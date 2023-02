Tiền Giang: Cô gái tham gia đua xe trái phép trên QL1 khai đang mang thai

Sáng 12.2, thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết đơn vị vừa bàn giao 44 thanh thiếu niên có hành vi đua xe trái phép cho Công an H.Châu Thành thụ lý theo thẩm quyền.

Hàng chục người đua xe trái phép bị công an bắt giữ LÊ LANG

Khoảng 22 giờ 30 ngày 11.2, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Trạm Kiểm soát giao thông Trung Lương và Công an H.Châu Thành bao vây, chặn bắt hàng chục thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép trên QL1 (đoạn thuộc địa bàn xã Long Hưng, H.Châu Thành, Tiền Giang). Nhóm đua xe này rú ga, lạng lách trên đường theo hướng đi từ Mỹ Thuận về Trung Lương.

Khi phát hiện bị bao vây, nhiều 'quái xế' nhanh chóng quay đầu tháo chạy ngược chiều và chạy vào những con hẻm để thoát thân. Tuy nhiên, lực lượng công an đã bí mật phong tỏa những con hẻm này nên nhiều "quái xế" bỏ xe chạy vào sân nhà dân lẩn trốn, bị bắt giữ.

Các xe máy đã được độ chế để đua xe trái phép LÊ LANG

Tại hiện trường, hàng chục xe máy mang biển số trong và ngoài tỉnh, có nhiều xe đã được độ chế, thay đổi kết cấu, hình dáng của xe, không gắn biển số. Tổng cộng 43 xe máy các loại và 44 người độ tuổi từ 16 đến 25 (trong đó có 5 nữ) bị cảnh sát bắt giữ. Trong số này có cô gái khai mình đang mang thai.

Hiện, vụ đua xe trái phép nêu trên đang được Công an H.Châu Thành tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.