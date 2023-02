Khen thưởng VPĐD duyên hải miền Trung Báo Thanh Niên về công tác tuyên truyền

Ngày 23.2, Công an TP.Đà Nẵng tổ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự năm 2022. Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, chủ trì hội nghị.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, năm 2022, đơn vị góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn thành phố; kiềm chế, trấn áp tội phạm; tăng cường kỷ cương xã hội; đóng góp hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của TP.Đà Nẵng.

Trong năm 2022, Công an TP.Đà Nẵng triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; các lực lượng 911, tuần tra đêm, chống cướp giật và tội phạm khác được tổ chức thường xuyên, bảo đảm khép kín địa bàn, tạo thế liên hoàn, góp phần quan trọng phòng ngừa, trấn áp tội phạm.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, trao giấy khen cho nhà báo Diệu Hiền, Trưởng Văn phòng đại diện duyên hải miền Trung Báo Thanh Niên NGUYỄN TÚ

Nhờ vậy, năm 2022, tội phạm về tệ nạn xã hội được kiểm soát, kéo giảm; trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không có ùn tắc giao thông kéo dài, không xảy ra đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; công tác PCCC hiệu quả…

Công an TP.Đà Nẵng được Bộ Công an tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022"; có 534 lượt tập thể và 1.085 lượt cán bộ chiến sĩ được biểu dương, khen thưởng.

Theo thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, các kết quả trên nhờ sự quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu của toàn lực lượng và được sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ, phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành, nhất là trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Công an thành phố, thượng tá Nguyễn Đại Đồng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự phối hợp, đồng hành, chia sẻ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm ANTT của các ban ngành, đoàn thể, địa phương và cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn.



Thời gian tới, thượng tá Nguyễn Đại Đồng bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng lực lượng công an, đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, chuyển tải kịp thời, đầy đủ những hình ảnh đẹp, những chiến công xuất sắc, hoạt động có ý nghĩa của công an thành phố cũng như phổ biến, tuyên truyền đến người dân công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng.

Dịp này, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng có quyết định tặng giấy khen cho 15 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự năm 2022.

Trong đó, Văn phòng đại diện duyên hải miền Trung Báo Thanh Niên được tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự năm 2022.