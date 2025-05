'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' thắng lớn tại Baeksang 2025

'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' giành 4 giải Baeksang

Khi cuộc đời cho bạn quả quýt có IU, Park Bo Gum đóng chính vừa gây sốt toàn cầu hồi tháng 3.2025 ẢNH: NETFLIX

Baeksang Arts Awards (Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang) lần thứ 61 diễn ra tối 5.5 với màn vinh danh những tên tuổi cùng loạt tác phẩm điện ảnh - truyền hình và sân khấu nổi bật của Hàn Quốc trong năm qua. When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) thắng lớn ở hạng mục truyền hình đồng thời cũng là cái tên đem về nhiều giải thưởng nhất trong đêm.

Loạt phim ăn khách của đạo diễn Kim Won Seok giành chiến thắng ở đường đua Phim truyền hình hay nhất. Tác phẩm ra mắt tháng 3.2025, nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên Netflix Hàn Quốc cũng như quốc tế khi kể câu chuyện về tình yêu, gia đình rất đỗi chân phương, đời thường nhưng cũng đậm chất thơ qua cuộc đời của Oh Ae Sun (IU, Moon Sori thủ vai). Khi cuộc đời cho bạn quả quýt nhận nhiều đánh giá tích cực từ khán giả, giới chuyên môn, vào top 10 loạt phim không nói tiếng Anh ăn khách nhất của Netflix trong suốt 8 tuần.

SCMP khen ngợi tác phẩm có IU - Park Bo Gum đóng chính khéo léo kết nối quá khứ và hiện tại, làm mờ ranh giới giữa mơ mộng hoài niệm với hiện thực và gọi đây là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất mọi thời đại.

Choi Dae Hoon và Yeom Hye Ran thắng giải Nam - Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (mảng truyền hình) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài giải Phim truyền hình hay nhất, When Life Gives You Tangerines còn đem về cho biên kịch Lim Sang Choon giải Kịch bản hay nhất. Thêm vào đó, vai diễn người mẹ cơ cực với khao khát giúp con gái có cuộc đời tươi sáng hơn đã giúp Yeom Hye Ran thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Vai diễn của cô khiến khán giả xúc động với phân cảnh sâu sắc về tình mẫu tử. Trong khoảnh khắc nhận giải, nữ nghệ sĩ 49 tuổi cảm ơn đội ngũ làm phim, vinh danh những tên tuổi cùng đề cử với mình đồng thời chia sẻ cô luôn được truyền cảm hứng từ những nữ diễn viên tuyệt vời, luôn tỏa sáng bất kể tuổi tác.

Vai diễn trong Khi cuộc đời cho bạn quả quýt còn giúp Choi Dae Hoon được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trong phim, nghệ sĩ vào vai một thuyền trưởng thô lỗ, độc đoán, đến tuổi xế chiều dần thay đổi để trở thành người đàn ông đáng tin cậy của gia đình, khắc họa câu chuyện của nhân vật từ thời trẻ cho đến tuổi trung niên. Choi Dae Hoon bày tỏ lòng biết ơn khi nhận được giải thưởng này. Ngôi sao 45 tuổi cũng bộc bạch: "Tôi bắt đầu công việc này vì muốn được mọi người yêu mến, nhưng cuối cùng tôi lại cảm thấy trọn vẹn và hạnh phúc… Tôi sẽ trở thành một diễn viên có ảnh hưởng tích cực".

Ju Ji Hoon và Kim Tae Ri thắng giải Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (mảng truyền hình) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, IU và Park Bo Gum gây tiếc nuối khi không được gọi tên ở hạng mục Nam, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ở đường đua dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tài tử Ju Ji Hoon được vinh danh nhờ vai chính trong The Trauma Code: Heroes on Call (Trung tâm chăm sóc chấn thương). Trong khi đó, Kim Tae Ri của Jeongnyeon: The Star Is Born "vượt mặt" Jang Na Ra, IU, Go Min Si và Kim Hye-yoon giành chiến thắng ở cuộc đua Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Đặc biệt, chương trình giải trí Culinary Class Wars vượt qua nhiều cái tên đáng gờm khác để nhận giải thưởng cao nhất - giải Daesang (Giải thưởng lớn) ở mảng truyền hình. Ngoài ra, giải Nam và Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất lần lượt được trao cho Choo Young Woo (phim The Tale of Lady Ok) và Chae Won Bin (phim Doubt). Hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất vinh danh Song Yeon Hwa của phim Doubt.

'Harbin' là Phim điện ảnh hay nhất

Harbin thắng hai giải thưởng quan trọng ở mảng điện ảnh trong khi Hyun Bin vuột mất giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ẢNH: CJ ENTERTAINMENT

Ở đường đua giành cho phim điện ảnh, Harbin có Huyn Bin đóng chính gây chú ý khi giành giải Daesang cho nhà quay phim Hong Kyung Pyo. Tác phẩm của đạo diễn Woo Min Ho cũng xuất sắc vượt qua Love in the Big City (Đôi bạn học yêu), Revolver, House Of The Seasons và Uprising để được xướng tên ở hạng mục quan trọng tiếp theo là Phim điện ảnh hay nhất.

Tuy nhiên, phim điện ảnh nhận nhiều giải thưởng nhất tại Baeksang 2025 lại là Uprising với 3 chiến thắng trong đêm. Tác phẩm cổ trang hành động này được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên mới xuất sắc nhất (dành cho Jung Sung Il), Kịch bản hay nhất (dành cho Shin Chul, Park Chan Wook) và Thành tựu kỹ thuật số xuất sắc nhất (dành cho Jong Yeong Wook).

Jo Jung Suk và Jeon Do Yeon thắng Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (mảng điện ảnh) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, tài tử Jo Jung Suk với màn trình diễn trong Pilot đã đánh bại Lee Byung Hun, Hyun Bin cùng hai đối thủ đáng gờm khác để trở thành Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất gọi tên Jeon Do Yeon của Revolver. Trong khi đó, hạng mục Nam - Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất vinh danh Yoo Jae-myung (phim Land of Happiness) và Claudi Kim (phim A Normal Family).

Bên cạnh đó, Oh Seung Uk thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất với phim Revolver còn Oh Jung Min của House of the Seasons là Đạo diễn mới xuất sắc nhất.