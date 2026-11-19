Chiều 19.11, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng T.Ư, chủ trì phiên họp lần thứ ba của Hội đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp ẢNH: CHINHPHU.VN

Thi đua phải góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng đánh giá công tác thi đua - khen thưởng năm 2026 có nhiều đổi mới thực chất, hiệu quả, với sự vào cuộc khá toàn diện của các cấp, các ngành.

Đặc biệt, công tác khen thưởng ngày càng thực chất, đúng đối tượng, đúng trọng tâm, lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy tinh thần chủ động, sáng tạo.

Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ, ở một số nơi, cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức, khiến công tác thi đua, khen thưởng còn thụ động, chưa chủ động phát hiện, lan tỏa những cách làm mới, hiệu quả.

"Có những việc rất cụ thể nhưng nếu khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng địa phương, đúng lúc, đúng thời điểm thì tác động rất nhanh, rất mạnh. Một số địa phương có những cách làm rất năng động, sáng tạo thì chúng ta phải ủng hộ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ năm 2027, Thủ tướng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng bám sát định hướng của Bộ Chính trị, xác định đây là năm tăng tốc, bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Trong đó, trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng từng ngành, từng khu vực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, pháp luật mới, tháo gỡ điểm nghẽn và huy động nguồn lực trong, ngoài nước cho phát triển.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, rà soát phân cấp, phân quyền, bảo đảm nhân lực, nguồn lực và cơ sở vật chất cho địa phương, cơ sở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, liên thông, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh, càng giảm được chi phí, càng giảm được thời gian tuân thủ thì càng đóng góp tốt cho tăng trưởng, xây dựng được lòng tin và tạo sự đồng thuận rất lớn, cuối cùng là người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi.

Các phong trào thi đua cũng phải khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, triển khai dự án trọng điểm, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược và sớm thương mại hóa sản phẩm.

Khen thưởng chú trọng người trực tiếp lao động, sản xuất

Thủ tướng lưu ý tổ chức các phong trào thi đua gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chăm lo nhà ở cho người có công, gia đình chính sách, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2027.

Đối với Năm APEC 2027, theo Thủ tướng, các phong trào thi đua cần triển khai rộng khắp, không chỉ trong tháng 11 hay tại Phú Quốc, góp phần tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC, quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, cởi mở, chủ động và có trách nhiệm với khu vực, quốc tế.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu công tác khen thưởng hướng mạnh về cơ sở, chú trọng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.