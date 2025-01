Khó tránh máy bay delay, hành khách lỡ chuyến

Nhiều khó khăn với hãng hàng không

Những ngày qua, rất nhiều hành khách đi máy bay đã bắt đầu "than" bị hãng thông báo dời chuyến bay cách 4 - 5 tiếng so với kế hoạch. Nhiều trường hợp hành khách lên máy bay đúng giờ, máy bay đã lăn bánh nhưng vẫn phải chờ trên đường băng hơn 1 giờ đồng hồ mới có thể cất cánh. Đại diện một hãng hàng không cho biết mặc dù đã rất nỗ lực tìm kiếm thuê máy bay tăng cường, nhưng nguồn cung vé vẫn thấp hơn so với nhu cầu thực tế. Để đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, mỗi máy bay phải hoạt động hết công suất, liên tục điều chỉnh quay vòng đón/trả khách từ điểm này tới điểm khác.

Nhất là với các hãng hàng không giá rẻ, đông khách, tốc độ quay vòng của 1 máy bay nhanh, liên tục; tốc độ quay đầu trong khoảng 25 - 30 phút với điều kiện mọi yếu tố đều đảm bảo chính xác, đúng giờ. Vì thế, chỉ cần một yếu tố tác động như điều kiện thời tiết hay máy bay va phải chim buộc dừng bay chờ kiểm tra kỹ thuật khiến máy bay chậm trễ tại một điểm là sẽ kéo theo trễ dây chuyền các chuyến tại điểm khác. Đặc biệt hiện nay số lượng máy bay giảm mạnh thì vòng quay của một máy bay càng nhiều, tỷ lệ delay vì thế càng cao.

Hành khách làm thủ tục soi chiếu tại ga đi quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: T.L

Một nguyên nhân khác, do sân bay Tân Sơn Nhất chiếm tỷ lệ khai thác lớn nhất nhưng hạ tầng còn hạn chế nên đôi khi máy bay phải mất thêm thời gian chờ cất/hạ cánh. Chưa kể, tuy những ngày qua thời tiết tại khu vực miền Nam "tưởng ổn định" nhưng thực tế có gió ngược, ảnh hưởng quá trình cất/hạ cánh của máy bay.

"Không hãng bay nào muốn bị trễ chuyến vào giai đoạn cao điểm, bởi thời gian chờ đợi không chỉ ảnh hưởng tới hành khách mà cũng mang đến rất nhiều thiệt hại về tài chính cho hãng hàng không. Tuy nhiên, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về cả hạ tầng và đội bay, nhu cầu đi lại tăng cao thì việc chậm, hủy chuyến là không thể tránh khỏi trong mỗi mùa cao điểm. Chúng tôi mong hành khách thông cảm và sẽ nỗ lực thông báo sớm nhất cho hành khách trong trường hợp buộc phải chậm trễ, hạn chế tối đa việc người dân phải chờ đợi tại sân bay", vị đại diện hãng hàng không chia sẻ.

Hành khách cần chủ động nắm bắt thông tin

Ở chiều ngược lại, cũng có vài trường hợp hành khách đến sân bay trễ, cửa làm thủ tục check-in đã đóng nên phải đổi vé, mua vé mới và chờ các chuyến sau nếu còn chỗ. Để đảm bảo những chuyến bay an toàn, đúng lịch trình và thuận lợi nhất cho hành khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Cục Hàng không VN khuyến cáo hành khách cần chủ động nắm bắt mọi thông tin về chuyến bay, thời gian làm thủ tục hàng không, tìm hiểu và chấp hành tốt những quy định về an toàn, an ninh hàng không.

Theo quy định, thời gian mở quầy đối với chuyến bay quốc tế và chuyến bay nội địa lần lượt là 3 giờ và 2 giờ trước giờ khởi hành dự kiến. Do vậy, hành khách cần phải tính toán thời gian có mặt tại sân bay để tránh việc lỡ chuyến bay. Đồng thời, tuân thủ các quy định liên quan giấy tờ tùy thân, hành lý xách tay, hành lý ký gửi... để tránh phát sinh thời gian xử lý thủ tục hành chính. Đối với chuyến bay quốc tế, hành khách sẽ phải làm thủ tục xuất cảnh sau khi làm thủ tục hàng không. Sau khi thực hiện xong thủ tục hàng không, hành khách sẽ phải đến khu vực kiểm soát an ninh và phải tuân thủ mọi hướng dẫn, yêu cầu của nhân viên kiểm soát an ninh hàng không, chấp hành quy trình soi chiếu an ninh hàng không đối với người và hành lý xách tay.

Tương tự, giờ đóng cửa lên máy bay không quá 15 phút trước giờ khởi hành dự kiến. Do vậy, sau khi thực hiện xong thủ tục soi chiếu an ninh, người dân cần phải nhanh chóng đến cửa ra máy bay, chờ trước cửa ra máy bay cho đến khi nhân viên hàng không thông báo mở cửa ra máy bay.