Khi yêu, tặng nhau món quà này là sẽ chia tay?

Chia tay vì từng… tặng giày, dép (!?)

Đào Thị Tuyết Mai, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết vừa kết thúc mối tình 3 năm. Mà nguyên nhân, theo Mai, là dù đã nghe phong thanh "tặng giày là sẽ nhận cái kết chia tay" nhưng cô nàng không tin, vẫn tặng giày cho người yêu nhân dịp sinh nhật vào đầu tháng 10 vừa qua.

"Nhưng giờ thì mình tin. "Lời đồn" ấy là có thật. Nếu sau này có yêu người khác, chắc chắn mình sẽ không dám tặng giày", Mai nói.

Huỳnh Trọng Tuấn (29 tuổi), làm việc ở Công ty TNHH Nguyễn Trường Nguyễn, Q.Tân Phú, TP.HCM, cũng kể cảm thấy tình cảm với người yêu ngày càng nhạt dần. Và sau một thời gian ngắn, kể từ lúc tặng quà là đôi giày cho người yêu, cả hai đã quyết định chia tay.

Tuấn nói: "Không thể lý giải được. Chuyện tưởng đùa (ý tặng giày cho người yêu là chia tay – PV) mà là sự thật".

Cũng vì "lời đồn" này mà có những người trẻ cho biết họ nhất quyết không bao giờ tặng giày, dép cho người yêu. Họ sợ rơi vào tình cảnh "đường tình đôi ngã".

Tặng nhau giày, dép lúc mới yêu, nhưng diễn viên Bình An và á hậu Phương Nga có tình yêu đẹp và trở thành vợ chồng hạnh phúc ẢNH: NVCC

"Giày, dép không có lỗi"

Sở dĩ câu chuyện "tặng giày là chia tay" rình rang trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dân mạng, đặc biệt là người trẻ đang yêu, là vì sau một hình ảnh đăng tải của diễn viên Bình An (chồng á hậu Phương Nga). Diễn viên Bình An đã chia sẻ vợ anh từng ghi chép lại những món quà anh tặng vào thuở mới yêu. Và dân mạng nhanh chóng phát hiện diễn viên Bình An có tặng á hậu Phương Nga một đôi giày đôi, một đôi dép.

Để rồi từ đây, dân mạng thắc mắc: "Ủa, khi yêu họ cũng tặng nhau giày, dép đấy thôi. Mà giờ họ là cặp vợ chồng hạnh phúc", "Đây là minh chứng cho thấy không phải hễ cứ tặng nhau giày, dép là chia tay"… Và những tranh cãi cứ thế "nổ" ra. Có người cứ khư khư bảo vệ quan điểm "tặng giày cho người yêu là chia tay", đồng thời tự nhận bản thân là người trong cuộc. Có người lấy ví dụ của vợ chồng diễn viên Bình An làm minh chứng rõ nét…

Không phải tặng giày cho người yêu là chia tay ẢNH: DƯƠNG NHÂN

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Phương Huyền, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: "Giày, dép không có lỗi trong chuyện tình cảm. Khi yêu nhau, những khía cạnh như biết quan tâm, ga lăng, tâm lý, thấu hiểu, tôn trọng… người yêu sẽ đóng vai trò quan trọng giúp tình yêu bền vững. Nếu thiếu đi những khía cạnh ấy dễ khiến mối quan hệ tan vỡ. Chứ việc "tặng giày cho người yêu là chia tay" không đúng".

Chị Huyền cũng kể ngày trước, lúc yêu cũng được tặng nhiều giày, dép, nhưng tình yêu vẫn bền chặt theo năm tháng và người yêu khi đó cũng là chồng hiện tại. "Thế nên, khi tình cảm không đủ lớn thì mới có thể dẫn đến việc chia tay. Còn chuyện tặng giày, dép không hề liên quan, không phải lý do tan vỡ", chị Huyền nói.

Chuyên gia tâm lý Vũ Nhật Thịnh (Trung tâm tư vấn tâm lý An Nam, TP.HCM), cũng cho rằng "tin đồn" tặng giày là chia tay, cũng tương tự như đã từng có râm ran "nếu yêu nhau mà đi Đà Lạt du lịch là sẽ chia tay". Thậm chí có lời quả quyết nói rằng nếu lên Đà Lạt mà hai người đang yêu ghé đến: đồi thông hai mộ, hồ Than Thở, thung lũng tình yêu… thì tình yêu sẽ không còn.

"Đó là những nhận định vô căn cứ. Một tỉnh, thành, một địa điểm du lịch, hay một món quà… không thể trở thành lý do dẫn đến hai người đang yêu chia tay nhau. Khi yêu, cần có sự vun đắp tình cảm mỗi ngày, biết lắng nghe nhau, biết bao dung với nhau… thì tình cảm ngày càng gắn bó", anh Thịnh chia sẻ và nói thêm: "Có thể tặng người yêu bất kỳ món quà gì. Và cũng đừng ngần ngại tặng nhau giày, dép".