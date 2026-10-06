Khi nguyên liệu Ireland gặp gia vị Việt

Từ tháng 1.2026, thịt bò Ireland được phép nhập khẩu vào Việt Nam, mở thêm một chương trong hợp tác nông nghiệp - thực phẩm giữa hai nước, đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ireland.

Có mặt tại một sự kiện giới thiệu thịt bò Ireland ở Việt Nam, ông Ronan Cunniffe, Phó đại sứ Ireland tại Việt Nam, cho rằng phía sau việc một sản phẩm Ireland hiện diện tại Việt Nam là quá trình hợp tác giữa các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và đối tác hai nước. Nhưng rộng hơn câu chuyện thương mại, thực phẩm còn có thể trở thành một cách để hai nền văn hóa tìm hiểu nhau.

Theo bà Lorna Allen, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Bord Bia (Ủy ban Thực phẩm Ireland), câu chuyện về thực phẩm không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng mà còn bắt đầu từ nơi nó được nuôi dưỡng, sản xuất. Qua đó, người dùng có thể hiểu thêm về vùng đất và văn hóa phía sau một nguyên liệu.

Ông Ronan Cunniffe (thứ hai từ trái sang), Phó đại sứ Ireland tại Việt Nam, chia sẻ về hợp tác hữu nghị giữa hai nước ẢNH: LỆ THỦY

Từ đồng cỏ đến bàn ăn Việt

Câu chuyện ấy trở nên cụ thể hơn khi nguyên liệu Ireland được đặt cạnh những thành phần quen thuộc của ẩm thực Việt.

Tại sự kiện, thịt bò ăn cỏ Ireland được kết hợp với kỹ thuật ủ khô, sau đó đưa vào những cách chế biến có sự hiện diện của nguyên liệu và gia vị Việt. Cà pháo, mắc khén, rau thơm cùng các loại muối và nước xốt mang dấu vị bản địa xuất hiện bên cạnh thịt bò.

Có món kết hợp thịt bò với bánh phồng tôm, trân châu vị yuzu; có món dùng cà pháo muối làm thành phần ăn kèm. Mắc khén và rau thơm Việt cũng được đưa vào nước xốt chẩm chéo. Điều đáng chú ý không nằm ở số lượng nguyên liệu được kết hợp, mà ở cách một sản phẩm mang dấu ấn của vùng đất này được tiếp nhận, diễn giải ở một vùng đất khác.

Thịt bò ăn cỏ Ireland vẫn giữ câu chuyện về những đồng cỏ, người chăn nuôi và phương thức sản xuất phía sau nó. Nhưng khi đứng cạnh cà pháo, mắc khén hay những loại rau thơm Việt, nguyên liệu ấy được đặt vào một ngữ cảnh mới, với một cách thưởng thức khác.

Khi hương vị trở thành câu chuyện văn hóa

Từ một nguyên liệu, câu chuyện mở rộng sang cách các nền văn hóa tiếp nhận lẫn nhau. Một sản phẩm có thể mang theo bản sắc nơi nó sinh ra, nhưng khi đến một vùng đất khác, nó không nhất thiết phải giữ nguyên cách được thưởng thức ban đầu.

Ẩm thực vì thế trở thành một không gian giao thoa khá tự nhiên. Những nguyên liệu khác biệt được đặt cạnh nhau, những kỹ thuật chế biến được kết hợp, và từ đó hình thành những cách thưởng thức mới.

Thịt bò Ireland không được giới thiệu theo kiểu nguyên bản châu Âu mà được đặt vào "cuộc đối thoại" với nguyên liệu và khẩu vị Việt như món salad với phomai, thịt bò của Ireland đi kèm cà pháo Việt ẢNH: LỆ THỦY

Với thịt bò Ireland, từ những đồng cỏ xanh đến bàn ăn Việt là một ví dụ như vậy. Giá trị của câu chuyện không chỉ nằm ở việc một sản phẩm mới có mặt trên thị trường, mà còn ở khả năng tạo ra sự tò mò và đối thoại giữa những khẩu vị, nguyên liệu và cách thưởng thức khác nhau.

Đó cũng là cách giao lưu văn hóa có thể bắt đầu từ những điều rất đời thường: không cần xóa đi bản sắc của mỗi bên, mà từ việc đặt những khác biệt cạnh nhau, để mỗi nền văn hóa được nhìn thấy rõ hơn qua cách nền văn hóa khác tiếp nhận và kể lại.