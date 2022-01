Khổ sở vì bụi tro trấu bủa vây

Ngập trong tro trấu

Chịu hết nổi cảnh bụi tro trấu bủa vây nhà cửa, ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe, mới đây, gần 20 người dân sinh sống dọc QL80, ấp An Hòa Nhì, xã Tân Bình, H.Châu Thành (Đồng Tháp) đã kéo đến trụ sở tiếp dân của UBND H.Châu Thành yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm.

Anh Trương Quang Nghĩa (38 tuổi) bức xúc: “Khoảng10 năm nay, chúng tôi phải sống chung với ô nhiễm của các nhà máy xay lúa ở xã An Hiệp bay qua. Trước đây, các nhà máy này chỉ có bụi cám. 2 năm nay có thêm lò sấy lúa thì bụi tro bay tứ tung. Chúng tôi đã gửi đơn phản ánh nhiều lần nhưng tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng”.

Theo anh Nghĩa và nhiều người dân ở ấp An Hòa Nhì, hằng năm từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau, khi gió chuyển hướng nam là cả trăm hộ dân có bán kính khoảng 800 m ven QL80 phải hứng chịu lượng lớn bụi tro trấu từ các nhà máy xay lúa phía bờ sông xã An Hiệp bay qua. Để đối phó tình trạng này, hầu như nhà nào cũng đóng kín cửa. Nhiều nhà che thêm tấm vải phía trước, nhưng các vật dụng trong nhà đều bị bụi tro trấu bám đầy. Một số hộ mua bán tạp hóa, kinh doanh ăn uống bị bụi ô nhiễm khiến khách hàng e dè, ảnh hưởng đến việc kinh doanh, giảm thu nhập.

Bà Hồ Thị Phước (60 tuổi) cho biết: “Nhà tôi đối diện dãy nhà máy nên lãnh đủ bụi tro. Các vật dụng trong nhà dù lau chùi, quét dọn nhiều lần nhưng tro vẫn bám đầy. Tro dính vô người rất khó chịu, mấy đứa con nít trong xóm phải đi nhà người quen nơi khác tránh bụi”. Bà Lê Thị Chờ (68 tuổi) nói: “Tôi đề nghị các nhà máy khi hoạt động phải đảm bảo môi trường sống cho dân. Chứ ô nhiễm thế này hoài thì ai mà chịu nổi”.





Xử phạt chưa đủ răn đe

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, dãy nhà máy xay lúa ở ấp An Thạnh, xã An Hiệp gồm 6 cơ sở, hoạt động 2 loại hình sấy lúa và xay xát lúa với tổng công suất vài trăm tấn lúa/ngày.

Tháng 4.2021, Thanh tra Sở TN-MT Đồng Tháp thanh tra đột xuất hoạt động của các cơ sở này, ghi nhận bụi và khí thải phát sinh trong quá trình xay, sấy lúa, vận chuyển lúa từ các phương tiện vào nhà máy. Mỗi cơ sở phát sinh từ 1 đến vài tấn trấu/ngày; tro phát sinh trong quá trình sấy lúa mỗi cơ sở từ 700 kg - 1 tấn/ngày. Các cửa nhà máy sấy lúa chưa lắp đặt lưới chắn bụi, băng tải vận chuyển lúa, khu vực mái tôn chưa che chắn kín.

Theo kết luận thanh tra ngày 13.5.2021 của Thanh tra Sở TN-MT Đồng Tháp, mẫu quan trắc không khí của cơ sở Hữu Lợi Châu Thành có chỉ tiêu bụi lơ lửng vượt 1,06 lần giới hạn so với quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; bụi lơ lửng trong mẫu không khí của Nhà máy Út Hữu Lợi vượt 1,1 lần và chỉ tiêu bụi lơ lửng trong mẫu không khí liên quan Nhà máy Hữu Lợi vượt 1,2 lần quy định.

Tuy nhiên, theo Thanh tra Sở TN-MT Đồng Tháp, chỉ tiêu bụi lơ lửng vượt chuẩn quy định nêu trên được áp dụng để giám sát, đánh giá chất lượng không khí môi trường xung quanh chứ không đủ để xác lập hành vi gây ô nhiễm môi trường. Từ đó, Thanh tra Sở TN-MT Đồng Tháp ra quyết định xử phạt 5 cơ sở: Hữu Lợi 1, Hữu Lợi 2, Hữu Lợi Châu Thành, Út Hữu Lợi và Công ty Hữu Lợi tổng số tiền 6,75 triệu đồng do vi phạm, không thực hiện một trong các nội dung của đề án, kế hoạch bảo vệ môi trường và không giám sát môi trường theo quy định.

Ông Đào Hữu Tiên, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng ban Tiếp công dân H.Châu Thành, cho biết tình trạng các cơ sở xay lúa tại xã An Hiệp hoạt động gây bụi khiến người dân xã Tân Bình phản ánh diễn ra nhiều năm nay. Phòng TN-MT H.Châu Thành đã phối hợp Công an huyện và UBND xã An Hiệp làm việc với các cơ sở về thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo kết luận thanh tra Sở TN-MT, nhưng các cơ sở vẫn chưa thực hiện đảm bảo theo yêu cầu. Huyện cũng đã có báo cáo phản ánh của bà con đến Sở TM-MT để có giải pháp xử lý hiệu quả hơn. Từ đó, Sở cũng có ý kiến yêu cầu các cơ sở nêu trên ngưng hoạt động, khi nào có kết quả kiểm tra, khắc phục và có ý kiến thì cơ sở mới được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, gần đây các cơ sở này vẫn không chấp hành mà hoạt động trở lại.