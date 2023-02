Tiền Giang: Khởi tố, bắt tạm giam 6 người đua xe trái phép trên QL1

Liên quan vụ 44 thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, ngày 15.2, Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các bị can bị khởi tố gồm: Huỳnh Văn Thành Đạt (21 tuổi, ngụ H.Cái Bè, Tiền Giang), Huỳnh Văn Khánh (22 tuổi), Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi), Trần Phú Quý (21 tuổi), Bùi Nguyễn Trung Hậu (20 tuổi, cùng ngụ H.Châu Thành, Tiền Giang) và Trần Ngọc Qui (21 tuổi, ngụ TX.Kiến Tường, Long An).

6 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam vì đua xe trái phép QL1 CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 11.2, 6 bị can kể trên cùng 38 thanh, thiếu niên khác tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng trên QL1, đoạn thuộc ấp Long Bình A, xã Long Hưng, H.Châu Thành, Tiền Giang.

Nhận tin báo của người dân, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an H.Châu Thành nhanh chóng bao vây, bắt giữ 44 người cùng 43 xe máy; trong đó có nhiều xe đã thay đổi kết cấu, hình dáng để đua xe trái phép.

Nhiều xe đã thay đổi kết cấu, hình dáng để đua xe trái phép LÊ LANG

Qua điều tra bước đầu, Quý và Khánh thừa nhận hành vi tụ tập dàn hàng ngang, chặn dừng các phương tiện trên QL1 để những người khác tham gia đua xe. Còn Lộc, Qui, Đạt, Hậu thì điều khiển xe máy để đua xe.