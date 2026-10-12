Khi tiếng rao, lời ru trở thành tài nguyên âm nhạc Việt

Chương trình "Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống" năm 2026 vừa được Bộ VH-TT-DL phát động sáng 12.10 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Huy Dũng cùng các khách mời bấm nút kích hoạt cuộc thi Ảnh: BTC

Mỗi người dân cũng là... một nghệ sĩ

Với thông điệp “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”, chương trình khuyến khích mỗi người nhận diện, ghi lại, sáng tạo và chia sẻ những thanh âm gắn với ký ức, quê hương và cộng đồng.

Đó có thể là tiếng rao trên phố, tiếng nhạc trong lễ hội, âm thanh của nhạc cụ dân tộc, lời ru, tiếng hát, âm thanh lao động hay một giai điệu gắn với vùng đất, con người cụ thể.

Từ những chất liệu đời thường ấy, chương trình mong muốn lan tỏa sự đa dạng văn hóa giữa các vùng miền, dân tộc và thế hệ, đồng thời khơi dậy tinh thần chủ động sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng.

Phát biểu tại lễ phát động, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Huy Dũng cho rằng nếu những thanh âm từ nghìn xưa đã vượt thời gian để đến với hôm nay, thế hệ hiện tại cũng có trách nhiệm lưu giữ âm thanh của đời sống đương đại và gửi đến mai sau.

“Âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại. Trong ngôn ngữ chung ấy, Việt Nam cần có tiếng nói của riêng mình. Người Việt hãy tự kể câu chuyện của mình bằng âm thanh, tự nuôi dưỡng sức sáng tạo và làm giàu nguồn âm nhạc Việt Nam, để chúng ta tự chủ trong sáng tạo, đồng thời tự tin hòa nhập cùng thế giới”, Thứ trưởng khẳng định.

Nghệ sĩ trẻ Hà Myo nhiều năm nay mạnh dạn kết hợp chất liệu xẩm truyền thống vào âm nhạc điện tử Ảnh: Tuấn Minh

Chung tay phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

Trong nỗ lực thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, việc xây dựng Ngân hàng giai điệu Việt Nam và Bản đồ âm nhạc Việt Nam được xác định là một định hướng quan trọng. Đây là cơ sở để tập hợp, lưu giữ và phát huy giá trị tư liệu âm thanh, đồng thời cung cấp chất liệu cho sáng tạo nghệ thuật và kết nối các cộng đồng sáng tạo.

Thông qua quá trình tiếp nhận, định danh, tuyển chọn và giới thiệu sản phẩm, chương trình từng bước xây dựng nguồn tài nguyên phục vụ bảo tồn, quảng bá và sáng tạo âm nhạc, góp phần phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Chương trình gồm 3 cấu phần, được triển khai đồng bộ trên website thanham.vn: Đố vui thanh âm Việt Nam, Cảm nhận thanh âm Việt Nam và Sáng tạo thanh âm Việt Nam.

Người tham gia có thể sáng tác, phối khí, thu âm, hát, chơi nhạc cụ, kể chuyện bằng âm thanh hoặc kết hợp âm thanh với hình ảnh, video, hoạt họa, đồ họa và các hình thức nghệ thuật số khác.

Các sản phẩm đáp ứng yêu cầu sẽ được giới thiệu trên nền tảng chính thức và từng bước bổ sung vào ngân hàng thanh âm Việt Nam, kèm thông tin định danh tác giả, quyền tác giả, quyền liên quan và điều kiện khai thác.

Chương trình diễn ra từ ngày 12.10 đến hết ngày 30.11.2026. Công tác chấm chung khảo được tiến hành sau thời hạn nhận sản phẩm; lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 12.2026.