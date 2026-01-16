Kiếm được nhiều tiền dịp cận tết với những công việc này...

Giai đoạn bận rộn của nhiều công việc

Theo shipper Huỳnh Bá Thành (32 tuổi, ngụ ở số 21 Yersin, P.Thủ Dầu Một, TP.HCM; trước là P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cận tết chính là giai đoạn bận rộn nhất của các nền tảng giao hàng. Anh Thành cho biết lượng đơn giao từ giữa tháng 1 đến nay tăng từ 30 – 50% so với ngày thường, và công việc có thể tăng nhiều hơn trong giai đoạn tới.

Chia sẻ về thu nhập, anh Thành cho biết: "Shipper chạy toàn thời gian có thể thu nhập 600.000 – 800.000 đồng/ngày. Khoảng 23 tới 29 tháng chạp sẽ cao hơn. Tổng thu nhập 1 tháng có thể được 20 triệu đồng".

Shipper vào mùa cao điểm ẢNH: THANH NAM

Chị Phan Thị Như, Công ty TNHH Dịch vụ quà tặng Minh Gift (P.An Đông, TP.HCM; trước là P.7, Q.5, TP.HCM), cho biết song song với shipper là đội ngũ nhân viên kho, phân loại, đóng gói hàng cũng được tuyển dụng nhiều vào thời điểm này. "Dịp cận tết 2026, không riêng ở công ty chúng tôi mà nhiều nơi tuyển gấp với số lượng lớn, chấp nhận lao động thời vụ, sinh viên, không cần kinh nghiệm".

Theo chị Như: "Thu nhập của vị trí công việc phân loại, đóng gói hàng là 400.000 đồng/ngày nếu làm ca ban ngày. Còn làm ca đêm, thu nhập cao hơn, từ 450.000 – 600.000 đồng/đêm. Nếu có sức khỏe, tăng ca, thu nhập khá cao".

Bà Đỗ Thị Lệ Thảo, phụ trách nhân sự Công ty Vệ sinh công nghiệp Hoàng Vũ, P.Phú Định, TP.HCM (trước là P.14, Q.8, TP.HCM), cho hay nhu cầu tổng vệ sinh nhà cửa tăng mạnh trước tết khiến các dịch vụ dọn dẹp luôn trong tình trạng quá tải.

Chính vì thế, việc tuyển dụng lao động làm công việc này luôn cấp tập. "Mức lương 7 triệu đồng/tháng cùng nhiều chế độ đãi ngộ", bà Thảo nói.

Hiện tại, trên các hội, nhóm, nhiều cá nhân cũng nhận làm công việc vệ sinh công nghiệp với mức giá cụ thể: dọn nhà theo giờ từ 60.000 – 80.000 đồng/giờ, vệ sinh cả căn hộ từ 700.000 – 1,5 triệu đồng/lần…

Công việc vệ sinh công nghiệp "nóng" lên dịp cuối năm ẢNH: THANH NAM

Chị Phan Phương Phương (34 tuổi, chủ spa trên đường số 5, P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM; trước là P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM), cho rằng cận tết là lúc mà các dịch vụ làm đẹp tại nhà như: làm móng, nối mi, make up, cắt tóc lưu động… bước vào mùa cao điểm.

"Đặc thù của dịch vụ làm đẹp là có thể làm tại tiệm hoặc đến nhà khách để làm. Giá dao động từ 500.000 đồng – 1,5 triệu đồng (làm nail, mi tại nhà). Công việc này có lợi nhuận khá cao, nhưng đòi hỏi tay nghề và uy tín cá nhân", chị Phương nói.

Một công việc khác được nhiều người trẻ làm trong dịp cận tết đó chính là chụp ảnh, quay video. Trên Facebook, TikTok, nhiều bài viết nhận chụp ảnh gia đình, ảnh cá nhân, làm video tết cho doanh nghiệp. Mức giá được đưa ra cụ thể: chụp ảnh cá nhân từ 500.000 – 1,5 triệu đồng/bộ gồm 50 – 70 ảnh, quay video cho doanh nghiệp từ 3 – 7 triệu đồng/video…

Đỗ Nguyệt Thảo (26 tuổi, ngụ ở chung cư Opal Garden (P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho rằng người trẻ có máy ảnh, có kỹ năng chụp ảnh, dựng và chỉnh sửa video hoàn toàn có thể tận dụng công việc này để kiếm thêm thu nhập mùa tết. Bản thân Thảo cũng làm công việc này từ dịp Giáng sinh đến nay.

Cắt tóc, làm nail, make up... đều có thể tạo thêm thu nhập cho người trẻ ẢNH: THANH NAM

Những công việc thời thượng, hiện đại

Anh Đỗ Hoàng Mẫn (32 tuổi, quản trị cộng đồng việc làm freelancer với hơn 58.000 người theo dõi trên Facebook), cho biết vào thời điểm cận tết, nhu cầu làm nội dung truyền thông, thiệp tết số, banner chúc mừng, bài đăng fanpage doanh nghiệp tăng mạnh. Nếu người trẻ tận dụng công cụ AI để viết, thiết kế, dựng video… có nhiều cơ hội để kiếm thêm thu nhập.

Cũng theo anh Mẫn, dịp cận tết, video ngắn (Reels, Shorts, TikTok) trở thành "vũ khí bán hàng" của nhiều cửa hàng, doanh nghiệp. Từ đó xuất hiện nhu cầu thuê người dựng video tết, quay sản phẩm, gắn nhạc xuân để "bắt trend".

Anh Mẫn chia sẻ về thu nhập cụ thể của những công việc này: "Viết bài tết, viết nội dung fanpage có giá từ 300.000 – 800.000 đồng/bài. Còn thiết kế ấn phẩm tết bằng AI, có giá từ 500.000 – 2 triệu đồng/sản phẩm. Nếu freelancer nhận nhiều đơn hàng, có thể có thu nhập từ 20 – 30 triệu đồng/tháng".

Chụp ảnh tết cho khách có nhu cầu giúp có cơ hội kiếm thêm thu nhập ẢNH: PHÚC NGUYỄN

Hiện tại, trên nhiều fanpage tuyển dụng, có không ít bài viết tuyển người livestream bán hàng. Thù lao cho công việc livestream thuê ở các shop bán đồ tết (bánh mứt, giỏ quà, quần áo, đồ gia dụng…) từ 500.000 đồng – 1 triệu đồng/buổi. Nhiều nơi còn chi trả hoa hồng doanh số cho người livestream. Yêu cầu của công việc này là giọng nói rõ, biểu cảm tốt, biết giữ nhịp livestream, chốt đơn nhanh…

Phan Quang Huy (27 tuổi, ngụ ở 103 Hồ Học Lãm, P.An Lạc, TP.HCM; trước đây là P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM), cho rằng thời điểm cuối năm, nhiều doanh nghiệp tổ chức tổng kết, liên hoan. Từ đây mở ra cơ hội cho những người trẻ có khiếu dẫn chương trình, hoặc biết tư vấn và sáng tạo ý tưởng tết cho doanh nghiệp, hay tổ chức sự kiến, game show cho công ty… Công việc mùa vụ thì có thể bán hoa, cây cảnh ở các vườn hoa...

Livestream bán hàng, quảng cáo sản phẩm ẢNH: THANH NAM

Huy chia sẻ kinh nghiệm: "Muốn tận dụng tốt mùa cao điểm cận tết để kiếm tiền, người lao động nói chung và người trẻ nói riêng cần chủ động tìm việc sớm, không đợi sát tết. Nên chọn việc phù hợp sức khỏe. Không chạy theo "việc nhẹ lương cao" mập mờ. Cần giữ uy tín, làm tốt để có thưởng. Biết dừng đúng lúc, tránh kiệt sức trước tết".