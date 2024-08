Sau một thời gian dài khiến dư luận chú ý, phiên tòa xét xử vụ ly hôn, tranh chấp tài sản giữa bà Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu siêu mẫu Ngọc Thúy) và doanh nhân Nguyễn Đức An (62 tuổi, là Việt kiều Mỹ) nay đã kết thúc phiên phúc thẩm. Vốn dĩ phiên tòa này được quan tâm là vì khối tài sản rất lớn sau khi ly hôn.

Khép lại vụ chia tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và chồng cũ

Ngày 26.8.2024, đại diện của cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại diện của doanh nhân Nguyễn Đức An đã tới TAND cấp cao tại TP.HCM để nghe tuyên án phúc thẩm.

Theo tòa phúc thẩm, cấp sơ thẩm tuyên chia đôi tài sản chung của cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và chồng cũ là có căn cứ. Bởi đây là khối tài sản tranh chấp được hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên là tài sản chung của vợ chồng. Do đó tòa bác kháng cáo của ông Đức An đòi chia tài sản theo tỷ lệ 6:4, tuyên y án sơ thẩm của TAND TP.HCM hồi năm 2023.

Doanh nhân Đức An và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy từng kết hôn tại Mỹ năm 2006 và có hai con chung

Theo bản án sơ thẩm, tòa tuyên chia đôi giá trị 15 tài sản cho ông Đức An và bà Ngọc Thúy, gồm: 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon (quận 1); 4 căn hộ tại tòa nhà Sailing (quận 1); căn biệt thự ở quận Bình Thạnh; Công ty TNHH thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh; 31% cổ phần tại Công ty cảng Sao Mai; số tiền chủ đất ở quận 2 hoàn trả lại; số tiền bồi thường căn nhà 95A Trần Phú (thành phố Vũng Tàu); số tiền cho thuê 9 căn hộ tại quận 1 từ năm 2009 - 2023.

Đối với 13 căn biệt thự tại dự án tại Sealink (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), tòa không chấp nhận yêu cầu chia của các bên, bởi 4 căn bà Phạm Thị Ngọc Thúy đã bán trong thời kỳ hôn nhân, 4 căn bán sau khi ly hôn lấy tiền mua các tài sản khác.

Các căn này hiện không còn, nên không có căn cứ chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Đức An về việc chia tài sản. Riêng 5 căn còn lại (đứng tên mẹ của bà Thúy), bà Thúy nói mẹ đã ủy quyền cho ông An bán nhưng ông An phủ nhận. Các căn này hiện cũng không còn, nên tòa không có căn cứ để chia.