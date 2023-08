Khi thảm họa cháy rừng vượt tầm kiểm soát

Nhật cảnh báo đỏ về say nắng

Bộ Môi trường Nhật Bản hôm qua ra cảnh báo đỏ về say nắng cho vùng đô thị Tokyo khi sức nóng mùa hè tiếp tục thiêu đốt nhiều vùng của nước này, theo Tân Hoa xã. Cơ quan thời tiết của Nhật Bản hôm qua cũng đã ban hành cảnh báo say nắng cho 8 tỉnh, trong đó có cả Iwate và Fukushima, với nhiệt độ lên tới 35 độ C.