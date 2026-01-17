Khi chiếc áo cũng biết… đòi lì xì

"Tết mà, lì xì đi"

"Tết mà, lì xì đi" là dòng chữ xuất hiện trên một chiếc áo được nhiều người trẻ chia sẻ những ngày vừa qua. Nguyễn Quang Việt, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết đã mua chiếc áo này để tết mặc và người khác khi nhìn thấy "sẽ tự biết làm gì", tức là sẽ mừng tuổi, lì xì dịp đầu năm mới.

Ngoài "Tết mà, lì xì đi" còn có nhiều dòng chữ khác xuất hiện trong các kiểu áo thun được bày bán dịp tết năm nay. Chẳng hạn như: "Không gì quý hơn tết có lì xì", hay "Bé lớn rồi nhưng vẫn thích lì xì"… Những mẫu mã áo với thiết kế bắt mắt đang thu hút sự quan tâm, yêu thích của người trẻ.

Chiếc áo dễ thương với dòng chữ "Tết mà, lì xì đi" được nhiều người trẻ tìm mua ẢNH: THANH NAM

Nguyễn Thị Kim Hạnh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, cho rằng áo tết năm nay không chỉ để mặc đẹp mà còn để… nói hộ lòng mình.

Hạnh cho rằng nếu như những năm trước đây, áo tết được thiết kế thường gắn với sắc đỏ, hoa mai, hoa đào hay những câu chúc truyền thống như: "An khang thịnh vượng", "Năm mới phát tài"… thì năm nay, xu hướng đã thay đổi rõ rệt. "Thay cho sự trang trọng là những thông điệp gần gũi, đời thường. Đôi khi nói thẳng, nói thật nhưng đầy duyên dáng", Hạnh nói.

Áo slogan được tìm mua nhiều dịp tết ẢNH: ĐỖ HOÀNG PHÚC

Lê Nguyệt Như (24 tuổi), nhân viên cửa hàng thời trang ở 221 Võ Văn Ngân, P.Thủ Đức, TP.HCM (trước là P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết các mẫu áo tết in slogan hài hước luôn nằm trong nhóm bán chạy nhất.

"Có lẽ như nhiều người trẻ thích những chiếc áo tết mang theo tinh thần mới, là hài hước và thẳng thắn", Như chia sẻ và cho biết thêm: "Câu nói "Tết mà, lì xì đi" tưởng chừng chỉ để đùa vui trong bữa cơm gia đình, nay được in lớn giữa ngực áo, kèm hình chú ngựa cười nửa miệng. Hay như "Phát tài phát lộc, không phát phí" với hình ngựa mặc áo dài, tay cầm phong bao đỏ, vừa mang sắc tết vừa gửi gắm thông điệp tiết kiệm, rất hợp tâm lý người trẻ… Những mẫu áo này luôn hút khách".

Anh Quan Thanh Hải (32 tuổi), chủ shop thời trang Tí Nị, đường Nguyễn Trãi, P.Chợ Quán, TP.HCM (trước là P.2, Q.5, TP.HCM), cho hay một trong những mẫu áo đã và đang được săn lùng nhiều nhất là chiếc áo in hình một cô bé đứng trước cửa nhà, tay cầm bao lì xì, xung quanh là những cánh tay người lớn chìa ra phong bao đỏ, kèm dòng chữ: "Bé lớn rồi nhưng… vẫn thích lì xì".

"Câu này đúng là nói "trúng tim đen" của người trẻ. Ai cũng bảo lớn rồi thì đừng đòi lì xì, nhưng thật ra không phải vì tiền, mà vì cái không khí tết. Mặc áo này đi chúc tết họ hàng là thấy vui liền", anh Hải nói.

Nhiều loại áo với mẫu mã, thiết kế lạ mắt được người trẻ tìm mua để mặc dịp tết ẢNH: THANH NAM

"Đừng hỏi khi nào lấy vợ", "Xin đừng hỏi lương bao nhiêu"... xuất hiện trên áo

Ở góc độ khác, áo tết hài hước cũng phản ánh cách người trẻ đối diện với áp lực xã hội bằng tiếng cười. Thay vì né tránh, họ chọn cách biến câu hỏi "khó đỡ" thành trò đùa, nhẹ nhàng mà không kém phần thẳng thắn.

Theo đó, một mẫu áo khác cũng được người trẻ tìm mua, đó là in những dòng chữ phản ứng với các câu hỏi "khó đỡ" dịp tết. Có thể kể như: "Đừng hỏi khi nào lấy vợ", "Xin đừng hỏi lương bao nhiêu", "Chưa cưới, đừng hỏi"…

Anh Quan Thanh Hải cho rằng những áo này không chỉ để mặc trong những ngày đầu tết mà còn để chụp ảnh, đăng mạng xã hội, tạo nên những status hài hước, đúng chất "tết của gen Z".

"Hơn nữa, khi mặc trang phục ấy, thì chiếc áo cũng có thể… nói chuyện, thay lời muốn nói trong những cuộc gặp đầu năm. Bản thân tôi những năm trước về quê đón tết cũng hay bị hỏi chuyện lập gia đình. Năm nay tôi sẽ mặc cái áo với dòng chữ "Đừng hỏi khi nào lấy vợ" với hy vọng là người thân đỡ hỏi", anh Hải cười và nói.

"Về nhà ăn tết", "Tiền đầy túi, tình đầy tim"... được in trên áo rất dễ thương ẢNH: THANH NAM

Theo anh Đỗ Hoàng Phúc (38 tuổi, chủ xưởng in áo Thiên LocalBrand, P.Bình Lợi Trung, TP.HCM; trước là P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), cho biết các thiết kế về con ngựa được đặt hàng khá nhiều.

"Tết 2026 là năm Bính Ngọ, và con ngựa trở thành nhân vật chính trong hàng loạt thiết kế áo. Tuy nhiên, khác với hình ảnh ngựa truyền thống mang tính biểu trưng, ngựa trên áo tết năm nay được "nhân cách hóa" theo phong cách hoạt hình: ngựa mũm mĩm, ngựa cười toe toét, ngựa ôm xấp phong bao lì xì, hay ngựa cưỡi xe đạp, tay giơ bảng "năm mới ước có bồ", hoặc "tết này vẫn giống tết xưa, vẫn xe hai bánh vẫn thừa yên sau"… Những mẫu áo này gợi lên tiếng cười nhưng cũng phảng phất chút tự trào của những người trẻ, nhất là những ai còn độc thân", anh Phúc nói.

Anh Đỗ Minh Tiến (34 tuổi, chuyên gia giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của nhiều chương trình thuộc các sở khoa học và công nghệ trên toàn quốc), cho rằng không chỉ là xu hướng thời trang, mà áo tết slogan còn mở ra cơ hội kiếm tiền cho nhiều người trẻ khởi sự kinh doanh.

"Đầu tư máy in chuyển nhiệt, sáng tạo ra những mẫu thiết kế hài hước, có khả năng bắt trend... là có thể "trúng đậm" dịp cuối năm. Và khi nghĩ ra được những câu chữ càng đời, càng hài để in lên áo thì chắc hẳn càng dễ bán. Có thể nói, áo tết slogan là một dạng "ngôn ngữ đời sống mới", nơi người trẻ dùng thời trang để bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc một cách nhẹ nhàng, không giáo điều", anh Tiến chia sẻ.