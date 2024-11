Kho hàng đồ chơi trẻ em bốc cháy ngùn ngụt

Khoảng 22 giờ 25 tối 18.11, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hoàng Mai nhận tin báo cháy tại khu vực kho, xưởng của Công ty CP dịch vụ vận tải Đường sắt ở ngõ 115 Định Công (P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai), đã huy động 1 xe chỉ huy, 1 xe téc nước và 2 xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Lửa kèm khói bốc lên ngùn ngụt từ đám cháy ẢNH: L.K

Thời điểm xảy ra vụ cháy, lửa bốc ngùn ngụt sáng rực kèm khói đen cao hàng trăm mét. Nhận định đám cháy có thể diễn biến phức tạp, Đội PCCC và CNCH Công an Q.Hoàng Mai đã xin chi viện thêm 2 xe chữa cháy của Công an Q.Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội), 3 phương tiện chữa cháy của Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 2 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội) và 2 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 5 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội) đến hiện trường phối hợp dập lửa.

Lực lượng chức năng triển khai dập lửa ẢNH: L.K

Theo Công an Q.Hoàng Mai, kho xưởng của Công ty CP dịch vụ vận tải Đường sắt có diện tích khoảng 800 m2, cao 1 tầng, kết cấu tường gạch lợp mái tôn. Đám cháy xảy ra trên diện tích 250 m2, do chủ doanh nghiệp thuê lại mặt bằng của Công ty CP dịch vụ vận tải Đường sắt. Vụ cháy cũng khiến một số nhà dân và kho liền kề bị cháy xém, tác động nhiệt và ám khói.

Đến khoảng 23 giờ 30 ngày 18.11, đám cháy được khống chế toàn bộ và đến 1 giờ ngày 19.11 thì được dập tắt hoàn toàn.

Quá trình dập lửa, lực lượng chức năng đã sơ tán nhiều tài sản từ các kho và nhà dân lân cận đến khu vực an toàn, đồng thời ngăn cháy lan để xử lý đám cháy.

Công an Q.Hoàng Mai cho hay, vụ cháy không gây thiệt hại về người, song nhiều tài sản của kho đồ chơi trẻ em và xưởng lân cận bị hư hỏng. Thống kê ban đầu thiệt hại đồ chơi cho các trường mầm non khoảng 1 tỉ đồng; thiệt hại về máy móc nhôm kính khoảng trên 100 triệu đồng; thiệt hại hàng hóa của kho sửa chữa máy nén khí khoảng 4,5 tỉ đồng

Hiện trường vụ cháy đã được bàn giao cho Đội Điều tra tổng hợp Công an Q.Hoàng Mai để điều tra, làm rõ nguyên nhân.