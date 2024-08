Khi mẹ là các chú công an

Cách đây 7 năm, anh Nguyễn Hồng Nhân, Phó công an xã Sơn Dung (H.Sơn Tây, Quảng Ngãi), ra đi vì tai nạn giao thông, để lại đứa con thơ 3 tuổi là Nguyễn Đình Ngọc Hân và người vợ đang mang bầu. Trong khi đó, ông bà nội của cháu Hân lại nghèo, hay đau ốm triền miên. Cùng trong năm 2017, vợ anh Nhân sinh thêm cháu Nguyễn Đình Ngọc Hạnh, sau đó để lại 2 cháu nhỏ cho ông bà nội nuôi, đi thêm bước nữa. Tuổi già sức yếu, ông bà nội cũng bất lực khi không biết làm sao có thể nuôi nấng 2 cháu nên người.



Trước tình cảnh đáng thương đó, trung tá Nguyễn Trọng Tấn, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Công an H.Sơn Tây, cho biết vào tháng 3.2021, đơn vị thực hiện mô hình "Con nuôi Công an H.Sơn Tây" và chính thức nhận cháu Hân, đưa về đơn vị chăm sóc. Tiền nuôi các cháu bé được trích từ tiền lương của cán bộ, chiến sĩ Công an H.Sơn Tây cùng quỹ "Tiết kiệm và làm theo lời Bác".

Trung úy Mai Hà Nam và đồng đội dạy cháu Hân học những khi rảnh rỗi P.A

Từ đó, cháu Hân trở thành con của các chú công an. Nhớ lại những năm cháu mới vào ở trong đơn vị, trung tá Tấn cho biết anh em dồn hết tình thương cho cháu, từ ăn, uống, ngủ, đi học… đều phân công nhau chăm sóc. Nhờ được gần gũi, thương yêu nên chỉ vài ba tháng, cháu Hân đã quen dần nếp sống, vui vẻ và tự tin hơn. Hai năm lớp 1 và 2, các chú công an chia thời gian chở cháu đến lớp, đón về. Đến lớp 3, khi Hân đã đi được xe đạp, các chú góp tiền mua xe đạp để cháu chủ động đi học.

"Ngày nào mưa thì chúng tôi chở cháu đi, về. Ngày nắng mới cho cháu đi xe đạp", trung tá Tấn cho biết.

Buổi trưa hè hôm đó, chúng tôi theo trung úy Mai Hà Nam, Đội Tham mưu tổng hợp, Công an H.Sơn Tây lên tìm cháu Hân tại phòng được bố trí riêng. 4 năm ở cùng các chú công an, nay Hân đã cao lớn.

Thượng tá Huỳnh Khắc Dũng, Trưởng công an H.Sơn Tây, cùng các cháu học sinh trong một lần tổ chức "bữa trưa cho em" P.A

Không phụ lòng các chú, năm học nào Hân cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc và rất ngoan ngoãn. "Các chú giỏi toán, văn, lại viết chữ đẹp nữa. Con được như hôm nay là nhờ các chú", Hân nói.

Thượng tá Huỳnh Khắc Dũng, Trưởng công an H.Sơn Tây, cho biết không riêng cháu Hân mà cháu Hạnh cũng được đơn vị chăm sóc. Do cháu bị liệt nửa người, khó đưa về đơn vị nuôi nấng nên đơn vị thường xuyên hỗ trợ lương thực, tiền cho ông bà nội nuôi cháu. Công an huyện còn đang tạo một quỹ tiết kiệm cho cháu Hân, khi nào cháu vào đại học sẽ sử dụng số tiền này.

Theo thượng tá Dũng, ngoài 2 trường hợp cụ thể nêu trên, lãnh đạo Công an H.Sơn Tây còn giao cho Chi đoàn Công an H.Sơn Tây tổ chức bữa cơm từ thiện, nấu ăn cho bệnh nhân tại Trung tâm y tế H.Sơn Tây; vào làng nấu cơm, cháo cho các em nhỏ hoặc đến trường nấu cơm cho học sinh người Ca dong trong vùng.

Ngoài ra, công an các xã thuộc Công an H.Sơn Tây còn thực hiện mô hình "Con nuôi Công an xã", đã nhận đỡ đầu 9 cháu có hoàn cảnh khó khăn. Để nuôi các cháu, cán bộ, chiến sĩ tự nguyện góp kinh phí ăn học 500.000 đồng/tháng. Hằng tuần, công an xã phối hợp với nhà trường đến kiểm tra, động viên việc sinh hoạt, học tập của các cháu…