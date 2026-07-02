Tín dụng tăng thêm 1,35 triệu tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm

Chia sẻ thêm về những quyết định gần đây từ NHNN về tín dụng cũng như lãi suất, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách NHNN cho rằng, tín dụng đóng vai trò là nguồn lực quan trọng giúp các hoạt động kinh tế được vận hành hiệu quả. Chính vì vậy, Chính phủ và NHNN luôn chú trọng bảo đảm dòng vốn được lưu thông thông suốt. Tuy nhiên, ngành ngân hàng đang đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất là tốc độ tăng trưởng huy động vốn luôn thấp hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng. Bình quân giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn tốc độ tăng trưởng huy động vốn khoảng 3,8 điểm phần trăm. Điều này tạo áp lực rất lớn đối với công tác cân đối nguồn vốn của hệ thống ngân hàng.

Tín dụng 6 tháng đầu năm lên gần 20 triệu tỉ đồng ẢNH: K.A

Việc tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn đã làm gia tăng hệ số cho vay trên huy động (LDR) bằng đồng Việt Nam. Trong khi đây là một trong những chỉ tiêu an toàn rất quan trọng trong quản trị ngân hàng. Hiện nay, hệ số này ở mức khoảng 111-112%, phản ánh áp lực về cân đối nguồn vốn chứ không phải áp lực về thanh khoản. Về thanh khoản, có thể khẳng định hệ thống ngân hàng trong thời gian qua luôn bảo đảm khả năng chi trả đầy đủ đối với tiền gửi của người dân và doanh nghiệp. Không có tổ chức tín dụng nào không đáp ứng được nhu cầu rút tiền của khách hàng. NHNN đã sử dụng đồng bộ nhiều công cụ điều hành để duy trì thanh khoản ổn định cho toàn hệ thống.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ và NHNN đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ hệ thống ngân hàng. Một trong những giải pháp quan trọng là điều chỉnh cơ chế quản lý tiền gửi của Kho bạc Nhà nước. Theo Nghị quyết 168 của Chính phủ, Bộ Tài chính được phép nâng tỷ lệ tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại nhà nước vượt mức 50% theo quy định trước đây. Qua đó, các ngân hàng thương mại có thêm nguồn vốn để cải thiện các chỉ tiêu an toàn và nâng cao khả năng cung ứng tín dụng. Song song, NHNN đã ban hành các quy định điều chỉnh hệ số an toàn, cho phép tính một phần số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước vào các chỉ tiêu quản lý. Trong trường hợp cần thiết, NHNN sẽ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp để hỗ trợ hệ thống ngân hàng nhưng vẫn bảo đảm an toàn hoạt động. Về điều hành thanh khoản và lãi suất, các kênh cung ứng thanh khoản, đặc biệt là nghiệp vụ thị trường mở và các nghiệp vụ hỗ trợ thanh khoản khác, được sử dụng linh hoạt, góp phần ổn định mặt bằng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng và lan tỏa đến mặt bằng lãi suất của nền kinh tế.

Trong thời gian tới, ông Phạm Chí Quang thông tin NHNN sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để bảo đảm thanh khoản cho hệ thống, giữ ổn định mặt bằng lãi suất, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành trong việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Khi tốc độ tăng trưởng huy động vốn được cải thiện, áp lực đối với mặt bằng lãi suất sẽ giảm, tạo điều kiện để lãi suất tiếp tục ổn định và có dư địa giảm trong thời gian tới. "Với các giải pháp nêu trên, NHNN sẽ tiếp tục điều hành đồng bộ chính sách tiền tệ theo hướng vừa bảo đảm nguồn vốn cho nền kinh tế, giữ ổn định mặt bằng lãi suất và thanh khoản của hệ thống, vừa định hướng dòng vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng, các dự án trọng điểm quốc gia và những lĩnh vực có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa lớn đối với nền kinh tế", ông Quang cho hay.