Khoai lang mọc mầm có ăn được không?

Mọc mầm là quá trình tự nhiên khi củ bắt đầu sử dụng nguồn dinh dưỡng dự trữ để phát triển thành cây mới. Khi mầm xuất hiện, một phần tinh bột trong củ sẽ được chuyển hóa thành đường để nuôi mầm phát triển, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Khoai lang mọc mầm vẫn có thể ăn được nếu củ còn cứng, không có mùi lạ và không xuất hiện nấm mốc ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Vì vậy, khoai có thể ngọt hơn so với bình thường. Tuy nhiên, kết cấu của khoai lúc này cũng có thể thay đổi, chúng trở nên khô hoặc xơ hơn sau khi nấu chín.

Khoai mọc mầm vẫn ăn được nếu...

Theo các chuyên gia dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, khoai lang mọc mầm thường ăn được nếu phần củ còn cứng, không bị thối, không có nấm mốc và không xuất hiện mùi lạ, chuyên gia dinh dưỡng Samantha Peterson (Mỹ) cho biết.

Nếu chỉ có vài mầm nhỏ và phần củ vẫn còn chắc, mọi người có thể cắt bỏ mầm rồi chế biến như bình thường. Khoai lang mọc mầm không có nghĩa là củ chứa chất độc hay không còn ăn được.

Sự lo ngại về khoai lang mọc mầm chủ yếu xuất phát từ những cảnh báo liên quan đến khoai tây. Tuy nhiên, khoai lang và khoai tây thuộc 2 loại thực vật khác nhau nên phản ứng khi mọc mầm cũng không giống nhau.

Khoai tây có chứa các hợp chất tự nhiên như solanine và chaconine. Khi khoai tây mọc mầm hoặc chuyển sang màu xanh do tiếp xúc với ánh sáng, hàm lượng các chất này có thể tăng lên. Nếu hấp thu với lượng lớn, chúng có thể gây buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy hoặc các triệu chứng ngộ độc khác.

Trong khi đó, khoai lang không tích tụ solanine ở mức đáng lo như khoai tây. Vì vậy, sự xuất hiện của mầm trên khoai lang chủ yếu phản ánh quá trình thay đổi tự nhiên của củ chứ không phải dấu hiệu cho thấy độc tố đang tăng lên. Đây là lý do các chuyên gia thường đánh giá khoai lang mọc mầm an toàn hơn nhiều so với khoai tây mọc mầm.

Cách bảo quản khoai lang

Để kéo dài thời gian bảo quản, khoai lang nên được lưu trữ ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp. Nhiệt độ quá nóng hoặc độ ẩm cao có thể thúc đẩy quá trình mọc mầm và làm tăng nguy cơ hư hỏng.

Không nên để khoai trong túi nhựa kín vì hơi ẩm dễ tích tụ, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Thay vào đó, hãy bảo quản trong giỏ hoặc thùng giấy có lỗ thông khí.

Ngoài ra, nên để khoai tránh xa các loại trái cây sinh nhiều khí ethylene như táo. Loại khí này có thể thúc đẩy quá trình chín và lão hóa của rau củ, khiến khoai nhanh mọc mầm hơn.

Một lưu ý khác là không nên bảo quản khoai lang trong tủ lạnh. Nhiệt độ quá thấp có thể làm thay đổi cấu trúc tinh bột, khiến khoai mất đi vị ngọt tự nhiên, đồng thời làm khoai trở nên cứng hoặc khô hơn sau khi nấu, theo Verywell Health.