Khi quảng bá sản phẩm âm nhạc trở thành trải nghiệm sáng tạo

Đầu tháng 7 vừa qua, Mono chọn hướng đi mới để giới thiệu album Mỹ điệu ca (gồm 15 ca khúc). Cụ thể, anh tổ chức một "buổi nghe nhạc yên lặng", nơi khách mời có dịp thưởng thức các ca khúc mới trong một không gian không có điện thoại, loại bỏ những yếu tố gây phân tán bên ngoài. Theo ghi nhận, địa điểm tổ chức được đặt chiếu, nệm, ghế thấp và khách đến dự có thể lựa chọn nằm, ngồi hoặc đứng theo cách thoải mái nhất để thưởng thức âm nhạc. Cách bài trí này giúp buổi nghe album không còn là một sự kiện ra mắt thông thường, mà tạo nên cuộc gặp gỡ thân mật giữa nghệ sĩ, âm nhạc và người nghe.

Không gian độc đáo trong “buổi nghe nhạc yên lặng” của Mono ẢNH: NVCC

Mono cho biết Mỹ điệu ca là dự án tâm huyết nên anh mong muốn mọi người có thể dành thời gian cùng ngồi xuống, cùng nghe một album, rồi mỗi người tự có một cuộc gặp gỡ riêng với âm nhạc. "Tôi nghĩ điều mình thích nhất ở buổi hôm đó chính là sự im lặng. Tôi muốn mình nói ít đi một chút, để Mỹ điệu ca tự kể câu chuyện của nó. Cảm giác lúc đó với tôi rất đặc biệt, bởi mình biết rằng những người đang ngồi trước mặt vừa đi qua đúng hành trình mà mình đã sống cùng suốt một quãng thời gian rất dài", anh nói.

Cách đây không lâu, giữa không gian triển lãm nghệ thuật Thanh không, Võ Lê Vy chính thức giới thiệu album phòng thu thứ ba mang tên Em và 30, tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc và các tác phẩm hội họa. Võ Lê Vy cho biết khi "chạm mặt" những tác phẩm của họa sĩ Lê Văn Trọng, cô thực sự xúc động. Về việc kết hợp với hội họa để quảng bá dự án âm nhạc mới, Võ Lê Vy bày tỏ cô quan niệm đây là 2 dòng chảy luôn tìm về một "biển cả" mang tên cảm xúc. Khi thính giác và thị giác cùng giao thoa, đó là lúc nữ ca sĩ tin rằng cảm xúc của khán giả sẽ đạt đến sự trọn vẹn nhất.

Ca sĩ Võ Lê Vy chọn kết hợp giữa âm nhạc và hội họa khi ra mắt album mới ẢNH: NVCC

Tương tự, UPRIZE - nhóm nhạc 7 thành viên bước ra từ chương trình truyền hình thực tế Tân binh toàn năng vừa ra mắt với album đầu tay mang tên THĂNG, giới thiệu hình ảnh và định hướng âm nhạc theo mô hình nhóm nhạc thần tượng. Trong các hoạt động quảng bá dự án, việc nhóm tổ chức fan meeting đầu tiên tại nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM) được nhiều người quan tâm. Đây được xem là cách tiếp cận trực tiếp với khán giả vì ngoài hoạt động biểu diễn, các thành viên còn có dịp chia sẻ về quá trình thực hiện album, từ lên ý tưởng cho đến những ngày tập luyện, quay hình…

Khi nghệ sĩ làm mới hoạt động quảng bá

Hình thức ra mắt album kết hợp không gian trải nghiệm, triển lãm hay nghệ thuật sắp đặt không phải là điều hoàn toàn mới trên thế giới. Ở một số thị trường âm nhạc phát triển, nghệ sĩ và các nền tảng âm nhạc đã thực hiện những mô hình này, điển hình như Ariana Grande, Billie Eilish… Nhìn từ bối cảnh quốc tế, những hoạt động của Mono hay Võ Lê Vy có thể được xem là tín hiệu cho thấy thị trường âm nhạc VN đang từng bước tiếp nhận và điều chỉnh một xu hướng đã khá phổ biến ở nước ngoài. Gần đây, nghệ sĩ bắt đầu đầu tư nhiều hơn vào trải nghiệm trực tiếp, không gian nghệ thuật và sự tham gia của công chúng - cho thấy hoạt động quảng bá đang chuyển từ cung cấp thông tin về sản phẩm sang tạo ra một thế giới cảm xúc và thẩm mỹ xung quanh.

Theo chuyên gia truyền thông, Th.S Đặng Thị Thu Hường, các nghệ sĩ hiện không chỉ cạnh tranh với các ca sĩ khác mà còn cạnh tranh với phim ảnh, trò chơi, thời trang và vô số nội dung ngắn trên mạng xã hội. Do đó, nếu chỉ phát hành bài hát hoặc tổ chức họp báo theo cách quen thuộc, sản phẩm rất dễ bị trôi qua trong dòng thông tin. Vì vậy, một trải nghiệm khác biệt sẽ giúp tạo được điểm nhấn và thu hút sự chú ý ban đầu.

"Tuy nhiên, tôi nghĩ không nên chỉ giải thích sự thay đổi này bằng áp lực cạnh tranh. Nó còn phản ánh sự thay đổi trong hành vi của công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ. Khán giả hiện nay không chỉ muốn nghe nhạc mà còn muốn được tham gia, được khám phá không gian của nghệ sĩ và có những trải nghiệm có thể ghi lại, chia sẻ với cộng đồng. Vì vậy, các hoạt động ra mắt album đang dần trở thành một phần của chính sản phẩm truyền thông, chứ không chỉ là công cụ quảng bá bên ngoài sản phẩm", Th.S Đặng Thị Thu Hường phân tích.

Nhìn chung, đây là một hướng đi giàu tiềm năng, nhưng không có nghĩa là mọi nghệ sĩ đều phải tổ chức sự kiện ngày càng lớn, lạ hoặc tốn kém. Điều quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp giữa hình thức trải nghiệm và nội dung âm nhạc. Nếu hoạt động trải nghiệm chỉ nhằm tạo sự tò mò, chụp ảnh hoặc gây chú ý trên mạng xã hội nhưng không liên quan nhiều đến âm nhạc, thì rất dễ trở thành một chiêu thức ngắn hạn. Khi đó, công chúng có thể nhớ đến sự kiện nhưng lại không nhớ rõ album hoặc các ca khúc.

"Hướng đi này chỉ thực sự bền vững khi trải nghiệm giúp công chúng quay trở lại với âm nhạc, nghe kỹ hơn và hiểu rõ hơn về nghệ sĩ. Điểm đáng chú ý không nằm ở việc ai tổ chức sự kiện hoành tráng hơn, mà nằm ở việc nghệ sĩ có thể tạo ra một thế giới nghệ thuật nhất quán và có ý nghĩa xung quanh sản phẩm của mình hay không", Th.S Đặng Thị Thu Hường nhận định.