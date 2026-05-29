Khoai Lang Thang tiết lộ lý do luôn lên tiếng trước tin đồn thất thiệt

Khoai Lang Thang thu hút sự chú ý của công chúng khi đăng tải dòng trạng thái dài tiết lộ "một số sự thật" về bản thân. Trái ngược với phong cách nhẹ nhàng thường thấy trên các video trải nghiệm du lịch và ẩm thực, Khoai Lang Thang đã thẳng thắn lý giải về thói quen thường xuyên xuất hiện dưới phần bình luận để giải thích, làm rõ trắng đen mỗi khi vướng vào thị phi.

YouTuber quê Bến Tre chia sẻ rằng anh từng chọn giữ im lặng khi đối mặt với các tin đồn sai sự thật. Tuy nhiên, chính sự im lặng đó đã dẫn đến những hệ lụy không đáng có: "Vì Khoai cũng từng im lặng trước nhiều tin đồn sai sự thật và vì im lặng dần dần mọi người tin những tin đồn đó và xem đó là sự thật luôn, tới bây giờ vẫn còn ảnh hưởng".

Chính vì bài học đắt giá này, Khoai Lang Thang quyết định sẽ luôn lên tiếng giải thích rõ ràng, đặc biệt là đối với những tin đồn thất thiệt có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến người thân, những người xung quanh hoặc các nhãn hàng đang hợp tác cùng anh.

Bài viết trên trang cá nhân của Khoai Lang Thang được cho là tự "bóc phốt" chính mình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khoai Lang Thang cũng khiến người hâm mộ bất ngờ khi tự bóc trần những nét tính cách đời thường của mình. Anh tự nhận mình là một "người nhà quê, con nhà nông chính hiệu". Từ nhỏ, anh vốn có tính tình "hơi thô lỗ", cứng đầu, thích tranh luận phân định đúng sai và rất ít khi chịu lắng nghe người khác khi xảy ra cãi vã. Dù hiện tại tính cách này đã được tiết chế phần nào, anh thừa nhận bản thân vẫn còn giữ sự bướng bỉnh đó.

Đồng thời, nam vlogger cũng đập tan định kiến cho rằng anh đang cố gắng xây dựng một hình tượng "nam thần" hoàn hảo, sạch bóng scandal trên mạng xã hội. Khoai Lang Thang bộc bạch: "Khoai cũng bình thường à, cũng ba trợn, cũng phạm lỗi, cũng lúc này lúc nọ lắm".

Khoai Lang Thang: 'Tôi không hoàn hảo như mọi người nghĩ'

Lý giải về việc những hình ảnh nóng giận, nói tục hay mất kiểm soát không bao giờ xuất hiện trong các thước phim triệu view, nam YouTuber cho biết đó là kết quả của quá trình anh tự kiểm duyệt nghiêm ngặt nội dung của chính mình. Vì kênh sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi, trong đó có rất nhiều khán giả nhỏ tuổi, anh không muốn những hành vi thiếu chuẩn mực của mình làm ảnh hưởng xấu đến các em.

Nam vlogger còn hóm hỉnh đùa rằng anh đang tìm cách dung hòa để khán giả thấy được khía cạnh "ba trợn" đời thường của mình mà không gây hại cho trẻ nhỏ, thậm chí có thể phải lập ra một kênh riêng gắn mác 18+. Anh cũng tiết lộ thêm, thói quen hay cười "khoe răng" ở các clip cũ từng được khán giả khen ngợi nhưng giờ đây khi tự xem lại thì chính anh cũng cảm thấy ngại ngùng và đang cố tiết chế.

Khoai Lang Thang luôn lên tiếng trước tin đồn thất thiệt về mình ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, Khoai Lang Thang cũng khẳng định anh chưa từng cổ súy hay khuyến khích khán giả hướng theo lối sống buông thả, không màng ngày mai. Phương châm sống và làm nghề cốt lõi của anh là luôn giữ thế cân bằng: làm mọi thứ với 50% đam mê, khờ dại và 50% lý trí. Anh nhấn mạnh nếu thiếu đi lý trí, mọi hành trình hay công việc bứt phá nào cũng chỉ đơn thuần là một "trò chơi" đầy rủi ro.

Xuất thân là một kỹ sư thiết kế trước khi chuyển hướng sang làm nội dung số vào năm 2017, Đinh Võ Hoài Phương (tên thật của Khoai Lang Thang) đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp làm travel blogger. Tính đến nay, anh đã hai lần vinh dự nhận giải thưởng "Nhà sáng tạo nội dung của năm" tại Vietnam iContent Awards. Hiện tại, Khoai Lang Thang đang sở hữu kênh YouTube với hơn 3 triệu người đăng ký, 2,8 triệu lượt theo dõi trên TikTok và hơn 3,5 triệu lượt theo dõi trên Facebook.