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Văn hóa

Nghệ sĩ Vân Dung thử sức với phim trinh thám - hài

Thu Thủy
Thu Thủy

Sau nhiều năm ghi dấu ấn với hình ảnh nghệ sĩ hài trên sân khấu, truyền hình và các chương trình như Táo quân, nghệ sĩ Vân Dung tiếp tục thể hiện khả năng biến hóa đa dạng khi góp mặt trong phim điện ảnh Án mạng karaoke của đạo diễn Hoàng Lê kết hợp giữa trinh thám, hài và tâm lý.

Đây là một trong những dự án điện ảnh đáng chú ý dịp cuối năm, dự kiến khởi chiếu tại các rạp từ ngày 2.10.

Trailer đầu tiên hé lộ một vụ án bí ẩn xảy ra tại quán karaoke, kéo theo chuỗi tình huống dở khóc dở cười khi nhiều nhân vật với tính cách khác biệt cùng bị cuốn vào hành trình tìm ra sự thật. Không chỉ khai thác yếu tố phá án, bộ phim còn đan cài những mảng miếng hài duyên dáng, tạo nhịp điệu nhẹ nhàng trước khi đẩy cao kịch tính ở các nút thắt quan trọng.

Nghệ sĩ Vân Dung thử sức với phim trinh thám - hài- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Vân Dung trong phim Án mạng karaoke

ẢNH: CHỤP TỪ TRAILER PHIM

Trong phim, nghệ sĩ Vân Dung vào vai bà Thủy - một người phụ nữ có cá tính mạnh, hoạt ngôn và xuất hiện ở nhiều tình huống then chốt của vụ việc. Đây cũng là lần hiếm hoi Vân Dung tham gia một tác phẩm pha trộn giữa yếu tố điều tra và hài, thay vì thuần hài hoặc tâm lý - kinh dị như trước.

Theo nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc, Vân Dung là nữ nghệ sĩ có nội lực diễn xuất "bậc thầy", đặc biệt ở khả năng diễn hài cũng như thể hiện tâm lý nhân vật, sự chuyên nghiệp, vì vậy ngay từ khi xây dựng kịch bản, ê kíp đã nhắm nữ nghệ sĩ gạo cội cho vai bà Thủy trong phim.

Những năm gần đây, nghệ sĩ Vân Dung liên tục mở rộng phạm vi hoạt động ở điện ảnh. Bên cạnh sở trường hài, chị gây chú ý khi góp mặt trong các dự án mang màu sắc kinh dị như Quỷ cẩu và mới đây là Quỷ nhập tràng 2.

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