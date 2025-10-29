Giả danh môi giới bất động sản, lừa đảo gần 200 triệu đồng qua mạng xã hội

Ngày 29.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Thương (38 tuổi, trú thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Văn Lực (42 tuổi, trú thôn Ngọc Kinh Tây, xã Hà Nha, TP.Đà Nẵng), để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại P.Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng. Thương và Lực có quen biết trước đó.

Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam Phạm Thị Thương và Nguyễn Văn Lực

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, ngày 26.8, ông P.V.S đăng thông tin trên mạng xã hội rao bán một thửa đất tại tỉnh Lâm Đồng. Biết tin này, Lực và Thương bàn bạc, dàn dựng kịch bản lừa đảo. Thương giả danh người môi giới tên "Thư", sử dụng tài khoản Zalo "Minh Thu" liên hệ với ông S. và giới thiệu có khách muốn mua đất tên "Minh". Sau đó, Lực đóng vai "Minh" để trao đổi, thương lượng mua bán.

Khi thống nhất giá cả, Thương yêu cầu ông S. lập giấy đặt cọc, tự xưng là đại diện một công ty môi giới bất động sản, rồi mua mẫu hợp đồng đặt cọc, điền thông tin và đóng dấu giả của "Công ty TNHH Quản lý bất động sản Hưng Thịnh Phát" nhằm tạo lòng tin. Tiếp đó, Thương viện lý do cần nộp các loại "phí hợp đồng online", "phí chứng kiến", "phí bảo lãnh đặt cọc", "phí ký gửi"… để yêu cầu ông S. chuyển tổng cộng 195,6 triệu đồng.

Công an TP.Đà Nẵng thu giữ tang vật ẢNH: Đ.X

Sau khi chiếm đoạt tiền, Thương chia cho Lực 4,9 triệu đồng, còn lại sử dụng để tiêu xài cá nhân và trả nợ. Công an TP.Đà Nẵng đã thu giữ nhiều tang vật gồm laptop, 2 điện thoại di động, 2 con dấu giả cùng nhiều tài liệu liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ lừa đảo, xử lý theo quy định của pháp luật.