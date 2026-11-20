Theo ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Câu lạc bộ Giám đốc Sales và Marketing Việt Nam (CSMO), AI Agent tạo ra bước chuyển khi máy móc tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn của khách hàng. Doanh nghiệp vì thế cần nhìn lại cách xây dựng niềm tin và tổ chức hoạt động tăng trưởng. Một sản phẩm tốt vẫn có thể gặp khó khăn nếu không được đề xuất và tiếp cận đúng người mua.

Vấn đề đặt ra là máy có thể làm gì và con người cần trở nên tốt hơn ở đâu.

Toàn cảnh chương trình VSMCamp & CSMOSummit 2026, diễn ra ngày 19 - 20.11 tại Hà Nội với chủ đề “The Agentic Marketplace - Khi AI tham gia quyền lựa chọn” ẢNH: THÙY LINH

Chuyên gia chiến lược phát triển thương hiệu Nguyễn Trần Quang nhìn nhận AI trong tiến trình con người sáng tạo công cụ để vượt qua những giới hạn. Chữ viết giúp mở rộng khả năng ghi nhớ, máy tính và Internet mở rộng khả năng xử lý, kết nối, còn AI đang giúp con người vượt giới hạn tư duy cá nhân. Theo ông, mỗi cuộc cách mạng đều tạo ra cơ hội và điều cần thiết là nhận biết, tận dụng những cơ hội đó.

AI đang thay đổi cách khách hàng tìm kiếm, so sánh và lựa chọn sản phẩm

Trong hoạt động marketing, sự thay đổi thể hiện ngay từ cách khách hàng tìm hiểu sản phẩm. Người dùng có thể mô tả nhu cầu, ngân sách, hoàn cảnh sử dụng để AI tổng hợp thông tin và thu hẹp lựa chọn. Thương hiệu vì vậy cần chuẩn bị dữ liệu rõ ràng, nhất quán, có thể kiểm chứng để được nhận diện và tham chiếu đúng. Đây là một trọng tâm của hướng tiếp cận GEO, tối ưu khả năng hiện diện trên các công cụ AI tạo sinh.

Góc độ này được đặt ra trong nội dung chuyên môn về ứng dụng Generative AI và triển khai GEO của ông Nguyễn Trọng Thành, Giám đốc Sản phẩm ADMICRO, Giám đốc Dự án Luvi GEO. Bài toán hiện diện trên AI gắn với việc doanh nghiệp tổ chức thông tin về sản phẩm, năng lực và giá trị thương hiệu như thế nào để hệ thống có cơ sở hiểu và đề xuất phù hợp.

Ở phía trải nghiệm khách hàng, bà Nguyễn Hồng Nhung, Giám đốc Truyền thông GELEX Group, tiếp cận vấn đề qua bài trình bày "Một câu chuyện hay còn đủ không? - Vai trò của cảm xúc và trải nghiệm trong branding". Theo bà, nhận biết giúp thương hiệu có mặt trong tâm trí, còn cảm xúc và ký ức góp phần tạo nên sự gắn bó. Sức thuyết phục của câu chuyện được bồi đắp từ những điều khách hàng thực sự nhận được.

Bà Nguyễn Hồng Nhung, Giám đốc Truyền thông GELEX Group cho rằng sức thuyết phục của câu chuyện được bồi đắp từ những điều khách hàng thực sự nhận được ẢNH: THÙY LINH

Các ví dụ trong bài trình bày cho thấy cách giá trị thương hiệu được cụ thể hóa. LEGO gắn với ký ức vui chơi và sáng tạo. Volvo thể hiện cam kết an toàn qua sản phẩm. Patagonia đưa triết lý môi trường vào hoạt động hỗ trợ sửa chữa, kéo dài thời gian sử dụng quần áo. Những trải nghiệm ấy tạo chất liệu để khách hàng ghi nhớ và kể lại.

Theo bà Nhung, chất lượng trải nghiệm gắn với cách doanh nghiệp tổ chức công việc và trao quyền cho con người. Mô hình phục vụ của The Ritz-Carlton là một ví dụ. Khi có sự cố, nhân viên trực tiếp lắng nghe khách hàng có thẩm quyền xử lý tại chỗ. Để việc trao quyền có hiệu quả, tổ chức cần giúp nhân viên hiểu tiêu chuẩn phục vụ, có đủ thông tin để cân nhắc và được tin tưởng để quyết định, chịu trách nhiệm về kết quả. Qua những tình huống như vậy, một giá trị doanh nghiệp theo đuổi có thể trở thành cách đội ngũ làm việc mỗi ngày.

Liên hệ với GELEX, bà Nhung nhắc lại lời của vị Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên khi được hỏi vì sao Tập đoàn chọn uy tín là giá trị cốt lõi đầu tiên. "Uy tín là điều người khác nói về mình".

Bà Nhung cũng chia sẻ, khách hàng và đối tác hình thành niềm tin qua những cam kết được thực hiện qua thời gian. Để giữ được những cam kết ấy, doanh nghiệp cũng cần niềm tin từ bên trong. Lãnh đạo tin đội ngũ có chung một mục tiêu, có khả năng ra quyết định và trao quyền phù hợp. Đội ngũ đáp lại sự tin tưởng đó bằng việc nhận việc khó, và trách nhiệm đến cùng với kết quả.

Từ góc nhìn của mình, bà Nhung khái quát quá trình xây dựng thương hiệu theo chiều từ bên trong doanh nghiệp: "Triết lý định hướng văn hóa, văn hóa chuyển thành hành vi, hành vi tạo ra trải nghiệm. Từ trải nghiệm, con người hình thành cảm xúc, lưu giữ ký ức và kể lại câu chuyện của mình".

Các nội dung trên nằm trong chương trình VSMCamp & CSMOSummit 2026, diễn ra ngày 19 - 20.11 tại Hà Nội với chủ đề "The Agentic Marketplace - Khi AI tham gia quyền lựa chọn". Sự kiện do CSMO Việt Nam phối hợp cùng Le Bros tổ chức, quy tụ hơn 70 diễn giả trong nước và quốc tế, trao đổi về chiến lược thương hiệu, marketing, sales và quản trị trong bối cảnh AI tham gia sâu hơn vào thị trường.