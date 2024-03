Khloe Kardashian khác lạ với hình ảnh mới

Công chúng đang đặt ra câu hỏi dường như Khloe Kardashian đã chỉnh sửa điều gì đó trên gương mặt của mình. Ngôi sao truyền hình thực tế trông thực sự lạ mắt với bức ảnh mới nhất vừa được chia sẻ trên tài khoản Instagram có hơn 310 triệu lượt theo dõi.

Người hâm mộ của Khloe không thể hiểu điều gì đang xảy ra với thần tượng của mình, họ bình luận: "Đây không phải là khuôn mặt thực sự của bạn". Một người khác đồng tình và nói: "Tôi nghĩ cô ấy không phải Khloe, có ai biết cô ấy là ai không?". Một số khác lại nhắn nhủ và chỉ trích: "Khloe, tôi yêu bạn nhưng hãy xóa bức ảnh này đi trước khi mọi người thức dậy vì đây không phải là vẻ đẹp đích thực dành cho bạn"; "Làm ơn ngừng phẫu thuật thẩm mỹ và sử dụng chất làm đầy, khuôn mặt của bạn thật giả tạo".



Mới đây, Khloe Kardashians, 40 tuổi, đăng tải tấm hình chụp chung với bạn thân của mình lên Instagram và ngay sau đó, bức ảnh nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội bởi vẻ ngoài khác lạ của "chính chủ". Em gái Kim "siêu vòng 3" buộc tóc bằng băng đô màu đen, đeo khuyên tai vàng hình tròn cỡ lớn và diện bộ đồ màu đen bó sát khoe đường cong. Phong cách trang điểm của bà mẹ hai con rất quyến rũ, với đôi mắt màu khói đen và đôi môi trông dày dặn hơn bình thường. Một số người cho rằng Khloe đã can thiệp thẩm mỹ để níu kéo tuổi xuân hoặc photoshop quá đà. INSTAGRAM NV

Một số người hâm mộ thậm chí còn lôi kéo Kate Middleton vào vụ việc này của Khloe, bởi Vương phi xứ Wales mới đây cũng bị "bóc trần" về việc chỉnh sửa ảnh nhằm lừa dối công chúng. "Bạn đang làm điều sai lầm giống Kate đấy, cô gái" một người hâm mộ để lại bình luận. Một người khác nói đùa: "Công nương Kate được thuê để chỉnh sửa bức ảnh này của Khloe đúng không?". INSTAGRAM NV

Từ khi bắt đầu nổi tiếng, Khloe luôn bị so sánh với những người chị em của mình. Một bộ phận khán giả cho rằng, trong số 5 cô con gái của gia tộc Kardashians - Jenner, Khloe bị cho là người kém sắc nhất. INSTAGRAM NV

Dù là một ngôi sao đình đám nhưng cuộc sống riêng tư của Khloe gặp khá nhiều truân chuyên. Cô hẹn hò với Tristan Thompson từ năm 2016 nhưng nhiều lần tan hợp vì tính lăng nhăng của cầu thủ bóng rổ Mỹ. Năm 2018, trong khi Khloe mang bầu lần đầu, Tristan bị bắt gặp vào khách sạn với một người mẫu nóng bỏng. INSTAGRAM NV

Khloe Kardashian nổi lên từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians do chị gái của cô - Kim Kardashian làm "chủ xị" với nội dung "lột trần" tất tần tật về cuộc sống của gia đình lắm chiêu trò bậc nhất Hollywood.

Keeping up with the Kardashians lần đầu lên sóng vào năm 2007 và luôn được xếp vào hàng những chương trình thực tế ăn khách tại Mỹ. Thậm chí, ở giai đoạn đỉnh cao nhất, chương trình đã thu hút sự chú ý của hơn 4 triệu người xem. Tính đến nay, Keeping up with the Kardashians đã có 20 mùa phát sóng.

Có thể nói, nhờ show truyền hình này, các chị em nhà Kardashian đều "đổi đời" và có bước tiến thuận lợi để gia nhập ngành showbiz. Riêng với Khloe, cô có cơ hội trở thành trong MC trong chương trình The X Factor Mỹ, làm người mẫu cho nhiều nhãn hàng danh tiếng hay thử sức với công việc kinh doanh thời trang đang gặt hái nhiều thành công.