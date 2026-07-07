Phong trào thi đua, khen thưởng phải gắn với hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể

Tham dự phiên họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư T.Ư Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng; Bí thư T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; các ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, MTTQ VN, thành viên Hội đồng.

Tại phiên họp, Hội đồng tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng và công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; xem xét, đánh giá, bỏ phiếu xét tặng, truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động" đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư, chủ trì phiên họp lần thứ hai Ảnh: TTXVN

Hội đồng thống nhất nhận định, trong 6 tháng đầu năm, công tác thi đua, khen thưởng vừa bảo đảm tính liên tục, vừa có những chuyển biến tích cực, bám sát các mục tiêu chiến lược theo Nghị quyết và chương trình hành động Đại hội XIV của Đảng. Hội đồng đã chủ động, kịp thời tham mưu, thể chế hóa các chủ trương của Đảng về thi đua, khen thưởng trong giai đoạn phát triển mới, nhất là đã trình Quốc hội thông qua luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp tích cực của các thành viên Hội đồng; ghi nhận, biểu dương các cấp, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng, triển khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển chung và góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực của đất nước trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, trong đó một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm, coi trọng công tác thi đua, khen thưởng; một số phong trào thi đua còn nặng về hình thức, chưa bám sát, gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng đồng bộ, hiệu quả, nhất là tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành đúng tiến độ. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phong trào thi đua, công tác khen thưởng phải bám sát hơi thở cuộc sống, gắn với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, có tính định lượng, kết quả, sản phẩm đầu ra rõ ràng.

Thủ tướng nhấn mạnh vừa qua, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành đã tập trung giải quyết các điểm nghẽn về thể chế, trong khi việc tổ chức thực hiện là ở địa phương. Do đó cần mạnh dạn khen thưởng những địa phương đã giải quyết triệt để, tháo gỡ được những khó khăn, điểm nghẽn, đưa những dự án tồn đọng trở lại hoạt động phục vụ cho tăng trưởng.

Thủ tướng cũng đề cập tới những đóng góp rất quý báu, tâm huyết của các lực lượng, người dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ; quân đội, công an đã triển khai rất nhanh chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về đưa lực lượng sang Venezuela tham gia cứu hộ động đất… Cùng với đó là những điển hình tốt, cách làm hay trong xây dựng trường bán trú tại các xã biên giới; bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong điều kiện hết sức khó khăn; tham gia xây dựng Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số…

Thủ tướng nêu rõ, đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong thi đua khen thưởng, nhất là cải tiến phương thức đánh giá thi đua. Thủ tướng giao Thường trực Hội đồng phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng ngay Bộ chỉ số đánh giá thi đua hiện đại, theo thời gian thực, có chỉ số đo lường cụ thể.