Khi Tổng thống Pháp xông lên cầm cờ

Ông Macron là người đầu tiên ở phía NATO đề cập việc không loại trừ khả năng đưa quân đến tham chiến ở Ukraine, tức là chiến tranh trực tiếp với Nga.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris hồi tháng 2.2024 REUTERS

Sau Anh và Đức, nước Pháp là nước thứ 3 ký kết với Ukraine hiệp ước an ninh với nội dung chính là Paris hậu thuẫn Kyiv về mọi phương diện để Ukraine chỉ thắng chứ không thua. Sau đó, Pháp lần lượt ký hiệp ước an ninh với Armenia và Moldova. Đây là hai quốc gia vốn ở trong tầm ảnh hưởng truyền thống của Nga nhưng hiện tại đã thiên lệch hẳn về phía EU và phương Tây. Armenia đã ngưng trệ sự tham gia một liên minh an ninh tập thể với Nga và một số nước khác, mới đây lại còn đã công khai đề cập lần đầu tiên đến ý định gia nhập EU. Moldova vừa tăng cường dựa vào EU và phương Tây vừa có những toan tính mới với vùng lãnh thổ ly khai Transnistria vốn thân Nga.

Cảm nhận chung là ông Macron đang chủ ý xông lên phất cờ dẫn dắt các nước châu Âu đối địch Moscow để Nga thất bại về mọi phương diện ở cựu lục địa. Nếu cả EU và NATO hay khối phương Tây không làm được điều ấy như đã bộc lộ, mà giờ ông Macron và Pháp lại làm được thì chẳng phải Paris sẽ có được vai trò chính trị thế giới và châu lục đặc biệt nổi trội và trở thành thủ lĩnh của châu Âu hay sao! Xem ra, ông Macron rất tự tin và cho rằng chỉ có Pháp trên cương vị là một cường quốc hạt nhân mới có thể đối thủ của nước Nga có vũ khí hạt nhân ở châu Âu. Ông Macron đang dùng cách mới để hiện thực hóa tham vọng lớn.