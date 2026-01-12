Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Khi 'chú công an xã' vào nhiều vai...

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
12/01/2026 07:00 GMT+7

Không chỉ xuất hiện với bộ quân phục quen thuộc ở trụ sở xã hay trong những buổi tuần tra, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an xã ở Quảng Trị hôm nay đang đổi thay theo cách rất gen Z: lên mạng làm clip trí tuệ nhân tạo (AI), tham gia công tác Đoàn, đều đặn livestream trò chuyện với người dân.

"Chú Công an hoạt hình" ở xã Bố Trạch nhắc bà con không tin người lạ trên mạng, cảnh báo chiêu trò lừa đảo... Những hình ảnh sinh động đó được sản xuất ngay trụ sở công an xã. Thượng úy Đặng Minh Vũ, cán bộ Công an xã Bố Trạch, kể anh em tự mày mò các ứng dụng AI trên điện thoại, máy tính rồi viết kịch bản, dựng hình.

Khi “chú công an xã” vào nhiều vai...- Ảnh 1.

"Chú công an hoạt hình" ở xã Bố Trạch

ẢNH: CÔNG AN XÃ BỐ TRẠCH CUNG CẤP

Mỗi video chỉ mất chưa đầy 5 phút để hoàn thiện, nhưng hiệu quả thì vượt mong đợi với hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt tương tác. Thượng tá Đinh Minh Tăng, Trưởng công an xã Bố Trạch, cho biết ngay từ đầu đơn vị xác định cán bộ phải tự học, tự nâng cao kỹ năng số. "Làm chủ công nghệ thì việc tuyên truyền mới đi vào đời sống", thượng tá Tăng chia sẻ.

Không dừng lại ở clip, "chú Công an xã Bố Trạch AI" còn được phát triển thành trợ lý số, hỗ trợ người dân tra cứu thông tin an ninh trật tự, thủ tục hành chính. Sáng kiến này đã được công nhận ở cấp tỉnh, giúp người dân đỡ phải đi lại nhiều lần, cán bộ cũng bớt áp lực giờ cao điểm.

Theo đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, mô hình "Công an AI" là bước đi rất đáng chú ý và đáng giá trong chuyển đổi số. "Người dân hỏi, AI trả lời đúng nghiệp vụ, nhanh và chuẩn. Thời gian tới sẽ có "cẩm nang tuyên truyền số" để làm bài bản, đồng bộ hơn", đại tá Hoàng Anh cho hay.

Ở xã Sen Ngư, cứ đến lịch hẹn, fanpage Công an xã lại sáng đèn livestream. Trên màn hình, cán bộ công an trực tiếp giải đáp các thủ tục từ đăng ký thường trú, CCCD đến đăng ký xe. Người dân chỉ cần gõ câu hỏi, không cần chạy xe lên trụ sở Công an xã.

Thiếu tá Trương Văn Sáu, cán bộ Công an xã Sen Ngư, cho rằng livestream không chỉ giải quyết thủ tục mà còn là kênh tuyên truyền pháp luật rất hiệu quả. Mỗi buổi phát sóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem, tương tác sôi nổi.

Có thể thấy, "chú công an xã" ở Quảng Trị đang cho thấy hình ảnh rất khác: linh hoạt, sáng tạo và không ngại lên sóng. Nhiều vai, nhiều cách tiếp cận, nhưng chung một tinh thần là khi người dân thay đổi thói quen, công an cũng phải thay đổi để đi cùng nhịp sống mới. Có lẽ, chính sự gần gũi đó là điều khiến người trẻ dễ mở lòng, dễ lắng nghe hơn.

Tin liên quan

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an phải thật sự gương mẫu

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an phải thật sự gương mẫu

Phát biểu tại Hội nghị công tác thanh niên Công an nhân dân năm 2025, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an Phạm Kim Đĩnh nhấn mạnh, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an phải thật sự gương mẫu.

'Karaoke như nước hoa, thoang thoảng thì dễ thương, nồng quá thì hàng xóm… báo công an'

Chỉ định Ban Thanh niên Công an nhiệm kỳ 2025 - 2030

Khám phá thêm chủ đề

công an kỹ năng tuyên truyền Công an xã Bố Trạch Quảng Trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận