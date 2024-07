Khoa học tiết lộ 7 điều bạn có thể làm để giảm nguy cơ ung thư

Sau đây là kết quả nghiên cứu và 7 điều bạn có thể làm để giảm nguy cơ ung thư, theo trang tin Yahoo News.

Nghiên cứu phát hiện điều gì?

Các nhà nghiên cứu đã xem xét tỷ lệ của 30 loại ung thư dựa trên 18 yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được.

Các tác giả đã tiến hành đánh giá tỷ lệ các trường hợp ung thư và tử vong do các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, bao gồm hút thuốc, hút thuốc thụ động, thừa cân, uống rượu, chế độ ăn uống kém, không hoạt động thể chất, bức xạ tia cực tím và nhiễm các loại virus gây ung thư, như HPV.

Giảm cân giúp phòng ngừa ung thư Pexels

Kết quả cho thấy rằng trong năm 2019, có đến 713.340 trường hợp ung thư - chiếm 40% tổng số ca ung thư, 262.120 ca tử vong do ung thư - chiếm 50% số ca tử vong do ung thư (nghiên cứu thực hiện nhóm người trên 30 tuổi ở Mỹ) là do các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được.

7 cách bạn có thể làm để giảm nguy cơ ung thư

Bỏ thuốc lá. Kết quả đã phát hiện hút thuốc có tác động lớn nhất đến tỷ lệ ung thư, chiếm gần 20% số ca ung thư. Đây là thói quen làm tăng nguy cơ phát triển các khối u ác tính, đặc biệt là ung thư phổi.

Giảm cân. Sau hút thuốc, thừa cân hay béo phì đứng thứ hai, chiếm 7,6% trường hợp ung thư ở cả nam và nữ cộng lại.

Bỏ uống rượu. Kết quả cho thấy uống rượu gây ra 5,4% số ca ung thư.

Tránh bức xạ tia cực tím. Bức xạ tia cực tím đứng thứ 4, chủ yếu do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời - gây ra 4,6% số ca ung thư.

Theo Tổ chức chăm sóc da của Mỹ, sử dụng kem chống nắng hằng ngày có thể giảm nguy cơ ung thư da khoảng 40 - 50%.

Thường xuyên hoạt động thể chất. Không hoạt động thể chất là yếu tố nguy cơ đứng thứ 5 và gây ra hơn 3% trường hợp ung thư.

Thường xuyên tập thể dục giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch, phòng ung thư Pexels

Tiến sĩ Fang Fang Zhang, chủ tịch Khoa Khoa học dữ liệu và dịch tễ học dinh dưỡng tại Đại học Tufts (Mỹ), khuyên nên đưa hoạt động thể chất vào thói quen hằng ngày của bạn, bởi theo một nghiên cứu năm 2023, điều này có thể giảm tới 30% nguy cơ ung thư.

Ăn uống lành mạnh. Các yếu tố liên quan đến chế độ ăn uống, bao gồm tiêu thụ nhiều thịt đỏ, thịt chế biến sẵn và nhiều đường nhưng ít trái cây, rau, canxi và chất xơ. Kết quả cho thấy cách ăn kém lành mạnh như vậy gây ra 4,2% số ca ung thư.

Theo tiến sĩ Zhang, một nguyên tắc nhỏ là luôn tìm kiếm thực phẩm nguyên chất và tránh các sản phẩm không rõ thành phần hoặc cách chế biến.

Tiến sĩ Zhang cho biết thực phẩm siêu chế biến là thực phẩm được chế biến theo công thức công nghiệp… sử dụng rất ít hoặc không sử dụng thực phẩm nguyên chất. Bạn sẽ không bao giờ biết được chắc chắn thành phần gồm những gì, quá trình xử lý ra sao.

Tiến sĩ Zhang khuyên cần phải tìm các loại ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ và tránh các loại ngũ cốc tinh chế đã bị mất các chất dinh dưỡng có lợi.

Ngăn ngừa nhiễm bệnh do vi khuẩn, virus. Nghiên cứu cũng cho thấy ngăn ngừa hoặc điều trị các bệnh nhiễm trùng như HPV, viêm gan B, C và vi khuẩn dạ dày H. pylori có thể ngăn chặn sự phát triển của ung thư.

Theo nghiên cứu, vắc xin ngừa virus HPV có thể ngăn ngừa 100% ung thư cổ tử cung và hơn 90% ung thư do nhiễm bệnh lây qua đường tình dục.

Tương tự, tiêm ngừa vắc xin viêm gan B và C có thể làm giảm thêm nguy cơ mắc ung thư, theo Yahoo News.