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Khi người già mưu sinh: Làm việc đâu chỉ vì tiền
Video Đời sống

Khi người già mưu sinh: Làm việc đâu chỉ vì tiền

Nhật Hạ - Gia Hào
Sau tuổi 60, nhiều người vẫn bắt đầu ngày mới bằng công việc mưu sinh. Không ồn ào hay bi lụy, lao động với họ là cách để duy trì niềm vui, sự chủ động và tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn ở tuổi xế chiều.

Vượt ngưỡng 60 tuổi, nhiều người chọn cách nghỉ ngơi, an dưỡng. Nhưng với bà Tư, ông Thắng Viễn hay ông Văn Phụng, mỗi ngày mới tại TP.HCM vẫn bắt đầu bằng nhịp điệu quen thuộc của sự lao động. Họ làm việc không đơn thuần chỉ để mưu sinh, mà để giữ cho mình sự tự chủ, niềm vui và lẽ sống.

Khi người già mưu sinh: Làm việc đâu chỉ vì tiền

Ba con người, ba mảnh đời khác nhau nhưng lại mang đến một thông điệp chung đầy tích cực. Tuổi tác có thể làm mái tóc bạc đi, bước chân chậm lại, nhưng không thể bào mòn nghị lực và sự tự trọng của họ. Giữa nhịp sống vội vã, họ chính là những nốt trầm nhắc nhớ chúng ta: Hạnh phúc đôi khi chỉ là được làm công việc mình yêu, sống tự lập và nhìn cuộc đời bằng đôi mắt lạc quan.

Khi người già mưu sinh: Làm việc đâu chỉ vì tiền - Ảnh 1.

Khay bánh đầy ắp của bà Tư

ẢNH: NHẬT HẠ - GIA HÀO

 

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