khen cảm thấy hơi hụt hẫng.

Bà Đinh Thị Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Mậu Đôn (H.Con Cuông), cho biết năm nay, trường có một GV được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen về thành tích nói trên, nhưng đến nay cũng chưa biết cơ quan nào sẽ chi tiền thưởng vì nhà trường không rõ về quy định này. Trong khi đó nhà trường không dám chi từ quỹ chi thường xuyên vì sợ sai về nguyên tắc tài chính.

Ông Lê Thanh An, Trưởng phòng Giáo dục H.Con Cuông, cho hay theo quy định, đơn vị nào khen thì đơn vị đó thưởng. Nếu sử dụng nguồn chi thường xuyên để chi sẽ sai về nguyên tắc tài chính nên các trường không dám chi. Vì thế, nhiều năm qua, lãnh đạo, GV các trường học ở huyện này được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen nhưng không kèm theo tiền thưởng từ quỹ khen thưởng của Bộ thì người tặng không được nhận thưởng vì không cơ quan nào chi trả.

Một cán bộ phụ trách mảng thi đua khen thưởng của Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết trong quyết định của Bộ GD-ĐT ghi "trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị trình", tuy nhiên để được tặng bằng khen, GV cấp mầm non, tiểu học và THCS phải qua 3 cấp trình là nhà trường, phòng GD-ĐT và Sở GD-ĐT, do đó khó xác định đơn vị nào chi trả thưởng.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An, cho biết theo quy định thì đơn vị nào khen, đơn vị đó chi tiền thưởng. Lâu nay, bằng khen do UBND tỉnh Nghệ An tặng hoặc các danh hiệu do Thủ tướng Chính phủ tặng thì tỉnh trích từ quỹ khen thưởng để thưởng. Còn bằng khen cấp bộ thì không qua Sở Nội vụ nên Sở không nắm được. Trong khi đó, một cán bộ Sở Tài chính Nghệ An tỏ ra bất ngờ khi PV đề cập đến thông tin này và cho hay sẽ kiểm tra, rà soát các quy định để nếu xác định được sẽ hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện chi thưởng nhằm đảm bảo quyền lợi cho GV được tặng thưởng.