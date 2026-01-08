Độc lạ mứt cà pháo khiến nhiều người tò mò dịp cận tết, hương vị thế nào?

Làm hơn 2 tháng mới xong một mẻ mứt

Dịp cận tết, bên cạnh những loại mứt quen thuộc như mứt gừng, mứt dừa, mứt bí… năm nay, mứt cà pháo bất ngờ được nhiều người nhắc đến. Đã làm thành công món mứt cà pháo, Nguyễn Minh Hiếu (24 tuổi, ngụ tại Tây Ninh, trước đây là Long An), cho biết để có được thành phẩm hoàn chỉnh phải trải qua rất nhiều công đoạn kỳ công và kéo dài.

Hiếu cho biết mất hơn 2 tháng mới hoàn thành món mứt cà pháo ẢNH: HIẾU CUNG CẤP

“Đầu tiên là sơ chế, gọt cuốn rồi mang cà pháo đi ngâm muối khoảng 2 tháng. Sau đó gọt lớp vỏ mỏng bên ngoài cho thật sạch, nếu không khi sên sẽ không được màu trong suốt”, Hiếu chia sẻ.

Sau khi gọt vỏ, Hiếu cho biết tiếp tục lấy hết hạt bên trong quả cà rồi ngâm với nước cốt chanh và đem phơi nắng khoảng 6 tiếng đồng hồ. Tiếp đó, cà được rửa sạch và chần qua phèn chua cùng rượu trắng trên bếp khoảng 4-5 phút. Sau đó rửa lại cho sạch và để ráo nước rồi mới ướp đường. “Cuối cùng là mang cà đi sên với lửa nhỏ đến khi quả cà trong suốt”, Hiếu nói.

Hiếu và mẹ đã cùng làm thành công món mứt cà pháo ẢNH: NVCC

Theo Hiếu, hương vị của mứt cà pháo khá đặc biệt: bên ngoài ngọt, bên trong chua chua và rất giòn. Sau khi hoàn thành mẻ mứt đầu tiên, Hiếu đùa rằng làm món này rất dễ, nhưng là dễ... bỏ cuộc. “May là có mẹ làm cùng với mình. Mình thấy để làm thành công món mứt này đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn, phải làm đúng từng công đoạn mới cho ra mẻ mứt hoàn chỉnh”, Hiếu cho biết.

Tò mò nên làm thử

Cũng thử làm món mứt độc lạ này, chị Trương Thị Hồng Nhi (37 tuổi, ngụ tại TP.Huế), cho biết dù là người gốc Huế nhưng trước đó chưa từng nghe đến mứt cà pháo. “Mình nghe nói mứt cà pháo là món mứt của người Huế đã bị thất truyền. Tuy nhiên, gần đây khi tình cờ xem một video trên mạng mới biết đến món mứt này và làm theo”, chị Nhi nói.

Để làm món mứt cà pháo phải trải qua nhiều công đoạn ẢNH: CHỊ NHI CUNG CẤP

Để hoàn thành một mẻ mứt cà pháo, chị Nhi cho biết phải mất khoảng 7 ngày, chưa kể thời gian muối cà. Chia sẻ cụ thể về cách làm, chị Nhi cho biết phải chọn cà bánh tẻ, không quá già cũng không quá non, rồi đem muối như cách muối cà bình thường. Sau đó dùng dao lam có cán để dễ gọt vỏ rồi tách hết hạt và ngâm nước chanh khoảng 1 ngày.

Khi đủ thời gian, chị rửa cà với nước nhiều lần, sau đó chần qua phèn chua và rượu trắng, để ráo rồi ướp đường. “Sau khi phơi nắng thêm 1 ngày mới đem đi sên, lúc sên đảo nhẹ tay cho quả cà được nguyên vẹn, chỉ cần nước đường hơi sệt là được. Cà sau khi sên, úp quả cà lại cho nước đường chảy ra bớt, phơi nắng thêm 1 ngày nữa để ráo mặt là xong”, chị nói.

Thành quả mứt cà pháo của chị Nhi ẢNH: NVCC

Theo chị Nhi, dù mất nhiều thời gian nhưng thành phẩm rất xứng đáng. “Những quả cà trong suốt, đẹp mắt, vị chua ngọt đan xen, giòn sựt sựt ăn rất cuốn. Mỗi lần sên không được nhiều, chỉ sắp vừa 1 lớp bằng đáy nồi để dễ canh. Mình đang tiếp tục làm mẻ thứ 2, thử không gọt vỏ xem thành quả như thế nào”, chị Nhi cho biết.

Cũng vì tò mò mà làm thử mứt cà pháo, chị Nguyễn Thị Mỹ Phương, ngụ tại TP.HCM, cho biết món mứt này làm rất mất thời gian và tốn nhiều công sức. “Ngồi gọt vỏ từng quả cà mà đau lưng, mỏi vai gáy, nhưng tôi vẫn thích làm vì thích nhìn thấy sự thay đổi của quả cà qua từng giai đoạn”, chị Phương chia sẻ.

Mẻ mứt cà pháo đẹp mắt do chị Phương làm ẢNH: NVCC

Theo chị Phương, mỗi lần sên mứt cũng chỉ được khoảng 50 quả cà, tuy cách làm món này công phu, đòi hỏi sự cẩn thận và khéo nhưng thành quả rất đẹp.