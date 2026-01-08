Khi những hành vi lái xe nguy hiểm trở thành 'nội dung' để câu view

Nhiều thanh niên cố tình buông tay, gác chân, bốc đầu xe... bất chấp vi phạm giao thông để quay clip câu view

Ảnh: Chụp màn hình

Bốc đầu, buông tay khi lái xe để quay clip câu view

Chỉ trong những ngày đầu năm 2026, mạng xã hội liên tục lan truyền nhiều clip ghi lại những hành vi vi phạm giao thông nguy hiểm, được thực hiện có chủ đích để câu view. Điển hình là vụ nam thanh niên nẹt pô, bốc đầu xe và chạy bằng một bánh với tốc độ cao trên đường Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn (TP.HCM). Sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 7.1, Đội CSGT Hàng Xanh phối hợp với Công an phường nhanh chóng xác minh phương tiện, mời nam thanh niên lên làm việc nhằm xử lý nghiêm đối với hành vi xem thường pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao. Qua làm việc, người vi phạm thừa nhận đã sử dụng xe máy chạy bằng một bánh và được bạn quay phim lại. Đồng thời, người bạn đã chỉnh sửa và đăng trên trang TikTok cá nhân nhằm mục đích để "chơi" và khoe với bạn bè.

Một trường hợp khác là nam thanh niên buông hai tay nghe điện thoại khi điều khiển mô tô. Sau khi bị cơ quan chức năng mời làm việc ngày 6.1, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết, clip được quay vào năm 2023. Đến đầu tháng 1.2026, nam thanh niên này đã chỉnh sửa lại clip và đăng tải lên trang cá nhân. Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thiếu niên chở ba trên xe SH, đồng loạt buông tay khi đang xuống dốc cầu Ba Son với nhiều hành vi nguy hiểm, cũng thu hút sự quan tâm và bức xúc của dư luận. Ngoài ra, đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên "diễn xiếc" bằng cách nằm sấp trên yên, chân duỗi thẳng ra sau, hai tay vươn ra nắm chặt tay lái, điều khiển chiếc xe lao vun vút trên đường vô cùng nguy hiểm cũng nhận về phản ứng gay gắt của dân mạng.

Hình ảnh thiếu niên chưa đủ 16 tuổi chạy xe SH, chở 3 người buông 2 tay trên cầu Ba Son gây bức xúc Ảnh: Chụp màn hình

Và thực tế, thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện không ít những clip các thanh niên có những hành vi không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, buông tay, gác chân... rồi quay video đăng tải lên mạng xã hội, khoe "chiến tích" để câu like, câu view, thể hiện với bạn bè.

Ngán ngẩm trước sự liều lĩnh để câu view, sống ảo

Những hành vi lệch chuẩn, vi phạm giao thông nguy hiểm chỉ nhằm câu view, thể hiện trên mạng xã hội này đang khiến dư luận bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng, điều đáng lo ngại không chỉ là hành vi vi phạm, mà ở tâm lý xem nhẹ hậu quả, coi thường pháp luật của một bộ phận người trẻ hiện nay. Khi lượt xem, lượt thích trên mạng xã hội trở thành thước đo giá trị khiến một số người bất chấp mọi giới hạn, đánh đổi cả an toàn để lấy vài giây nổi tiếng.

Nhiều thanh niên cố tình "diễn xiếc" khi lái xe, bất chấp gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh Ảnh: Chụp màn hình

"Tai nạn không chừa một ai, nhưng có người lại coi việc đùa giỡn với tính mạng mình và người khác là trò tiêu khiển", một tài khoản bình luận. Người khác đặt câu hỏi đầy bức xúc: "Nổi tiếng để làm gì khi cái giá có thể là mạng sống? Like có cứu được ai khi tai nạn xảy ra không?". "Câu view bằng cách coi thường luật pháp và mạng sống chính mình. Chỉ cần một cú ngã trên đường, một tai nạn bất ngờ có thể để lại hậu quả suốt đời. Những thanh niên này phải phạt thật nặng, xem xét xử lý hình sự luôn cho chừa", một tài khoản bức xúc.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực của những clip này đến lứa tuổi thanh thiếu niên. Bởi mỗi video được lan truyền có thể tiếp cận hàng trăm ngàn người xem, vô tình cổ súy cho một bộ phận thanh thiếu niên, nhất là các em ở độ tuổi 13 - 15 đua đòi, bắt chước những hành vi nguy hiểm này. Để hạn chế tình trạng này, nhiều ý kiến cho rằng ngoài sự mạnh tay của cơ quan chức năng trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, sự chung tay của gia đình, nhà trường, xã hội và cả các nền tảng mạng trong việc định hướng, giáo dục và quản lý cũng quan trọng không kém.

Lực lượng CSGT luôn khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuyệt đối không sử dụng điện thoại, không buông tay khi điều khiển phương tiện; không ghi hình, phát tán các hành vi vi phạm nhằm câu like, câu view trên mạng xã hội. Mọi hành vi vi phạm đều tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho một bộ phận giới trẻ "sống ảo" và thích được tung hô trên mạng.