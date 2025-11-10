Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chào ngày mới

Khi một lời chào đánh đổi cả niềm tin

Võ Ba
Võ Ba
10/11/2025 03:48 GMT+7

Có lẽ chưa bao giờ những lời chào, những tin nhắn tưởng chừng vô hại trên mạng xã hội lại mang nhiều ẩn họa đến vậy.

Dòng chữ giản đơn: "Cho em làm quen nha", tưởng như sẽ giúp mở đầu cho một mối quan hệ, lại trở thành mồi nhử dẫn dắt một chàng trai trẻ vào hành trình bị lừa sang Campuchia, rơi vào cạm bẫy của những kẻ buôn người.

Mạng xã hội đã xóa mờ mọi khoảng cách, khiến việc kết nối trở nên vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, cũng chính vì thế, ranh giới giữa thật và ảo, giữa tin tưởng và nhẹ dạ, trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Những kẻ lừa đảo không còn xuất hiện với vẻ ngoài đáng ngờ hay lời nói thô ráp. Chúng tinh vi, am hiểu tâm lý và biết cách đánh vào những điểm yếu rất con người: Sự cô đơn, niềm tin vào tình cảm, và cả khát vọng đổi đời… Một tài khoản Facebook đăng toàn ảnh xinh đẹp, một cuộc trò chuyện kéo dài vài ngày, vài tuần đủ để người ta mở lòng, để rồi dễ dàng trao đi thông tin cá nhân, thậm chí là cả cơ hội sống.

Khi "chơi" mạng xã hội, không có gì đáng để nhắc nhở hơn là hai chữ "cảnh giác". Cảnh giác không có nghĩa là nghi ngờ tất cả, mà là biết dừng lại trước khi bấm "gửi". Là biết hỏi thêm, kiểm tra thêm, và suy nghĩ kỹ hơn trước mỗi lời mời, mỗi cơ hội, mỗi lời hứa. Chỉ một giây tỉnh táo thôi, đôi khi cũng đủ cứu cả một cuộc đời.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà công nghệ phát triển từng tháng, từng ngày. Cùng với đó là hàng loạt chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi: Giả danh cơ quan nhà nước, mạo danh người nổi tiếng, tuyển dụng "việc nhẹ lương cao", hay đơn giản chỉ là những lời làm quen dễ thương trên mạng. Mỗi ngày, có hàng chục, hàng trăm người bị lừa mất tiền, mất danh dự, thậm chí mất tự do chỉ vì một chút cả tin.

Mỗi lần một vụ việc được phanh phui, một nạn nhân được cứu thoát, là lại thêm một lời cảnh tỉnh gửi đến cộng đồng. Những cảnh báo đó giúp chúng ta soi mình và nhận ra rằng không ai miễn nhiễm trước cạm bẫy, trừ khi ta học cách nhận diện nó.

Mạng xã hội vẫn là nơi gắn kết yêu thương, là nơi người trẻ thể hiện bản thân, là kênh thông tin nhanh và rộng mở. Nhưng như bất kỳ công cụ nào khác, nó chỉ thật sự tốt khi người dùng biết cách sử dụng.

Hãy bắt đầu bằng việc học cách tự bảo vệ mình. Nên dành một phút để kiểm tra cài đặt bảo mật, để cân nhắc trước khi chia sẻ thông tin cá nhân, để hỏi han người thân nếu nhận được những tin nhắn lạ. Hãy dạy con trẻ rằng: "Không phải ai trên mạng cũng là bạn, đôi khi lời nói ngọt ngào nhất lại ẩn giấu điều nguy hiểm nhất".

Và nếu một ngày nào đó, ai đó nhắn cho bạn "cho em làm quen nha", hãy cứ mỉm cười, nhưng đừng quên giữ cho mình một khoảng cách an toàn. Bởi yêu thương vẫn cần đi cùng với sự tỉnh táo và hiểu biết của mỗi chúng ta.

