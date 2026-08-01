NSƯT Bảo Quốc gây xúc động khi nhắc kỷ niệm với cố nghệ sĩ Thanh Nga

NSƯT Bảo Quốc mở đầu dòng chia sẻ về giọng ca đình đám của sân khấu cải lương: "Dù chị đã mất rất lâu nhưng gia đình luôn nhớ thương khôn nguôi".

Trải lòng về cố nghệ sĩ Thanh Nga

Theo tiết lộ từ NSƯT Bảo Quốc, lần đầu tiên ông bước lên sân khấu, chính nghệ sĩ Thanh Nga là người đánh phấn, thoa son, chăm sóc mình. Chia sẻ về kỷ niệm này, nam diễn viên bộc bạch: "Em nhớ khi ấy em mới 10 tuổi. Và chị em mình cùng nhau hằng đêm trên sân khấu nhà Thanh Minh Thanh Nga, vui buồn luôn có nhau trong từng vai Hoa mộc lan, Tiếng trống Mê Linh, Bên cầu dệt lụa".

NSƯT Bảo Quốc chia sẻ cả hai chị em có không ít kỷ niệm trong quá trình gắn bó, làm việc cùng nhau. Vì vậy, sự ra đi của cố nghệ sĩ Thanh Nga để lại trong ông nhiều xót xa. Bảo Quốc trải lòng: "Cho đến ngày chị ra đi, một sự mất mát cho mọi người nhưng với em là mất tất cả. Một người chị trong gia đình, một người đồng nghiệp tài năng tuyệt vời".

Bảo Quốc chia sẻ nghệ sĩ Thanh Nga là người đánh phấn, chăm sóc ông trong những ngày đầu lên sân khấu Ảnh: T.A

Chia sẻ của NSƯT Bảo Quốc nhận được sự quan tâm của khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm của ông dành cho người chị thân thiết. Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng bày tỏ niềm tiếc nuối trước sự ra đi của nghệ sĩ Thanh Nga - một nghệ sĩ tài năng của sân khấu cải lương.

Dù đã ra đi nhiều thập niên nhưng tên tuổi của nghệ sĩ gạo cội Thanh Nga vẫn không hề phai mờ trong lòng công chúng. Khi nhắc đến giọng ca Tiếng trống Mê Linh, NSƯT Bảo Quốc luôn dành sự trân trọng. Trong một lần chia sẻ, ông cho hay: "Chị Ba (cách gọi thân mật) là người đã làm rạng rỡ đoàn nghệ thuật Thanh Minh, cũng như rạng danh giống nòi của dòng tộc. Ngoài tình yêu thương, chúng tôi còn rất biết ơn chị".

Cùng thời điểm này, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hà Linh cũng đăng tải khoảnh khắc lúc bé bên mẹ là cố nghệ sĩ Thanh Nga. Kèm theo đó, nam diễn viên viết: "Tưởng nhớ ngày sinh thần của mẹ". Trước đó, Hà Linh từng gây chú ý khi tiết lộ việc giọng ca Tiếng trống Mê Linh từng được cấp giấy chứng nhận liệt sĩ vào năm 1982.



