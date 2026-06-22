Khóa SIM quyết liệt, vì sao SIM rác vẫn còn?

Hết hạn, nhiều khách vẫn "gỡ" khóa SIM

Sáng chủ nhật 21.6, dù là ngày nghỉ nhưng các điểm dịch vụ của nhà mạng vẫn hoạt động xuyên suốt và đặc biệt là khá đông khách ngồi xếp hàng chờ đợi. Tại cửa hàng MobiFone trên đường Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú (TP.HCM), vào buổi sáng cuối tuần có đến hàng chục người chờ đợi để được hỗ trợ dịch vụ mạng di động.

Khách đến xác thực thông tin sau ngày 15.6 vẫn còn khá đông ẢNH: QUANG THUẦN

Ông L.T, chủ thuê bao số 0902761…, cho biết số của ông đã bị khóa cả 2 chiều gọi đến và gọi đi dù đã đăng ký chính chủ. "Nhân viên dịch vụ nói số của tôi đã bị khóa cách đây 10 ngày, và muốn mở lại thì phải tốn một số tiền khoảng 1 triệu đồng, lớn hơn nhiều so với việc mua SIM mới nên tôi đã quyết định bỏ số cũ và mua SIM mới rẻ hơn, dù sẽ bị mất liên lạc với bạn bè và khách hàng", ông L.T nói.

Chị Tuyết Nga, chủ thuê bao 0842910…, cũng cho biết thuê bao của mình dù đã đăng ký thông tin chính chủ từ ngày 30.3.2021 nhưng trước thời hạn 15.6.2026, số điện thoại của chị đã bị cắt liên lạc một chiều. "Tài khoản của tôi vẫn còn tiền và thời hạn sử dụng đến tháng 8.2026, nhưng bất ngờ lại bị khóa SIM. Sau ngày 15.6, do lượng khách đến các điểm giao dịch quá đông nên tôi phải tải ứng dụng và tự xác thực trên đó. Mãi đến 3 ngày sau thì thuê bao mới được mở lại bình thường", chị Nga cho hay.

Trả lời PV Thanh Niên, một số nhân viên tại các điểm giao dịch của nhà mạng cho biết mặc dù lượng khách đến để mở lại thuê bao đến nay vẫn còn đông nhưng cũng đã giảm tải so với thời điểm 15.6. "Nếu anh đến vào khoảng 15 - 17.6 sẽ thấy tình hình quá tải như thế nào, người dân xếp hàng chờ đợi kín hết, và phải đợi vài tiếng mới đến lượt. Hiện nay thì khách đến mở lại thuê bao đã giảm dần", một nhân viên tại điểm giao dịch MobiFone Lê Văn Việt cho biết.

SIM đăng ký sẵn vẫn được rao bán khắp nơi ẢNH: NVCC

Theo lộ trình sau ngày 15.6, các doanh nghiệp viễn thông đã đồng loạt thực hiện việc khóa một chiều đối với các thuê bao thuộc diện xử lý. Viettel cho biết đã khóa một chiều hơn 5 triệu thuê bao từ 0 giờ ngày 15.6. VinaPhone tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin đi đối với gần 3 triệu thuê bao từ 9 giờ cùng ngày. Nhà mạng MobiFone cũng chính thức triển khai tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi (gọi điện và nhắn tin SMS đi) đối với khoảng 2,6 triệu thuê bao chưa hoàn tất việc xác thực/xác minh thông tin chính chủ theo quy định.

Do số điện thoại di động hiện được sử dụng để đăng ký các tài khoản ngân hàng, ví thanh toán, email, tài khoản mạng xã hội… nên việc bị khóa thuê bao có thể gây ảnh hưởng lớn đến người dùng. Vì thế, các doanh nghiệp viễn thông cho biết trường hợp khách hàng bị khóa một chiều nếu hoàn tất xác thực thành công, thuê bao sẽ được mở lại dịch vụ.

Người dùng có thể thực hiện xác thực trực tuyến thông qua VNeID hoặc ứng dụng của nhà mạng, đồng thời được hỗ trợ trực tiếp tại các điểm giao dịch trên toàn quốc. Số lượng thuê bao đã thực hiện xác nhận trở lại sau khi bị khóa một chiều vẫn đang tiếp tục được tổng hợp. Các số liệu chính thức sẽ được cập nhật sau khi hoàn tất quá trình thống kê từ các nhà mạng.

Theo lộ trình đã công bố, thuê bao bị khóa một chiều sẽ có thêm 60 ngày để hoàn tất xác nhận trạng thái sử dụng. Nếu hết thời hạn này vẫn chưa thực hiện, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa 2 chiều. Sau 5 ngày kể từ thời điểm khóa 2 chiều mà vẫn không hoàn tất xác thực, số thuê bao sẽ bị thu hồi theo quy định.

Khóa SIM, đầu số tổng đài ảo lại ra đời

Trong khi cơ quan quản lý và các doanh nghiệp đang nỗ lực dọn dẹp SIM không chính chủ và tiến tới việc quản lý thuê bao di động, hạn chế tình trạng SIM rác lừa đảo thì trên thị trường vẫn đang buôn bán nhộn nhịp SIM rác kích hoạt sẵn.

Rao bán SIM đã xác thực công khai trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngày 21.6, khảo sát của PV Thanh Niên trên sàn thương mại điện tử cho thấy nhiều shop vẫn bán công khai các loại SIM đăng ký sẵn với giá vài chục ngàn đồng. Trên các hội nhóm mạng xã hội, việc mua bán SIM đăng ký sẵn còn diễn ra công khai hơn.

N.A.T, một người chuyên bán buôn SIM di động tại Hà Nội, mời gọi: "Nhà em vẫn bán sỉ lẻ SIM di động số lượng lớn. Mua theo cân thì tiền càng rẻ. SIM nhà em đã đăng ký xác thực rồi nên các bác về chỉ việc lắp vào máy dùng. Các bác cần số lượng như nào thì nhắn tin riêng em nha. Em nhận ship toàn quốc và toàn thế giới".

Nga Kim, một người phân phối SIM khác còn công khai cả giá bán: "Em bán SIM đã xác thực, nghe gọi - nhắn tin 2 chiều. Mua về dùng được luôn, có thể đáp ứng các nhu cầu telesales, đăng ký tài khoản… Giá sỉ chỉ 65.000 đồng/SIM, SIM dùng đăng ký Zalo thì 75.000 đồng, mua lẻ thì cộng thêm 10.000 đồng và giá này chưa bao gồm tiền ship".

Trong vai một người cần mua SIM đã xác thực sẵn để tạo tài khoản "cày" game, PV Thanh Niên liên hệ người bán SIM điện thoại tên D.V.T và đưa ra yêu cầu. Ngay lập tức, D.V.T đưa ra bảng giá: SIM đầu số 03 thì 250.000 đồng, đầu số 08 giá 270.000 đồng và đầu số 09 giá 300.000 đồng. "SIM này bạn có thể nghe gọi, vào mạng thoải mái, bên mình bảo hành 7 ngày không khóa không lỗi, 1 đổi 1", D.V.T cho hay, đồng thời khẳng định lúc nhận được SIM có thể lắp vào máy để kiểm tra và thanh toán sau đó.

Chúng tôi thắc mắc vì sao giá SIM rác mà lại cao hơn cả giá bán ở ngoài cửa hàng trong khi trước đây chỉ có vài chục ngàn đồng, D.V.T lý giải: "SIM vài chục ngàn đồng thì mình cũng có nhưng đó là SIM đã bị khóa một chiều, chỉ dùng để nhận mã OTP thôi. Còn SIM nghe gọi thì phải dùng kit để kích hoạt và thêm thông tin đăng ký sẵn. Giá hiện nay là đúng với thị trường, mình không có lãi bao nhiêu đâu".

Nói về tình trạng SIM rác vẫn còn nhan nhản trên thị trường, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm tư vấn an ninh mạng Athena, cho rằng một trong những nguyên nhân là sau khi siết chặt quản lý SIM di động thì các đầu số tổng đài ảo lại ra đời với mức độ spam còn khủng khiếp hơn.

Theo ghi nhận trên tổng đài Trang Trắng, chuyên ghi nhận các trường hợp báo cáo thuê bao gây rối, trong thời gian gần đây danh mục các số điện thoại bị người dùng báo cáo làm phiền nhiều nhất là các đầu số 028, 059… Đây đều là các số thuê bao của tổng đài ảo.

Theo các chuyên gia công nghệ, SIM rác là một trong số các cách thức, phương tiện để thực hiện tin nhắn, cuộc gọi rác. Các cá nhân, đơn vị phát tán quảng cáo hay các hình thức lừa đảo có thể chuyển sang những hình thức khác như thông qua mạng xã hội, nhắn tin và gọi điện từ các ứng dụng như Telegram, Viber, Zalo… Vì vậy, phải áp dụng song song nhiều giải pháp.