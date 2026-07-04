Khó ngồi xổm hoặc leo cầu thang có phải dấu hiệu sớm của thoái hóa khớp?

Tiến sĩ Yash Gulati, bác sĩ tư vấn cao cấp chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Indraprastha Apollo (Ấn Độ) đã chia sẻ về những dấu hiệu cảnh báo sớm của tình trạng thoái hóa khớp - vấn đề đang ngày càng phổ biến ở người trung niên.

Bác sĩ Yash Gulati cho biết ngày càng nhiều người trưởng thành đến khám vì các triệu chứng khó chịu liên quan đến khớp. Dấu hiệu ban đầu thường là tình trạng cứng khớp, nhưng nếu không được quan tâm đúng mức có thể tiến triển thành thoái hóa khớp.

Một số dấu hiệu thường gặp cần lưu ý của thoái hóa khớp như khó ngồi xếp bằng hoặc ngồi xổm, đau khi lên hoặc xuống cầu thang... ẢNH MINH HỌA: P.H TẠO TỪ Gemini

Các dấu hiệu thoái hóa khớp cần lưu ý và đi khám sớm

Theo bác sĩ Gulati, tại các phòng khám chấn thương chỉnh hình, các bác sĩ ngày càng gặp nhiều người trong độ tuổi 40 - 50 đến khám vì đau gối, giảm độ linh hoạt, đau lưng và khó vận động - những vấn đề trước đây chủ yếu gặp ở người lớn tuổi hơn.

Ông cũng lưu ý rằng thoái hóa khớp hiếm khi khởi phát bằng những cơn đau dữ dội. Thay vào đó, bệnh thường tiến triển âm thầm với những triệu chứng mà nhiều người dễ bỏ qua vì cho rằng đó chỉ là hậu quả của tuổi tác, lối sống bận rộn hoặc ít vận động.

Một số dấu hiệu thường gặp cần lưu ý của bệnh gồm:

Khó ngồi xếp bằng hoặc ngồi xổm.

Đau khi lên hoặc xuống cầu thang.

Cứng khớp vào buổi sáng hoặc sau khi ngồi lâu.

Giảm độ linh hoạt và biên độ vận động của khớp.

Thỉnh thoảng xuất hiện sưng quanh khớp.

Có cảm giác lạo xạo, lục cục hoặc phát ra tiếng kêu khi cử động khớp.

Không phải đau khớp nào cũng phải phẫu thuật

Bác sĩ Gulati cũng bác bỏ quan niệm phổ biến rằng đau khớp hoặc tình trạng khớp bị “hao mòn” cuối cùng đều sẽ phải phẫu thuật.

“Khi được phát hiện sớm, nhiều vấn đề liên quan đến khớp thường có thể được kiểm soát thông qua vật lý trị liệu, các bài tập tăng cường sức mạnh, kiểm soát cân nặng và các biện pháp khác nhằm bảo vệ chức năng khớp. Trọng tâm ngày càng hướng đến việc giúp mọi người duy trì hoạt động và khả năng vận động càng lâu càng tốt”, ông Gulati giải thích.

Bác sĩ Gulati cũng nhấn mạnh rằng một trong những sai lầm lớn nhất là chờ đến khi cơn đau trở nên quá nghiêm trọng mới đi khám; nhiều người chỉ đi khám khi cơn đau đã ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, nếu được chẩn đoán sớm, người bệnh có cơ hội bảo tồn chức năng khớp và ngăn tình trạng thoái hóa tiến triển nặng hơn, theo Hindustan Times (Ấn Độ).