Khi bánh xèo, bánh mì... lên màn ảnh rộng quốc tế

Trong bộ phim Spider-Man: Brand New Day, việc hai từ "bánh mì" xuất hiện nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều khán giả Việt chia sẻ. Không ít người thích thú khi tên món ăn được giữ nguyên thay vì dịch sang tiếng Anh, xem đây là một dấu ấn cho thấy ẩm thực Việt ngày càng hiện diện nhiều hơn trong các sản phẩm giải trí toàn cầu.

Trước đó, bộ phim Hàn Quốc Can This Love Be Translated? cũng gây chú ý khi xuất hiện bảng thực đơn với những món quen thuộc như bánh xèo, gỏi cuốn, chả giò. Những chi tiết tuy không chiếm nhiều thời lượng nhưng góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Điều đáng chú ý là mỗi lần một món ăn Việt xuất hiện trên màn ảnh quốc tế, cộng đồng mạng lại sôi nổi chia sẻ các đoạn phim, hình ảnh và bình luận. Với Spider-Man: Brand New Day, nhiều người cho biết đã "đứng hình" vì tưởng mình nghe nhầm, rồi vỡ òa khi từ này được lặp lại thêm lần nữa.

"Lúc đó coi đúng hết hồn luôn, do mình nhìn phụ đề có tiếng Việt rồi nghe ông Ned đọc luôn, mà phát âm cũng chuẩn lắm", một tài khoản chia sẻ. Những bình luận như: "Tôi đang coi mà nghe nó nói 'bánh mì' xong bất ngờ luôn", "Lúc đầu tưởng nghe nhầm, nói thêm phát nữa ấm hết cả lòng", hay "Cả rạp tôi xem lúc đó đều ồ lên" nhận được nhiều sự đồng cảm. Từ một câu thoại chỉ kéo dài vài giây, cuộc trò chuyện nhanh chóng mở rộng sang những chia sẻ về ẩm thực, văn hóa và niềm tự hào khi một món ăn Việt được gọi đúng tên trong một bom tấn Hollywood.

Thực đơn với các món ăn Việt như bánh xèo, gỏi cuốn, chả giò xuất hiện trong bộ phim Hàn Quốc Can This Love Be Translated?, góp phần đưa ẩm thực Việt đến gần hơn với khán giả quốc tế ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Khi ẩm thực Việt vào phim bom tấn

Theo thạc sĩ Phạm Ngọc Dũng, chuyên gia du lịch, Trường đại học Công Thương TP.HCM, việc các món ăn Việt xuất hiện trong phim quốc tế là tín hiệu tích cực. Ông cho rằng ẩm thực là một bộ phận của văn hóa Việt Nam, vì vậy khi các đoàn làm phim quốc tế lựa chọn bối cảnh tại Việt Nam và đưa các món ăn vào tác phẩm, đó cũng là cách khai thác giá trị văn hóa tương tự như việc giới thiệu cảnh quan hay di sản.

"Món ăn Việt là một phần của tổng thể văn hóa Việt. Việc các bộ phim quốc tế khai thác giá trị ẩm thực cũng giống như khai thác giá trị cảnh quan. Điều này có thể góp phần quảng bá du lịch ẩm thực Việt Nam", ông nhận định.

Việc các món ăn Việt như bánh mì, bánh xèo xuất hiện trong các bộ phim và chương trình quốc tế góp phần quảng bá ẩm thực Việt Nam đến đông đảo khán giả trên thế giới ẢNH: THÁI THẮNG

Theo chuyên gia, điểm khác biệt của điện ảnh nằm ở chỗ hình ảnh điểm đến hay món ăn được truyền tải thông qua câu chuyện của bộ phim, thay vì xuất hiện dưới dạng quảng cáo. "Hình ảnh điểm đến đi vào tâm trí khán giả một cách tự nhiên cùng với nhân vật và cốt truyện, thay vì một chiến dịch quảng bá của cơ quan quản lý. Nếu có sự hợp tác chủ đích giữa đơn vị quản lý điểm đến và đoàn phim thì chi phí quảng bá cũng hiệu quả hơn. Còn nếu món ăn xuất hiện theo yêu cầu của kịch bản thì gần như là một hình thức quảng bá miễn phí", chuyên gia nhận định.

Ông cho rằng đây là lợi thế mà không phải chiến dịch truyền thông truyền thống nào cũng có được, bởi khán giả tiếp nhận hình ảnh một cách tự nhiên và ít có cảm giác bị quảng cáo.

Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm ngày càng phát triển, những lần bánh mì, bánh xèo hay phở xuất hiện trên màn ảnh quốc tế không chỉ mang ý nghĩa về mặt hình ảnh, mà còn mở ra cơ hội để kể câu chuyện văn hóa Việt Nam theo cách gần gũi, tự nhiên và dễ tạo thiện cảm với khán giả toàn cầu.