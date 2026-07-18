Khi nào công an sẽ kiểm tra cư trú?

Thông tư 116/2026 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành từ 1.7.2026, quy định 3 hình thức kiểm tra cư trú, gồm: định kỳ, đột xuất hoặc do yêu cầu phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Khi kiểm tra, cơ quan đăng ký, quản lý cư trú được quyền huy động lực lượng quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cùng tham gia.

Lực lượng công an thực hiện công tác kiểm tra cư trú ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vẫn theo thông tư, các đối tượng, địa bàn thuộc diện kiểm tra gồm: công dân; hộ gia đình; ký túc xá, khu nhà ở của học sinh, sinh viên, học viên; khu nhà ở của người lao động, khu lán trại công trường xây dựng, nông trường, nông trại, đồn điền.

Ngoài ra, còn có nhà cho thuê, nhà cho mượn, cho ở nhờ của tổ chức, cá nhân; cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; cơ sở trợ giúp xã hội; cơ sở chữa bệnh; cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú; phương tiện dùng để cư trú…

Thông tư cũng quy định rõ nội dung kiểm tra bao gồm việc triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung đăng ký, quản lý cư trú; thu thập, cập nhật, khai thác thông tin cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú; quyền và trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức.

Khách đến nhà ở qua đêm phải cung cấp giấy tờ tùy thân

Một vấn đề khác nhận được rất nhiều quan tâm thời gian qua, là quy định tại luật sửa 10 luật về an ninh trật tự, về việc khi có người lưu trú qua đêm thì phải thông báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Hướng dẫn chi tiết cho nội dung trên, Thông tư 116/2026 quy định 3 hình thức thông báo lưu trú, gồm: số điện thoại/trang thông tin điện tử/hộp thư điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, hoặc cổng dịch vụ công quốc gia/ứng dụng VNeID, hoặc thông qua phần mềm thông báo lưu trú.

Khi có người đến lưu trú, chủ hộ hoặc thành viên hộ gia đình, chủ sở hữu phương tiện, cơ sở lưu trú khu công nghiệp, ký túc xá… phải đề nghị người đến lưu trú xuất trình một trong các giấy tờ pháp lý hoặc thông tin tích hợp trên VNeID thể hiện thông tin về số định danh cá nhân, đồng thời lựa chọn một trong 3 hình thức để thực hiện thông báo lưu trú.

Riêng đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải lập danh sách người đến điều trị nội trú và thực hiện thông báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú nơi đặt trụ sở cơ sở khám bệnh.

"Thời gian lưu trú tùy thuộc nhu cầu của công dân nhưng không quá 30 ngày", thông tư nêu rõ.

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), quy định về thông báo lưu trú nhằm bảo đảm thông tin nơi ở thực tế của công dân được cập nhật đầy đủ, chính xác, phục vụ quản lý cư trú. Việc này cũng giúp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn và hoạch định chính sách dân sinh.

"Về cơ bản không gây phiền hà cho người dân vì thủ tục đơn giản, không thu lệ phí, có nhiều hình thức thực hiện và chủ yếu khai thác thông tin điện tử qua VNeID", đại diện C06 khẳng định.