Khen thưởng đột xuất vụ bắt nghi phạm bắt cóc trẻ em đòi 2 tỉ đồng

Liên quan đến vụ bắt nghi phạm bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng, chiều 3.10, UBND tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng đột xuất cho 4 đơn vị gồm: Công an H.Tân Phú (Đồng Nai), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng 6 Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng 4 đơn vị tham gia truy bắt nghi phạm bắt cóc trẻ em tống tiền LÊ LÂM

Phát biểu tại lễ trao khen thưởng, ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã biểu dương, khen thưởng chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai, Công an H.Tân Phú và Phòng 6 Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an trong việc phối hợp chặt chẽ truy bắt nghi phạm bắt cóc trẻ em tống tiền khi đang trên đường chạy trốn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo ông Võ Tấn Đức, vụ việc bắt giữ nghi phạm và giải cứu con tin thành công một lần nữa đã củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trong khi đó, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, sau khi nhận yêu cầu phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Long An, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo, triển khai lực lượng điều tra, giải cứu cháu bé với yêu cầu và mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho cháu bé. Và kết quả các lực lượng đã giải cứu thành công.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 2.10, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An) tại QL20, đoạn qua TT.Tân Phú, H.Tân Phú (Đồng Nai).

Sơn là nghi phạm bắt cóc bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể vào khoảng 15 giờ ngày 2.10, Sơn bắt cóc bé gái L.M.C. (3 tuổi, con của người bạn thân ở Long An) đòi 2 tỉ đồng tiền chuộc.

Nghi phạm bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi nhận được tin báo về vụ bắt cóc trẻ em, Công an tỉnh Long An triển khai lực lượng truy bắt. Xác định nghi can di chuyển lên TP.HCM và có khả năng hướng về Đồng Nai, Công an tỉnh Long An đã thông báo công an 2 địa phương này phối hợp, truy bắt.

Đến khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nghi phạm di chuyển trên QL20 nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nợ nần vì cờ bạc nên nảy sinh ý định bắt cóc con của bạn để kiếm tiền. Về phần con tin, sau khi nhận được 1 tỉ đồng từ người bạn thân chuyển qua, Sơn gửi bé gái tại một khách sạn ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) nhờ trông hộ rồi đón xe về Lâm Đồng lẩn trốn. Lực lượng công an sau đó đã đến khách sạn, đưa cháu bé an toàn về với gia đình.