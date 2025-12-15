Khi nào HP được xem là dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày?

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thi Nghĩa, bác sĩ nội khoa tiêu hóa, Bệnh viện Phương Nam (Thành viên tập đoàn Y tế Phương Châu) giải đáp: Chào bạn và gia đình. Trước hết, cô và gia đình đừng quá lo lắng. Nhiều bệnh nhân đến khám với tôi cũng có tâm trạng giống chồng cô - đau dạ dày kéo dài, xét nghiệm HP dương tính nhưng lại không rõ mức độ nguy hiểm ra sao. Tâm lý đó hoàn toàn dễ hiểu. Vi trùng Helicobacter Pylori (HP) được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào nhóm tác nhân gây ung thư biểu mô tuyến dạ dày, cũng như nghiên cứu dịch tễ cho thấy 76% các trường hợp ung thư dạ dày trên toàn cầu liên quan đến nhiễm HP và tỷ lệ nhiễm HP được đánh giá là cao ở Việt Nam (70%).

Nếu không điều trị diệt trừ vi trùng HP, bệnh có thể tiến triển dẫn đến ung thư và kéo dài (trung bình từ 15-30 năm), phụ thuộc nhiều yếu tố chủng vi trùng, cơ địa, chế độ ăn uống, môi trường...

Một số dấu hiệu cần cảnh giác ung thư dạ dày

HP dương tính kèm viêm loét dạ dày lâu năm.

Nhiễm HP thường xảy ra từ thời thơ ấu, nhưng ung thư dạ dày thường xuất hiện ở tuổi trung niên hoặc cao tuổi. Chỉ khoảng 1-3% người nhiễm HP tiến triển thành ung thư dạ dày nếu không được điều trị. Nguy cơ sẽ cao hơn ở người có chủng vi trùng độc lực.

Viêm teo niêm mạc lan rộng và chuyển sản ruột, yếu tố di truyền hoặc tiền sử gia đình ung thư dạ dày, chế độ ăn uống nhiều muối, hút thuốc, uống rượu,...

Sụt cân không rõ nguyên nhân, ăn không ngon.

Thiếu máu mạn tính.

Tiền sử gia đình có người mắc ung thư dạ dày.

Triệu chứng đau dạ dày không cải thiện khi uống thuốc giảm tiết axit trong dạ dày; ổ loét dạ dày - tá tràng không hết.

Những dấu hiệu trên không phải lúc nào cũng là ung thư, nhưng là “triệu chứng báo động” để mình nên đi kiểm tra dạ dày. Điều quan trọng nhất để đánh giá chính xác nhất là nội soi dạ dày. Hiện nay, việc nội soi sẽ nhẹ nhàng hơn vì hệ thống nội soi với ống nội soi có kích thước phù hợp, có thuốc hỗ trợ (gây tê hoặc gây mê) nên bệnh nhân hầu như cảm thấy không đau. Nội soi cho phép bác sĩ nhìn rõ tổn thương, phát hiện sớm như những bất thường của dạ dày qua xét nghiệm giải phẫu bệnh, tiền ung thư và sinh thiết khi cần. Giải phẫu bệnh là lấy mẫu bệnh phẩm từ niêm mạc dạ dày hoặc đại tràng để chẩn đoán dưới kính hiển vi.

Nếu kết quả cho thấy nhiễm HP, bệnh nhân chỉ cần tuân thủ phác đồ điều trị mà bác sĩ hướng dẫn, thường gồm kháng sinh và thuốc giảm axit dạ dày trong 7-14 ngày. HP hoàn toàn có thể được điều trị khỏi. Sau đó, bác sĩ sẽ hẹn kiểm tra lại bằng test hơi thở C13 hoặc xét nghiệm phân để chắc chắn vi khuẩn đã được điều trị thành công. Tỷ lệ thành công HP cao nhất có thể đạt trên 90% (phác đồ điều trị được coi là hiệu quả khi tỷ lệ từ 80% trở lên).

Không nên chờ cho đến khi có biểu hiện nặng mới đi khám

Bệnh dạ dày có thể có triệu chứng hoặc không có triệu chứng, có thể liên quan đến vi trùng HP, hoặc do ăn uống, sinh hoạt, thói quen, yếu tố gia đình... Nếu phát hiện có nhiễm HP hoặc có triệu chứng lặp đi lặp lại, tốt nhất không nên chờ cho đến khi có biểu hiện nặng mới đi khám.

Điều trị HP đúng phác đồ, kết hợp ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia, theo dõi định kỳ và nội soi khi cần. Đó là cách an toàn nhất để bảo vệ dạ dày, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cả gia đình.