Khó lường siêu bão Sao La

Dự báo phức tạp

Theo báo China Daily, Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) cho biết vị trí tâm bão Sao La (Saola, hay bão số 3 ở VN) cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 300 km về phía đông nam vào sáng 31.8. Bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10 km/giờ và sức gió đo được vào trưa 31.8 là 209 km/giờ.

NMC dự báo bão có thể đổ bộ ở khu vực ven biển nằm giữa huyện Huệ Lai (thuộc Quảng Đông) và đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc, trong khoảng thời gian từ chiều đến tối 1.9. Cường độ của bão giảm dần trong khi di chuyển, nhưng Sao La có thể trở thành một trong 5 cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Quảng Đông kể từ năm 1949. Bão cũng có thể di chuyển qua vùng biển phía đông Quảng Đông mà không đổ bộ.

Bầu trời âm u ở Hồng Kông ngày 31.8 SCMP

Sao La là một trong 3 cơn bão đang hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Hai cơn bão khác là Kirogi và Haikui vẫn đang cách xa đất liền. Theo tờ The New York Times, các nhà dự báo thời tiết cho biết việc dự báo khả năng đổ bộ của siêu bão Sao La trở nên phức tạp một phần là do bão Haikui có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của nó. Sao La cũng có thể bị ảnh hưởng bởi gió mùa mùa hè thường niên.

Cảnh báo cao nhất

NMC đã ban hành cảnh báo bão đỏ (mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp ở Trung Quốc đại lục) vào ngày 31.8, đồng thời cho biết bão Sao La có thể gây ra mưa lớn 100 - 220 mm cho khu vực phía nam và đông nam nước này. Cơ quan thời tiết Hồng Kông cùng ngày thông báo họ sẽ ban hành cảnh báo ở mức cao thứ 3 trong thang 5 cấp vì bão Sao La vào ngày 1.9. Mức cảnh báo này có nghĩa là các văn phòng, trường học đóng cửa và phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động.

Nhiều thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông đã lùi lại ngày khai giảng năm học mới vì bão Sao La. Một số dịch vụ đường sắt đã tạm dừng hoạt động trên các tuyến đường ray đi qua Quảng Đông, bao hai tuyến tàu cao tốc Hàng Châu - Thâm Quyến và Bắc Kinh - Hồng Kông. Thượng Hải cũng đình chỉ các chuyến tàu đi đến Quảng Đông.

Bão Sao La đã quét qua Philippines vào đầu tuần này và đến ngày 31.8 chưa có báo cáo nào về thương vong. Tuy nhiên, mưa lớn và gió mạnh đã gây ngập ở nhiều vùng trũng thấp thuộc phía bắc nước này và khiến gần 50.000 người phải sơ tán. Các cảng biển đã tạm dừng dịch vụ phà qua lại giữa các đảo do biển động và hơn 100 ngôi nhà bị hư hại.