Khi người dân 'quét' là có

Giảm bớt giấy tờ hành chính

Những ngày này đến Q.Hà Đông, mọi người đều dễ dàng bắt gặp mã QR truy cập nhanh “Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử” được dán ở khắp các địa điểm công cộng. Chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã thì những thông tin cần thiết về an ninh trật tự trên địa bàn đã hiển thị.

Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử sẽ trang bị kiến thức cần thiết để phòng ngừa, đối phó với tội phạm như tội phạm hình sự, ma túy; cung cấp thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ, phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực quản lý hành chính về an ninh trật tự.

Đặc biệt, sổ tay còn cung cấp số điện thoại, email, trang fanpage facebook của Công an Q.Hà Đông và công an 17 phường trên địa bàn, để người dân có thể dễ dàng tìm kiếm, liên hệ khi cần thiết.

Bên cạnh đó, sổ tay có thêm phần riêng về tài liệu tuyên truyền về cấp định danh điện tử. Theo đó, toàn bộ các giấy tờ của người dân như: thẻ bảo hiểm, giấy phép lái xe máy, giấy phép lái xe ô tô, đăng ký xe, mã số thuế… sẽ được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử giúp công dân giảm thiểu các giấy tờ tuỳ thân.

Chỉ cần sử dụng ứng dụng định danh điện tử quốc gia là có thể đảm bảo các thông tin về giấy tờ đầy đủ hiệu lực pháp lý để sử dụng thay thế giấy tờ truyền thống. Đó là lợi ích thiết thực của Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử do Đoàn Thanh niên Công an Q.Hà Đông nghiên cứu, thiết kế, xây dựng thực hiện trong 1 tháng vừa qua.

Trung úy Lê Việt An, Bí thư Đoàn thanh niên Công an Q.Hà Đông, đơn vị triển khai công trình này, cho biết Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử được tích hợp nhiều tính năng thông minh, có giao diện gần gũi, dễ dàng thao tác, sử dụng, phù hợp với mọi lứa tuổi, đang góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về các thủ đoạn phạm tội, trang bị kiến thức cần thiết để phòng ngừa các loại tội phạm…

“Chúng tôi đang đẩy mạnh tuyên truyền về việc cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân và sẽ là đơn vị đầu tiên của Hà Nội thực hiện chủ trương này. Khi người dân có định danh điện tử sẽ giảm bớt mọi thủ tục hành chính về giấy tờ và cũng thuận lợi trong việc quản lý nhân khẩu.

Với định danh điện tử và căn cước công dân gắn chip đã được thực hiện thì sẽ bỏ dần sổ hộ khẩu giấy. Người dân có thể đến Công an Q.Hà Đông hoặc trụ sở công an các phường để được cấp định danh điện tử”, anh Lê Việt An cho biết thêm.





Theo anh An, đến nay, sau hơn 1 tháng triển khai sổ tay điện tử đã có khoảng 8.000 mã QR được dán ở những nơi công cộng trên địa bàn, đảm bảo khi người dân “quét” là có.

Giảm bớt tội phạm

Chia sẻ về việc ra đời sổ tay này, anh Lê Việt An cho biết, Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử là công trình thanh niên của Đoàn thanh niên Q.Hà Đông. Từ tháng 1.2021, Công an Q.Hà Đông đã biên soạn 50.000 cuốn Sổ tay phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và phát hành đến tay người dân trên địa bàn.

Hơn một năm thực hiện, cuốn sổ tay đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về thủ đoạn của các loại tội phạm; góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo an ninh trật tự, kéo giảm số vụ, đối tượng phạm tội về trật tự xã hội trên địa bàn. Năm 2021, toàn quận xảy ra 120 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm 2020.

Tiếp tục phát huy hiệu quả của cuốn Sổ tay phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Đoàn Thanh niên Công an Q.Hà Đông đã nghiên cứu, thiết kế, xây dựng phần mềm Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử giúp nhân dân dễ dàng truy cập, tìm đọc các thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

“Việc chuyển từ sổ giấy sang sổ điện tử phù hợp với xu thế phát triển và nhu cầu cập nhật thông tin thường xuyên của người dân, nhất là việc tiết kiệm thời gian, kinh phí in ấn, tiếp cận được tất cả khi quét mã, bổ sung thông tin mới liên tục để phát huy hiệu quả tuyên truyền pháp luật”, anh An nói.

Để người dân dễ dàng tiếp cận với sổ điện tử, Đoàn thanh niên Q.Hà Đông đã thực hiện dán mã QR ở các điểm công cộng và hướng dẫn người dân quét mã. Việc này đã được người dân đồng tình hưởng ứng. Chỉ sau 15 ngày ra mắt sổ tay đã có gần 10.000 lượt truy cập, tìm đọc.

Chị Nguyễn Thị Hồng (tổ dân phố 14, P.Quang Trung, Q.Hà Đông), cho biết việc sử dụng sổ tay điện tử rất tiện lợi và nhanh chóng để biết thông tin.

“Sau một thời gian dịch bệnh, người dân đã quen với việc quét mã, vừa đơn giản, vừa thuận tiện, thông tin được cập nhật nhanh, mới, mà ai cũng có thể đọc được nội dung, không cần chung nhau quyển sổ như trước. Tôi thực sự rất hài lòng”, chị Hồng nói.