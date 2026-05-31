Khi Viện kiểm sát là điểm tựa của người yếu thế

Viện KSND (VKS) khu vực 2 TP.HCM đã ban hành 13 kiến nghị đối với các cơ quan, tổ chức nhằm phòng ngừa, khắc phục và xử lý vi phạm. Trong đó, 5 kiến nghị bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương và 8 kiến nghị bảo vệ lợi ích công.

Đến nhà cấp căn cước cho trẻ em bại não

Trong 5 kiến nghị bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương, có 2 kiến nghị cấp giấy khai sinh, 1 kiến nghị cấp thẻ căn cước (TCC) cho 15 trẻ em bị bại não mức độ đặc biệt nặng, 1 kiến nghị cấp thẻ BHYT, 1 kiến nghị đăng ký tạm trú cho 4 cháu nhỏ là anh em ruột, có hoàn cảnh khó khăn ở P.Cát Lái. Đồng thời VKS khu vực 2 cũng nhận được phản hồi của VKS khu vực 13 tỉnh Đắk Lắk về việc tiếp nhận trường hợp trẻ V.Đ.H.M do VKS khu vực 2 chuyển thông tin về, sau đó VKS khu vực 13 đã kiến nghị, từ đó cơ quan chức năng cấp TCC cho trẻ.

Công an P.Thủ Đức phối hợp cùng VKS khu vực 2 làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại nhà cho trẻ em bị khuyết tật ẢNH: PHẠM HẢI

Cụ thể, tháng 1.2026, thông qua công tác phổ biến pháp luật và nắm bắt thực tế tại Hội gia đình trẻ em và người khuyết tật VN, VKS khu vực 2 ghi nhận nhiều trường hợp trẻ em bại não, khuyết tật đặc biệt nặng gặp khó khăn khi tiếp cận thủ tục hành chính. Từ đó, VKS khu vực 2 ban hành kiến nghị gửi Công an P.Thủ Đức, đề nghị phối hợp rà soát hồ sơ và tổ chức cấp TCC lưu động. Ngay sau đó, Công an P.Thủ Đức đã nhanh chóng rà soát dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thiện hồ sơ cư trú cho toàn bộ 15 trường hợp.

Ông Nguyễn Tấn Hảo, Phó viện trưởng VKS khu vực 2, cho biết việc chưa cấp TCC cho 15 trường hợp này không phải do cơ quan hành chính không làm, mà do các bé bị bại não đặc biệt nặng, đi lại và quản lý khó khăn. VKS khu vực 2 và Công an P.Thủ Đức tổ chức phân loại chia thành hai nhóm hỗ trợ. 9 trẻ có khả năng di chuyển được tổ chức thu nhận thông tin tại trụ sở công an phường chiều 24.1. 6 trẻ khuyết tật đặc biệt nặng được tổ công tác mang thiết bị chuyên dụng đến tận nơi cư trú để thực hiện thủ tục sáng 25.1.

Làm với sự tận tâm, sau đó là trách nhiệm

Ông Nguyễn Tấn Hảo kể thêm, qua các phiên tòa xét xử, có những câu chuyện chân thật, khách quan, mà kiểm sát viên (KSV) khi đi tòa cũng cần tiếp cận và sẻ chia.

Công an mang theo thiết bị chuyên dụng đến tận nhà trẻ em khuyết tật để thu nhận dữ liệu sinh trắc học ẢNH: PHẠM HẢI

"Ở một phiên tòa, KSV thấy công an dẫn giải bế một em bé trên tay, đến hỏi bé đã có giấy khai sinh chưa thì được biết bé đã có giấy khai sinh nhưng thông qua cuộc trao đổi đó, công an nói ở nhà tạm giữ có một trường hợp cha mẹ đang ở trong trại tạm giam, cháu bé đang ở với ông bà nội, và không có giấy khai sinh. Từ câu chuyện này, KSV nắm thông tin, sau đó tiếp cận gia đình cháu bé, được biết ông bà L.K.D (65 tuổi, ở P.Hiệp Bình, TP.HCM) đang chăm sóc cháu nội 24 ngày tuổi, chưa được đặt tên, chưa có giấy khai sinh, do bố mẹ cháu đang bị tạm giam tại trại tạm giam Thủ Đức", ông Hảo kể.

Ông Hảo cho biết, ông bà nội cháu bé cũng đã đến UBND P.Hiệp Bình để xin cấp giấy khai sinh cho cháu nhưng không được cấp vì lý do cha mẹ chưa đăng ký kết hôn, đang ở trại tạm giam cần phải làm thủ tục ủy quyền… Khi biết được các khó khăn của ông bà, KSV thông qua bộ phận giam giữ làm thủ tục ủy quyền theo quy định; liên hệ địa phương nơi người mẹ ở trước khi bị bắt để xác minh nơi cư trú, phối hợp thu thập thông tin để làm giấy khai sinh cho trẻ. Sau 4 tháng xác minh và làm thủ tục, cháu bé đã được cấp giấy khai sinh.

Công an P.hủ Đức thu nhận thông tin cá nhân, chụp ảnh đến lấy vân tay, bảo đảm đúng quy định và chính xác ẢNH: PHẠM HẢI

Ông Hảo cho biết thêm, việc dán đồ họa (infographic) thông tin Nghị quyết 205 ở khu vực TAND khu vực 2 đã giúp người dân tiếp nhận thông tin, chủ động tìm đến VKS nhờ hỗ trợ khi cần.

"Có trường hợp cha mẹ đến tòa dự xét xử người con, đọc được thông tin về chức năng, nhiệm vụ của VKS theo Nghị quyết 205, họ đã chủ động đến VKS khu vực 2 với mong muốn được hỗ trợ. Khi tôi và KSV nghe họ trình bày, biết vụ việc không thuộc thẩm quyền của VKS khu vực 2, tôi cũng trao đổi, nói họ yên tâm về và chúng tôi sẽ có văn bản chuyển thông tin về địa phương nơi gia đình cư trú. Và đến nay VKS khu vực 13 Đắk Lắk đã gửi thông báo phản hồi trường hợp mà chúng tôi chuyển thông tin về đã được cấp giấy khai sinh", ông Hảo chia sẻ.

Đồng hành, bảo vệ người yếu thế

Dù đạt được một số kết quả nhất định, điều quan trọng nhất ông Nguyễn Tấn Hảo cảm nhận được chính là niềm tin. Ông khẳng định: "Người dân tin tưởng là động lực rất lớn để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của mình".

Sau khi làm thủ tục, trẻ khuyết tật ở P.Thủ Đức được cấp TCC ẢNH: VKS KHU VỰC 2

"Nghị quyết 205 quy định về nội dung VKS khởi kiện dân sự bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, nhưng chúng tôi hiểu tinh thần nghị quyết là phải chăm lo cho nhóm người này. Vì vậy, kết quả này đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của VKS khu vực 2 nói riêng và ngành nói chung", ông Hảo nói, cho rằng chính việc làm này và thông qua công tác tuyên truyền sẽ đưa hình ảnh VKS trở thành người đồng hành, bảo vệ người yếu thế, từ đó có niềm tin từ người dân.

Cạnh đó, VKS khu vực 2 triển khai các biện pháp trực quan sinh động nhất, như dán các infographic tại UBND phường, trung tâm hành chính, và phủ luôn cả hệ thống 7 ga metro. Cạnh đó, phối hợp với metro làm một clip ngắn khoảng 30 giây chiếu lên bảng quảng cáo của metro, đưa thông tin về Nghị quyết 205 đến với người dân.

VKS khu vực 2 trao giấy khai sinh cho 2 trẻ đang ở với ông bà, do cha bỏ đi, mẹ đang bị tạm giam ở Trại tạm giam Chí Hòa ẢNH: VIỆN KSND KHU VỰC 2 - TP.HCM

Thời gian tới, để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp cho nhóm dễ bị tổn thương, VKS khu vực 2 sẽ xây dựng một quy chế phối hợp toàn diện, đồng bộ với Ủy ban MTTQ và UBND 12 phường để người dân tiếp cận Nghị quyết 205 nhiều hơn.

Theo ông Hảo, trước mắt VKS khu vực 2 đã có văn bản triển khai cung cấp mã QR và số điện thoại đến tất cả 12 phường và Ủy ban MTTQ, từ đó các cơ quan, đơn vị này sẽ đưa thông tin về Nghị quyết 205 xuống các hộ dân trên địa bàn. "Với cách làm này, thông tin sẽ được tuyên truyền rộng rãi, và nguồn tin VKS khu vực 2 tiếp nhận được sẽ nhiều hơn, đa dạng và hiệu quả hơn", ông Hảo nói. (còn tiếp)