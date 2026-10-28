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    Khen thưởng 2 người trả lại ba lô có nhiều tài sản cho người đánh rơi

    Nam Long
    Nam Long
    Nhặt được 1 ba lô chứa nhiều tiền và vàng, 2 người đàn ông ở Vĩnh Long nhanh chóng đem đến cơ quan công an nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

    Chiều 27.10, Công an xã Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức lễ trao khen của Chủ tịch UBND xã Long Hồ cho 2 người nhặt được ba lô chứa tài sản lớn, đem đến cơ quan công an tìm người đánh rơi để trả lại.

    Theo đó, ngày 15.9, ông Trương Công Minh và ông Đặng Hồng Phúc (cùng ở xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đi xe máy trên quốc lộ 53. Khi đến đoạn gần Trung tâm hành chính xã Long Hồ thì phát hiện một chiếc ba lô bị đánh rơi trên đường nên dừng xe lại nhặt.

    Khen thưởng 2 người trả lại ba lô có nhiều tài sản cho người đánh rơi- Ảnh 1.

    Đại diện UBND xã Long Hồ và Công an xã Long Hồ trao giấy khen cho ông Trương Công Minh và ông Đặng Hồng Phúc

    ẢNH: CTV

    Qua kiểm tra, bên trong ba lô có khoảng 38 triệu đồng, 7 nhẫn vàng 24K, 1 máy tính bảng iPad, 1 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Ngay lập tức, ông Minh và ông Phúc mang toàn bộ số tài sản trên đến Công an xã Long Hồ nhờ xác minh, tìm lại chủ nhân.

    Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã khẩn trương tra cứu thông tin và liên hệ thành công với người đánh rơi là chị B.T.K.T (25 tuổi, ở xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long) đến cơ quan công an nhận lại tài sản.

    Tại đây, chị T. cho biết, do di chuyển xe máy trong lúc trời mưa, mặc áo mưa vội vã nên sơ ý để ba lô rơi mất mà không hay biết. Nhận lại trọn vẹn số tiền, vàng và giấy tờ cá nhân, chị T. không giấu nổi vui mừng, xúc động. Chị bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới ông Minh và ông Phúc cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Long Hồ vì sự tận tụy, trách nhiệm.

    Với hành động trả lại tài sản cho người đánh rơi, ông Minh và ông Phúc được Chủ tịch UBND xã Long Hồ tặng giấy khen và tiền thưởng theo quy định.

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